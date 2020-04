H βραδιά που ο Μακ Γκρέιντι έκανε πόστερ τον κατά... 23 πόντους ψηλότερο Μπράντλεϊ (vids)

Συγκεκριμένα ήταν το δεύτερο παιχνίδι της σειράς στο Ντάλας μεταξύ των Μάβερικς και των Ρόκετς, όπου η ομάδα του Χιούστον πραγματοποίησε δεύτερο σερί break χάρη στο buzzer beater του Τρέισι ΜακΓκρέιντι!

Και να 'ταν μόνο το νικητήριο καλάθι του «T-Mac» που έμεινε από εκείνο το ματς; Την παράσταση είχε κλέψει το εκπληκτικό κάρφωμα μπροστά στον κατά... 23 πόντους ψηλότερό του, Σον Μπράντλεϊ!

Αν μη τι άλλο ήταν ένα από τα highlights που «σημάδεψαν» τη σύγχρονη ιστορία του ΝΒΑ! Για την... ιστορία οι Ρόκετς είχαν νικήσει με 113-111 χάρη στο τζαμπ σου του ΜακΓκρέιντι όταν μηδένιζε το χρονόμετρο.

Σε εκείνο το παιχνίδι είχε 28 πόντους με 9/17 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 7/8 βολές, 10 ασίστ, 8 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, 3 τάπες και 4 λάθη σε 47 λεπτά συμμετοχής. Ο Γιάο Μινγκ ήταν ο πρώτος σκόρερ με 33 πόντους με 13/14 δίποντα και 7/7 βολές, ενώ για το Ντάλας ο Ντιρκ Νοβίτσκι είχε πετύχει 26 πόντους.

“He sucked the gravity right out of the building!”

15 years ago today, Tracy McGrady posterized 7'6" Shawn Bradley.

pic.twitter.com/TRhms0I5Xl

— Ballislife.com (@Ballislife) April 25, 2020