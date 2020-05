bwin - Live Casino γεμάτο εκπλήξεις* όλο τον Μάιο! |21+ * Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Στα τέλη Ιανουαρίου ο Γιάννης Καστρίτης κάθισε για πρώτη φορά σε πάγκο ομάδας του εξωτερικού, αφού άρχισε η συνεργασία του με την Χάποελ Τελ Αβίβ.

Οι άνθρωποί της αποφάσισαν να πορευτούν και την επόμενη σεζόν μαζί του και γι' αυτό το λόγο τού έκαναν επέκταση συμβολαίου, κάτι που ανακοινώθηκε επίσημα.

Το επόμενο διάστημα ο 38χρονος προπονητής θα επιστρέψει στο Ισραήλ, για τις ανάγκες της ολοκλήρωσης της φετινής σεζόν - όταν επανεκκινήσει αυτή.

Hapoel Tel Aviv extend coach Ioannis Kastritis's contract through the 2020/21 season. Kastritis will be returning to Israel in the upcoming days to prepare for the conclusion of the 19/20 campaign. Congrats Coach! https://t.co/YKL5WgTdVQ

