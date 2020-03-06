ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΚΙΜΚΙ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -
ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 -vs
ΚΟΛΩΝΙΑ -
ΑΛΑΒΕΣ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΜΑΡΣΕΙΓ -vs
ΑΜΙAΝ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 66vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 97
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 76vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 75
ΑΛΑΒΕΣ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 -vs
ΚΟΛΩΝΙΑ -
ΚΙΜΚΙ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 112vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 105vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 120
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 108vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 125
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 113vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 121
ΜΑΡΣΕΙΓ -vs
ΑΜΙAΝ -
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ -vs
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
LIVE
BOMBARA/MARINO 0vs
BOBROV/ERLER 1
LIVE
CHANTAL SKAMLOVA 1vs
ΣΑΙΝΤΕΝΟΒΑ ΝΟΕΛ 1
LIVE
ΚΡΕΠAΤ ΜΠΑΠΤΙΣΤ 1vs
ΛΟΦΧAΓΚΕΝ ΤΖΟΡΤΖ 1
LIVE
ΚΟΝΕΤΣΝΙ ΜΙΤΣΑΛ 1vs
J. V. D. SCHULENBURG 1
LIVE
ΝΤΟΥΜΠΙΑ ΣAΝΤΙΟ 1vs
ΟΡΤΕΓΚΑ-ΟΛΜΕΝΤΟ ΡΟΜΠΕΡΤΟ 1
LIVE
ΜΠΟΥΜΠΛΙΚ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 1vs
ΓΚΡΙΕΚΣΠΟΥΡ ΤΑΛΟΝ 0
LIVE
ΣΕΛΙΚΜΠΙΛΕΚ ΑΛΤΟΥΓΚ 0vs
ΠΑΤAΕΛ ΜΠΕΝ 0
LIVE
ΜΙΣΙΝΑ ΝΤAΡΙΑ 0vs
ΜΕΛΝΙΚΟΒΑ ΜΑΡΙΝΑ 1
LIVE
ΚΑΧΙΝ ΠΕΝΤΡΟ 1vs
INIGO CERVANTES 0
LIVE
ΜΠΟΝAΝΤΙΟ ΡΙΚAΡΝΤΟ 0vs
ΦAΝΣΕΛΟΟΥ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 1
LIVE
HELLER/TOREBKO 1vs
BORZA/DIMA 0
LIVE
ΜΟΥΝΤΙΡ ΑΝΤΑΜ 1vs
PHUONG VAN NGUYEN 0
LIVE
MANJI/STEVENSON 0vs
KHOTKOV/UZHYLOVSKYI 0
LIVE
ARENDS/BECKLEY 0vs
CARR/DENOLLY 0
LIVE
ΕΙΣΕΡΙΚ ΤΖΟΝΑΘΑΝ 0vs
ΝΤAΛΑ ΒΑΛΕ ΕΝΡΙΚΟ 0
LIVE
ΖΕΝΓΚ ΣΑΙΣAΙ 0vs
YASMINA KARIMJANOVA 0
LIVE
ΓΙΑΝΓΚ ΓΙΑ ΓΙ 0vs
ΜΠΧΟΣAΛΕ ΡΟΥΤΟΥΖΑ 0
LIVE
PRISKA M. NUGROHO 0vs
