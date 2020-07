Αντετοκούνμπο: Με το «equality» αντί για το όνομά του στη φανέλα (pic)

Οι παίκτες των 22 ομάδων που θα πατήσουν παρκέ για την επανεκκίνηση του ΝΒΑ έχουν το δικαίωμα να φορέσουν κι ένα κοινωνικό μήνυμα στο πίσω μέρος της φανέλας τους, αντί για το όνομά τους.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βαδίζει σε αντίθετο δρόμο από αυτόν του ΛεΜπρόν Τζέιμς, που δεν θα φορέσει κάποιο social justice μήνυμα, και επέλεξε αυτό που διάλεξαν οι περισσότεροι παίκτες.

Το «equality», δηλαδή «ισότητα».

Giannis Antetokounmpo will wear “Equality” on the back of his jersey. pic.twitter.com/bTHYMdg6dP

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 13, 2020