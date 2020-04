Όταν ο Ολυμπιακός απέκλεισε τον Παναθηναϊκό και άνοιξε τον δρόμο για το ευρωπαϊκό στη Ρώμη! (vid)

Ήταν Πρωταπριλιά του 1997. Στο ΣΕΦ διεξάγονταν το δεύτερο παιχνίδι της σειράς μεταξύ Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού για τα playoffs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Πέντε μέρες νωρίτερα, ο Ολυμπιακός είχε αλώσει το ΟΑΚΑ, έκανε το «break» της έδρας και ήθελε μία ακόμα νίκη (μιας και τότε οι σειρές ήταν best of three και όχι best of five) για να πάρει το εισιτήριο για το Final 4 της Ρώμης. Όπως και έκανε μπροστά σε 15.000 φίλους του!

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν νικήσει με 65-57 και επέστρεφαν στην τελική φάση της EuroLeague μετά το 1995 και τη συμμετοχή τους στο Final 4 της Σαραγόσα. Ο Μίλαν Τόμιτς με 17 πόντους ήταν ο καλύτερος παίκτης των νικητών και εκείνος που είχε οδηγήσει την ομάδα του στην μεγάλη πρόκριση. Στον αντίποδα δεν είχαν φτάσει οι 20 πόντοι του Φεράν Μαρτίνεθ σε εκείνο το παιχνίδι.

Ολυμπιακός (Ντούσαν Ίβκοβιτς): Μπακατσιάς, Σιγάλας 12 (2), Γκρέι 1, Παπανικολάου 8, Νάκιτς, Φασούλας 6, Τόμιτς 17 (3), Τάρλατς 6, Βελπ 3, Ρίβερς 12 (1).

Παναθηναϊκός (Μπόζινταρ Μάλκοβιτς): Αλβέρτης 14, Κοχ, Κόρφας 3 (1), Οικονόμου 14 (1), Ντίνκινς 2, Νικόλα, Σκονοκίνι 3, Μαρτίνεθ 20 (1), Νουόσου 1.