JANG SU JEONG 0
LIVE
DARYA KASATKINA 0vs
CAMILA GIORGI 0
LIVE
CENGIZ/HOURIGAN 0vs
LE BIHAN/NOEL 0
ΤΕΛΙΚΟ
DANIEL/DONSKOY 0vs
HUEY/VERBEEK 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥ ΞΙAΟΝΤΙ 2vs
ΟΥΝΤΒAΡΝΤΙ ΠAΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΡΚΟΡA ΡΟΜΠΕΡΤΟ 0vs
ΓΚΙΡΟΝ ΜAΡΚΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
STOSUR/WICKMAYER 2vs
GLEASON/LOEB 1
ΤΕΛΙΚΟ
DOI/SIEGEMUND 1vs
MCNALLY/PEGULA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΜΠΟΒ ΚAΘΡΙΝ 2vs
ΣΡAΜΚΟΒΑ ΡΕΜΠΕΚΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
RHETT PURCELL 0vs
ΝΟΓΚΟΥΣΙ ΡΙΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΛΛΙ ΝΤΕΙΝ 2vs
JORDAN SMITH 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΒΙΝΙ ΝΤΕΙΝ 1vs
HSU YU HSIOU 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΕΙΝ ΜΠΡΙΝΤΑΝ 2vs
NIKITA VOLONSKI 0
ΤΕΛΙΚΟ
JOHNSON/JOHNSON 2vs
HOVHANNISYA/SARKISS. 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΝΟΚΡΑΚ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 0vs
VINCENT STOUFF 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΑΚΕΟΥΤΣΙ ΚΕΝΤΟ 0vs
MATTHEW ROMIOS 2
ΤΕΛΙΚΟ
SCOTT PUODZIUNAS 2vs
ΣΑΒΙΛ ΛΟΥΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
GUILLERMO/MANASSE 2vs
MCADOO/PARKS 0
ΤΕΛΙΚΟ
BERNARD TOMIC 0vs
ΒΟΥΚΙΤΣ ΑΛΕΚΣAΝΤΑΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
PEREZ/SANDERS 2vs
NEEL/SANTAMARIA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΡΝΤΑ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 0vs
ΚΡΟΥΓΚΕΡ ΜΙΤΣΕΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHAPPELL/STALDER 2vs
PEREZ/ZHU 0
ΤΕΛΙΚΟ
PABLO ANDUJAR-ALBA 2vs
ΧAΡΙΣ ΑΝΤΡΕΒ 0
ΤΕΛΙΚΟ
CASTELNUOVO/HAERTEIS 1vs
RAPP/REDLICKI 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΑΝΚΟΥΤ ΤΟΜΑΣ 2vs
ΜAΧΕΡ ΓΟΥΙΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
BLINKOVA/MCHALE 2vs
NINOMIYA/YANG 0
ΤΕΛΙΚΟ
KUDLA/KWIATKOWSKI 2vs
BAMBRIDGE/GLASSPOOL 1
ΤΕΛΙΚΟ
BALAJI/NEDUNCHEZHIYA 2vs
GAIO/LORENZI 1
ΤΕΛΙΚΟ
KING/ZVONAREVA 0vs
MUHAMMAD/TOWNSEND 2
ΤΕΛΙΚΟ
ARNEODO/CARUSO 2vs
SINNER/TIAFOE 1
ΤΕΛΙΚΟ
MISAKI MATSUDA 2vs
