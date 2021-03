Ο Αντετοκούνμπο έχει εξελιχθεί στον πιο κουλ παίκτη του ΝΒΑ! (vids)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάνει ακόμα μια εκπληκτική σεζόν και αυτό είναι κάτι αδιαμφισβήτητο. Μπορεί οι Μπακς φέτος να ξεκίνησαν κάπως νωθρά, αλλά σύντομα συνήλθαν, βρήκαν ρόλους και πατήματα και μπήκαν πάλι στην γνωστή τους τροχιά. Νικάνε και ετοιμάζονται για τα playoffs.

Εκείνος που και πάλι ξεχωρίζει δεν είναι άλλος από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο δύο φορές MVP της λίγκας έχει βάλει πλώρη και για τον φετινό τίτλο και πως αλλιώς. Ο Έλληνας σταρ πάει από την μία μυθική εμφάνιση, στην άλλη, δίνει νίκες στην ομάδα του και απλά διαλύει κριτική και στατιστική.

Δεν βλέπει κανέναν μπροστά του και απαντάει σε όσους τον έκριναν μέσα στο παρκέ. Βέβαια αγωνιστικά όσα βιάστηκαν να κρίνουν τον Γιάννη, το μετανιώνουν πικρά. Έχει αποδείξει ποιος είναι και τι μπορεί να κάνει και απλά βρίσκοντας τον εαυτό του και συνηθίζοντας τους συμπαίκτες του, έχει πάει το παιχνίδι του σε άλλο επίπεδο. Οι Μπακς πάνε από νίκη σε νίκη και τα playoffs θα έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Εκείνο που κάνει εντύπωση είναι η ενέργεια που έχει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εντός και εκτός παρκέ. Μόνιμα χαμογελάει, είναι ήρεμος σε νίκες και ήττες, διασκεδάζει εντός και εκτός παρκέ και είναι μακράν ο πιο κεφάτος παίκτης της λίγκας.

«ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΩ;»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κόντρα στους Σίξερς, πήρε την κρίσιμη επίθεση, κέρδισε το παιχνίδι και κάθισε στο παρκέ, για να πανηγυρίσει. Ο Έλληνας σταρ, με αυτή την κίνηση, νευρίασε τον Χάουαρντ, που σχολίασε πως θα ήθελε να του κάνει λαβή WWE.

Ο ηγέτης του Μιλγουόκι δεν χρειάζεται την έγκριση του Χάουαρντ για να πανηγυρίσει. Σε μια εποχή μιζέριας και μεγάλης πίεσης, ο Γιάννης βγαίνει στο παρκέ και προσπαθεί να διασκεδάσει τον εαυτό του και το κοινό. Και όχι μόνο.

«Απλά προσπαθούσα να απολαύσω την στιγμή, γιατί στο τέλος της ημέρας δεν μπορείς να πάρεις αυτή την στιγμή πίσω».

Η διάθεση που έχει στις συνεντεύξεις Τύπου είναι μοναδική. Τρώει, κάνει χαβαλέ, απολαμβάνει το σμούθι του και γενικά έχει πάει την επικοινωνία σε άλλο επίπεδο. Διασκεδάζει και τους δημοσιογράφους και τους συμπαίκτες του και όλοι απολαμβάνουν την παρέα του. Ακόμα και στο All Star Game ήταν ο μοναδικός που το χάρηκε τόσο πολύ. Ήρεμος και ευδιάθετος με τους δημοσιογράφους, έκανε πλάκα με όλους στο παρκέ και δεν είναι τυχαίο ότι το μικρόφωνο που του τοποθετήθηκε, έβγαλε ένα πάρα πολύ διασκεδαστικό αποτέλεσμα.

Δεν είναι μια φορά που το έχει κάνει. Κάθε φορά έχει κέφι. Θα κάνει πλάκα με τα στατιστικά του, θα πειράξει τους συμπαίκτες του, θα φάει, θα πιει, θα κάνει δηλώσεις ότι ονειρεύεται πίτσα με πεπερόνι. Ο Γιάννης παραδέχτηκε και ο ίδιος ότι φέτος θέλει να διασκεδάσει και το αποδεικνύει.

Για την ώρα, αυτή η διάθεση γίνεται καύσιμο μέσα στο παρκέ. Ο Αντετοκούνμπο παίζει εξαιρετικά και σε συνδυασμό με το χαμόγελο του, είναι η καλύτερη εικόνα για την... συννεφιασμένη λίγκα φέτος.

Είναι το πρόσωπο της λίγκας, κανείς δεν τον φτάνει στην καλή του διάθεση και το ΝΒΑ ξέρει ότι μπορεί να στηριχθεί πάνω του, για να επιστρέψει η χαρά στο προϊόν του.

