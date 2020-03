Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η Μαράια είναι πολλά χρόνια μαζί, έχουν μαζί ένα παιδάκι, τον Λίαμ Τσαρλς, αλλά ο ίδιος δεν ήξερε από ότι φάνηκε μια... σημαντική λεπτομέρεια για εκείνη.

Ο ηγέτης των Μπακς προσπαθεί να φτάσει την ομάδα του σε ένα πρωτάθλημα και στο δρόμο του έχει αντιμετωπίσει - και ίσως κληθεί να το κάνει και στα playoffs, αν αρχίσει το ΝΒΑ - έναν πολύ βασικό ανταγωνιστή: τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Φαντάζεστε, λοιπόν, το... σοκ του, όταν σε instagram live που έκανε, ρώτησε την σύντροφό του ποια είναι η αγαπημένη της ομάδας και η ίδια απάντησε: «Μεγάλωσα ως φαν των Λέικερς!».

Απλά απολαυστικοί!

Giannis’ girlfriend said she grew up a Lakers fan.

This was his reaction pic.twitter.com/vcy78xHGA7

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 26, 2020