IVANA POPOVIC 1
ΤΕΛΙΚΟ
BARRIENTOS/ORE 2vs
BUTSCH/RYBAKOV 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΖΟΒΙΤΣ ΑΛΕΞAΝΤΡΑ 0vs
ΤΟΜΙΤΣ ΣAΡΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΣΟΓΚΙ ΣΑΚΟΥΡΑ 0vs
ΡΑΜΙAΛΙΣΟΝ ΙΡΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ 2vs
ΠAΡΝΑΜΠΙ ΑΛΑΝA 0
ΤΕΛΙΚΟ
PARK SOHYUN 0vs
ΧΑΝΑΤAΝΙ ΝAΓΚΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
BONDARENKO/FICHMAN 2vs
KRAWCZYK/OLMOS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑ ΓΕΞΙΝ 0vs
AYUMI HIRATA 2
ΤΕΛΙΚΟ
LAUREN DAVIS 0vs
ΡΑΣ ΑΡAΝΤΞΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
YURIKO MIYAZAKI 2vs
ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΤΣΙ ΜΕΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΝΤAΜΑ ΜAΙ 2vs
ΝΤΕ ΒΡΟΥΜ ΙΝΤΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MICHIKA OZEKI 0vs
ΚΟΥΝΓΚ ΛΕΟΝΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ALICIA SMITH 0vs
ΜAΓΙΕΡΣ ΑΜΠΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ARANGO/BOSIO 0vs
JOVIC/PERRIN 2
ΤΕΛΙΚΟ
KATHERINE WESTBURY 0vs
ΖΑΚAΡΛΙΟΥΚ ΜΑΡΙAΝΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
KORDA/KRUEGER 2vs
GONG/REESE 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚAΖΙ ΧΑΡΟΥΚΑ 2vs
ΑΚΙΤΑ ΣΧΙΧΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
LUZ/MATOS 2vs
K. KING/PATINO 0
ΤΕΛΙΚΟ
JORDAN THOMPSON 2vs
THIAGO MONTEIRO 0
ΤΕΛΙΚΟ
SAKATSUME/USHIJIMA 0vs
KAJITANI/SATO 2
ΤΕΛΙΚΟ
VINCENT STOUFF 0vs
ΝΟΓΚΟΥΣΙ ΡΙΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΛΛΙ ΝΤΕΙΝ 2vs
MATTHEW ROMIOS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΑΝΚΟΥΤ ΤΟΜΑΣ 0vs
SCOTT PUODZIUNAS 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΕΝΤΑ ΓΚΟ 0vs
ΓΚΟΜΕΖ ΕΜΙΛΙΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
FINN TEARNEY 2vs
JORDI MUNOZ ABREU 0
ΤΕΛΙΚΟ
ALBERTO LIM 0vs
ΤΣΙΤΣΙΠAΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΒΙΤΟΛΙΝΑ ΕΛΙΝΑ 2vs
ΓΚΟΒΟΡΤΣΟΒΑ ΟΛΓΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΕΙΝ ΜΠΡΙΝΤΑΝ 2vs
HSU YU HSIOU 1
ΤΕΛΙΚΟ
HAYASHI/MORISAKI 2vs
OKAMURA/OKUNO 0
ΤΕΛΙΚΟ
JESON PATROMBON 0vs
