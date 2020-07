Αντετοκούνμπο: Αποκάλυψε τα «Zoom Freak 2»! (pics)

Ο «Greek Freak» μπορεί να βρίσκεται στην «φούσκα» που έχει δημιουργήσει το ΝΒΑ στην «Disney World» του Orlando, αυτό, όμως, καθόλου δεν τον εμπόδισε, από το να παρουσιάσει τα δεύτερα «Zoom Freak».

Ένα χρόνο μετά την πρώτη συλλογή και την εντυπωσιακή παρουσίαση στο Ζάππειο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρουσίασε την δεύτερη, μέσω βίντεο.

Το «Nike Zoom Freak 2» σχεδιάστηκε «για να δώσει έμφαση στο Eurostep του Αντετοκούνμπο, μία από τις πιο signature κινήσεις του, ώστε να έχει πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων του», σημειώνεται σε διάφορα άρθρα.

Τα ονόματα των παπουτσιών είναι προς το παρόν τα «Naija» (τιμούν τις ρίζες του από τη Νιγηρία), τα Black/White, τα «Bamo» και τα «White/Cement».

Στο twitter επικράτησε πανικός με το άκουσμα των νέων!

Nike has officially unveiled @Giannis_An34's Nike Zoom Freak 2! Here's the release info:

"Naija" - 7/25

Black/White - 8/7

"Bamo" - 9/8

White/Cement - 10/1https://t.co/ZjH6AliqAA pic.twitter.com/lxFFsXLNWt — Sneaker News (@SneakerNews) July 16, 2020

