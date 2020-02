Αντετοκούνμπο: Όταν ο Γιάννης πέρασε πάνω από τον Χάρνταγουεϊ! (vid)

Ο Greek Freak μας έχει χαρίσει αμέτρητες καρφωματάρες στο ΝΒΑ, όμως ένα ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα.

Σαν σήμερα πριν 2 χρόνια, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απογειώθηκε, προσφέροντας μας ένα από τα καρφώματα της δεκαετίας στη λίγκα.

Ο ηγέτης των Μπακς πέρασε πάνω από τον Τιμ Χάρνταγουεϊ τζούνιορ, τρελαίνοντας τον κόσμο και τους φιλάθλους των Νικς που βρέθηκαν στο Madison Square Garden.

Μέχρι και ο θρύλος του τένις Τζον ΜάΚενρο είχε μείνει με το στόμα ανοιχτό με την εκπληκτική πτήση του Γιάννη.

Οι Μπακς δεν γινόταν να ξεχάσουν τη φάση αυτή!

Θυμηθείτε τι είχε κάνει ο ιπτάμενος Έλληνας φόργουορντ!

It's the 2-year anniversary of this dunk...#TBT pic.twitter.com/5QQh80GsYe

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 6, 2020