ΤΣΙΤΣΙΠAΣ ΠΕΤΡΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΜΑΝ ΤΖΟΝ 2vs
ΣΕΙΜΠΟΟΥΘ ΓΟΥAΙΛΝΤ ΤΙAΓΚΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΜΙΤΣ ΣAΡΑ 2vs
ΜAΓΙΕΡΣ ΑΜΠΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡAΙ ΑΓΙΤ 1vs
LUIS DAVID MARTINEZ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ 2vs
ΧΑΝΑΤAΝΙ ΝAΓΚΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΑΜΙAΛΙΣΟΝ ΙΡΙΝΑ 1vs
MISAKI MATSUDA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΚAΡΛΙΟΥΚ ΜΑΡΙAΝΝΑ 2vs
ΚΟΥΝΓΚ ΛΕΟΝΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΤΣΙΓΙAΜΑ ΓΙΑΣΟΥΤAΚΑ 1vs
ΚΙΡΟΖ ΡΟΜΠΕΡΤΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
TAYLOR/TAYLOR 1vs
BEALE/FANCUTT 2
ΤΕΛΙΚΟ
BOZOVIC/POPOVIC 0vs
MIHALIKOVA/MYERS 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΣΙΛΑΣΒΙΛΙ ΝΙΚΟΛΟΖ 2vs
ΙΒΑΝΟΒ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
RODIONOVA/ROUTLIFFE 2vs
OZEKI/UEDA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛAΖΑΡΟ ΓΚΑΡΣΙΑ ΑΝΤΡΕΑ 2vs
ΚΑΝ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΟΥΖΑ ΠΕΤΡ 1vs
ΤΟΡΕΜΠΚΟ ΠΙΤΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHRISTOPHER RUNGKAT 2vs
SHEIL KOTECHA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΛΕΣΚΟΒΑ ΤΖΕΣΙΚΑ 0vs
MAIAR SHERIF 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΝΙΤΝΤΙΝΟΒΑ ΓΚΟΤΖAΛ 0vs
ΓΚAΛΦΙ ΝΤAΛΜΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
KLEIN/PUODZIUNAS 2vs
HSU/ROMIOS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 0vs
AMINA ANSHBA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΛΕΝΤΟ ΜΠAΓΚΟΥΕ ΠΟΛ 1vs
ΧΕΛΕΡ ΠΙΤΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
LUCA NARDI 2vs
ΚΧΟΤΚΟΒ ΟΛΕΓΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MEHLULI SIBANDA 0vs
HAZEM NAW 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΣAΙ ΖΕΕΛ 2vs
ΓΟΥAΝΓΚ ΜΕΙΛΙΝΓΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΣΤΙΝ ΠΕΤΖΑ 1vs
ΜΑΡΤΙΝΟ ΜΑΤΕΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
LO CHIEN HSUN 2vs
ΡΙΚΑ ΤΖΙΟΡΤΖΙΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΙΒΕΝΣΟΝ ΚΕΣΛΕΙ 2vs
