Αντετοκούνμπο: Έπαιξε Ουόριορς Vs Ουόριορς στο 2Κ κι έγινε πάλι χαμός! (pics & vid)

Στις ΗΠΑ έχει γραφτεί και ξαναγραφτεί ότι «παίζουν» οι Ουόριορς ως πιθανός προορισμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο, σε περίπτωση που αποχωρήσει από τους Μπακς.

Με αυτό που έγινε τώρα, γράφτηκε ακόμα μία. Ο «Greek Freak» έπαιξε ΝΒΑ 2Κ με «πολεμιστές» εναντίον «πολεμιστών», δείχνοντας τη συμπάθειά του και πάλι στον Στεφ Κάρι, κι άρχισαν ξανά όλοι τα σενάρια.

Το «Ο Γιάννης συνεχίζει να υπαινίσσεται ότι θα παίξει στους Ουόριορς» ήταν ο τίτλος στα περισσότερα δημοσιεύματα και φυσικά το σχολίασε και ο κόσμος του twitter.

Δείτε μερικές αντιδράσεις

only a matter of time pic.twitter.com/swoVs3ZGvZ — Chris Montano (@gswchris) April 18, 2020

@Giannis_An34 can't wait to see you join the WARRIORS. — Amp. Bernard (@Rsesquipedalian) April 19, 2020