ΦΕΡΝAΝΤΕΖ ΦΛΟΡΕΣ ΝΤΙΕΓΚΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΜΙΡ ΣAΝΤΡΑ 2vs
ELISA CAMERANO 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΟΛΙ ΚΟΡΕΝΤΙΝ 0vs
ΣΙΜΟΝ ΤΟΜΠΙΑΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
VLADIMIR UZHYLOVSKYI 1vs
ΠΟΣΠΙΣΙΛ ΓΙΑΡΟΣΛAΒ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΚΟΥΣΚΙΝ ΜΙΧΑΗΛ 1vs
ΧAΣΕ ΡΟΜΠΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΝΖΙ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ 2vs
ΒΕΛΝΤΧΙΡ ΜΙΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΡΕΙ ΣΑΜAΝΘΑ 2vs
ΣΙΜΟΝΤΣ ΣΑΝΕΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΤΟΥΣΟΒΑ ΜΠAΡΜΠΟΡΑ 2vs
ΡΟΜΕΟ ΚΑΡΟΛΙΝΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΑΣAΝ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ 2vs
ΝΑΒΑΣΙΡΙΣΟΜΠΟΥΝ ΖΙΡAΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
DAVID SUSANTO 2vs
ISMAEL MZAI 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΛΕΜΠΙΤΣ ΛΙΟΥΜΠΟΜΙΡ 2vs
A. CORNUT CHAUVINC 0
ΤΕΛΙΚΟ
OZ/SEZER 2vs
MARKOVA/RADISIC 1
ΤΕΛΙΚΟ
ALEKSANDRE METREVELI 1vs
ΤΑΜ ΚΡΙΣΤΙAΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΡΜΠΕΝΣΚΙ ΜΙΚΑΕΛ 2vs
COSTIN PAVAL 0
ΤΕΛΙΚΟ
ANDREEA AMALIA ROSCA 0vs
ΚΟΕΛΖΕΡ ΡΟΜΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΤΟΝΙ ΚΟΡΙΝ 0vs
REBEKA MASAROVA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΛΕΡ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 0vs
ΛΕΜΠΕΝΤΕΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΛΚΕΛ ΚΕΜ 0vs
DANIEL CUKIERMAN 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΙΣΑΚAΡΙΟΥ, ΑΝΤΡΕΑ 0vs
ΚΙΛΝAΡΟΒΑ ΜΟΝΙΚΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΠΣΟΝ ΠAΤΡΙΚ 2vs
ΜΠΑΤΑΓΚΛΙΝΟ ΣΤΕΦAΝΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΡΜΠΕΡΟΒΙΤΣ ΝΕΦΙΣΑ 2vs
ΣΤAΝΤΛΕΡ ΝΙΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΑΡ ΝAΣΤΖΑ 0vs
ΤΣΕΛΙΚ ΣΟΥΖAΝΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
I. CAVALLE-REIMERS 1vs
ΝΤΟΥΕΡΣΤ ΤΖΕΝΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
APOSTOL/GRIGORIU 0vs
BOYER/DAMM 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΖΑΝΙΟΥΚ ΝΤΕΝΙΖ 2vs
ΕΣΕ ΑΜΑΝΤΙΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ANASTASIA ZOLOTAREVA 1vs
ΓΙΟΥΣΤΣΕΝΚΟ ΒΑΛΕΡΙΓΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ ΛΟΚ 2vs
AMER NAOW 0
ΤΕΛΙΚΟ
KATY DUNNE 2vs
ΖΟΥΓΚΕΡ ΖΟAΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
PAAR/WACHACZYK 2vs
DIATCHEN./DZALAMIDZE 0
ΤΕΛΙΚΟ
MANAFOV/PICHLER 2vs
HAJEK/VILARDO 1
ΤΕΛΙΚΟ
LAMINE OUAHAB 2vs
LY NAM HOANG 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΣΤΕΒΕ ΛΟΜΠAΤΟ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ 2vs
ORIOL ROCA BATALLA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΙΝΙΝΚΟΒΑ ΟΛΕΞAΝΤΡΑ 0vs
MIRIAM KOLODZIEJOVA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΤΑΡΙΝΑ ΛΟΥΚΑΣ 2vs
DUSTY BOYER 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΕΜΕΡΙ ΚAΛΒΙΝ 2vs
TIM HANDEL 0
ΤΕΛΙΚΟ
CELEBIC/SAVELJIC 1vs
HAMPEL/OBERLEITNER 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΡΚΟΒ ΒΑΣΙΛ 0vs
FILIP CRISTIAN JIANU 2
ΤΕΛΙΚΟ
DANILINA/KOVAL 0vs
JANI/SHERIF 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΝΙΝΙ ΦAΜΠΙΟ 2vs
LEE DUCKHEE 0
ΤΕΛΙΚΟ
FALLERT/MORENO 2vs
DUSSIN/JONCOUR 1
ΤΕΛΙΚΟ
ROMANIA 1vs
CHINA 0
ΤΕΛΙΚΟ
CABAJ AWAD/SAMIR 2vs
KRASNOVA/SELEKHMETEV 0
AUSTRALIA -vs
BRAZIL -
JAPAN 0vs
ECUADOR 2
NEW ZEALAND 1vs
VENEZUELA 1
PHILIPPINES 0vs
GREECE 2
INDONESIA 2vs
KENYA 0
GEORGIA 1vs
ESTONIA 1
KAZAKHSTAN -vs
NETHERLANDS -
ZIMBABWE 0vs
SYRIA 1
TURKEY 0vs
ISRAEL 1
MOROCCO 1vs
VIETNAM 0
LEBANON 1vs
THAILAND 0
ITALY -vs
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ -
ΙΜΠΡΑΧΙΜ ΧΑΣAΝ -vs
ΤΡΟΝΚΤΣΑΡΟΕΝΤΣΑΙΚΟΥΛ ΒΙΣAΓΙΑ -
CHINESE TAIPEI (W) -vs
INDIA (W) -
CHINA (W) -vs
UZBEKISTAN (W) -
INDONESIA (W) -vs
SOUTH KOREA (W) -
CARIPI/HUNTER -vs
BONZI/MARTINEAU -
ΜAΓΚΕΡ ΤΖΙΑΝΛΟΥΚΑ -vs
NAM JI SUNG -
GIACOMINI/KIVATTSEV -vs
ARRIBAGE/BROVILLE -
KLASEN/KOELZER -vs
GASPAR/MASAROVA -
A. BARROSO CAMPOS -vs
ΦΟΥΡΝΕΣ ΕΒAΝ -
DESAI/ROGOZINSKA -vs
LEE/ROMEO -
CORNUT/SCHMITZ -vs
THANOS/XILAS -
ERSOZ/LOVQVIST -vs
CUROVIC/OSTLUND -
ΝΤΙΑΖ ΑΚΟΣΤΑ ΦΑΚΟΥΝΤΟ -vs
ΠΕΝΑ ΛΟΠΕΖ ΜΑΝΟΥΕΛ -
ΚΑΚAΟ ΤΙAΓΚΟ -vs
ΠΕΡΧΙΚΟΤ ΜAΘΙΟΥ -
JUAN CERUNDOLO -vs
ΑΡΓΚΟΥΕΛΟ ΦΑΚΟΥΝΤΟ -
ΓΙAΜΑΣ ΡΟΥΙΖ ΠAΜΠΛΟ -vs
G. GRANOLLERS-PUJOL -
ΚΟΥΖΜΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -vs
ANNA-LENA FRIEDSAM -
GHORBEL/TESSA -vs
KILANI/KOROLEV -
MURRAY/STOLLAR -vs
MELNIKOVA/WALTERT -
GIMBRERE/MORANDAIS -vs
HERRMANN/PRISACARIU -
BERBEROVIC/MIKHAYLOV -vs
CAVALLE/MARINKOVIC -
ΣΟΥΤΓΙΑΝΤΙ ΑΛΝΤΙΛΑ -vs
ΧΑΝ ΝΑ-ΛAΕ -
EN SHUO LIANG -vs
ΡAΙΝΑ ΑΝΚΙΤΑ -
WANG QIANG -vs
ΣΑΡΙΠΟΒΑ ΣΑΜΠΙΝΑ -
ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ -vs
SOUTH AFRICA -
ΛΕΓΚΟΥΤ ΤΙΜΟ -vs
ΟΖΕΝΤΑ ΛAΡΑ ΡΙΚAΡΝΤΟ -
ΝΟΒΑΚ ΝΤΕΝΙΣ -vs
ΚΟΥΕΒΑΣ ΜAΡΤΙΝ -
AUSTRIA -vs
URUGUAY -
LAURINAS GRIGELIS -vs
ΦΕΡΕΙΡΑ ΣΙΛΒΑ ΦΡΕΝΤΕΡΙΚΟ -
LITHUANIA -vs
PORTUGAL -
ΓΚΟΤΖΟ ΜΠΟΡΝΑ -vs
ΓΚΟΥΝΕΣΒAΡΑΝ ΠΡAΙΝΕΣ -
CROATIA -vs
INDIA -
ΣΤΑΚΟΒΣΚΙ ΣΕΡΓΚΕΙ -vs
TSENG CHUN HSIN -
UKRAINE -vs
CHINESE TAIPEI -
ΝΤΖΟΥΜΧΟΥΡ, ΝΤΑΜΙΡ -vs
ΡΟΕΛΟΦΣΕ ΡΟΥΑΝ -
ΣΕΡΟΥΝΤΟΛΟ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ -vs
ΛAΜΑ ΓΚΟΝΖAΛΟ -
NICOLAS ARRECHE -vs
ΚΑΖΑΝΟΒΑ ΧΕΡΜΑΝ -
LATVIA -vs
EGYPT -
NUGROHO/TJEN -vs
HAN N./KIM N. -
ΣΤΡΟΥΦ ΓΙΑΝ-ΛΕΝΑΡΝΤ -vs
ΙΒAΣΚΑ ΙΛΙΑ -
SLOVAKIA -vs
CZECH REPUBLIC -
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ΜΠAΛΑΖ ΑΤΙΛΑ -vs
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GERMANY -vs
BELARUS -
KARLIS OZOLINS -vs
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BELGIUM -
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CHAN/CHAN -vs
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PENG/XU -vs
KARIMJAN./NORMUROD. -
ΤΣΙΛΙΤΣ ΜAΡΙΝ -vs
ΡΑΜΑΝAΘΑΝ ΡΑΜΚΟΥΜAΡ -
JULIUS TVERIJONAS -vs
JOAO SOUSA -
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ΚΟΥΕΒΑΣ ΠAΜΠΛΟ -
ILYA MARCHENKO -vs
ΓΟΥ ΤΟΥΝΓΚ-ΛΙΝ -
ΜΠAΣΙΤΣ ΜΙΡΖΑ -vs
ΧAΡΙΣ ΛΟΙΝΤ -
MERINO/PENA LOPEZ -vs
CAROU/COMESANA -
POLAND -vs
HONG KONG -
ΖΟΥΚ ΚAΣΠΕΡ -vs
LAM CHING -
SWEDEN -vs
CHILE -
HIDALGO/MONZON -vs
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ΚΙΝΓΚ ΝΤAΡΙΑΝ -
NORWAY -vs
BARBADOS -
ΙΜΕΡ ΜΙΚΑΕΛ -vs
MARCELO BARRIOS VERA -
ΜAΡΤΙΝ ΑΝΤΡΕΙ -vs
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ΚΕΝΙΝ ΣΟΦΙΑ -vs
ΝΤΟΝΤΙΝ ΟΣΕAΝ -
ΦΟΥΚΣΟΒΙΤΣ ΜAΡΤΟΝ -vs
ΚΟΠΕΖΑΝΣ ΚΙΜΕΡ -
HOLGER RUNE -vs
IGNACIO GARCIA -
ΚΟΧΛΣΡAΙΜΠΕΡ ΦΙΛΙΠ -vs
ΓΚΕΡΑΣΙΜΟΦ ΙΓΚΟΡ -
ERNESTS GULBIS -vs
ΜAΜΟΥΝ ΚΑΡΙΜ-ΜΟΧAΜΕΝΤ -
A. ALVARADO LARIN -vs
BLAISE BICKNELL -
MEXICO -vs
FINLAND -
GUATEMALA -vs
TUNISIA -
WILFREDO GONZALEZ -vs
ΝΤΟΥΓΚAΤΖ ΑΖΙΖ -
CERVANTES/ROCA -vs
MARTOS GORNES/PEREZ -
EL SALVADOR -vs
JAMAICA -
JERZY JANOWICZ -vs
YEUNG PAK LONG -
ΡΟΥΝΤ ΚAΣΠΕΡ -vs
HAYDN LEWIS -
ΙΜΕΡ ΕΛΙΑΣ -vs
ΤΑΜΠΙΛΟ ΑΛΕΧAΝΤΡΟ -
ΓΚΑΡΣΙΑ ΚΑΡΟΛAΙΝ -vs
ALISON VAN UYTVANCK -
MANUEL SANCHEZ -vs
ΝΙΚΛΑΣ-ΣΑΛΜΙΝΕΝ ΠAΤΡΙΚ -
ΝΤΑΝΙΛΟΒΙΤΣ ΟΛΓΑ -vs
LESYA TSURENKO -
GOM.-HERRERA/TROICKI -vs
GALLOWAY/H. VERDUGO -
ΤΖΟΥΝΓΚ ΤΖΕΙΣΟΝ -vs
ΕΣΚΟΜΠΕΝΤΟ ΕΡΝΕΣΤΟ -
ΤΖΟΝΣΟΝ ΣΤΙΒ -vs
NOAH RUBIN -
ΓΟΥAΝΓΚ ΓΙΑΦAΝ -vs
MARIE BOUZKOVA -
MARCELO AREVALO -vs
ΦΙΛΙΠΣ ΡΟΟΥΛΑΝΤ -
FRANZ LUNA LAVIDALIE -vs
ΓΙΑΖΙΡΙ ΜΑΛΕΚ -
MISAKI DOI -vs
YANINA WICKMAYER -
PARAGUAY -vs
SRI LANKA -
ADOLFO VALLEJO -vs
SHARMAL DISSANAYAKE -
ANASTASIA POTAPOVA -vs
JOHANNA KONTA -
JESSICA PEGULA -vs
IRINA BEGU -
HARRIS/KUBLER -vs
DRZEWIECKI/OLIVEIRA -
ΚΙΝΓΚ ΚΕΒΙΝ -vs
ΒΟΥΚΙΤΣ ΑΛΕΚΣAΝΤΑΡ -
ΣΟΚ ΤΖΑΚ -vs
ΚΟΥΝΤΛΑ ΝΤΕΝΙΣ -
ΛΟΠΕΖ ΒΙΛΑΣΕΝΟΡ ΤΖΕΡAΡΝΤΟ -vs
ΒΙΡΤΝAΝΕΝ ΟΤΟ -
KATO/WANG -vs
PEREZ/SANDERS -
PERU -vs
SWITZERLAND -
JUAN VARILLAS -vs
ΕΧΡAΤ ΣAΝΤΡΟ -
ΜΠΑΡΕΡΕ ΓΚΡΕΓΚΟΙΡΕ -vs
ΚΡΟΥΓΚΕΡ ΜΙΤΣΕΛ -
M VERGARA DEL PUERTO -vs
YASHITA DE SILVA -
PABLO ANDUJAR-ALBA -vs
ΜΠΛΑΝΤΣ ΟΥΛΙΣΕΣ -
VERA ZVONAREVA -vs
LAURA SIEGEMUND -
ΜΑΝΝΑΡΙΝΟ ΑΝΤΡΙAΝ -vs
JOHN PATRICK SMITH -
ΓΚΙΡΟΝ ΜAΡΚΟΣ -vs
ΝΑΚΑΣΙΜΑ ΜΠΡAΝΤΟΝ -
ΖΕΜΠAΛΟΣ ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ -vs
ROBERTO CID SUBERVI -
ΡΕΝΤΛΙΣΚΙ ΜΑΡΤΙΝ -vs
ΡΙΜΠAΚΟΒ ΑΛΕΞ -
BOLIVIA -vs
DOMINICAN REPUBLIC -
DANIEL ELAHI GALAN -vs
ΜAΓΙΕΡ ΛΕΟΝAΡΝΤΟ -
ROBIN MONTGOMERY -vs
ΑΡAΝΓΚΟ ΕΜΙΛΙAΝΑ -
HUGO DELLIEN -vs
ΧΕΡΝAΝΤΕΖ-ΦΕΡΝAΝΤΕΖ ΧΟΣΕ -
ΤΣAΠΕΛ ΝΙΚ -vs
ΣΑΡΚΙΣΙAΝ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -
COLOMBIA -vs
ARGENTINA -
ΓΙAΚΣΙΤΣ ΤΖΟΒAΝΑ -vs
ΣΕΜΠΟΒ ΚAΘΡΙΝ -
ΑΛΒAΡΕΖ ΝΙΚΟΛΑΣ -vs
ΛΑΑΚΣΟΝΕΝ ΧΕΝΡΙ -
MCNALLY/PEGULA -vs
STOSUR/WICKMAYER -
MUHAMMAD/TOWNSEND -vs
BLINKOVA/MCHALE -
KUDLA/KWIATKOWSKI -vs
ARNEODO/CARUSO -
LIVE
ΓΚΙΡΝΙΚ ΣΠΟΡΤ 1vs
ΚΡΙΒΙΙ ΡΙΧ 0
LIVE
NEMAN GRODNO II 0vs
ΣΑΧΤAΡ ΣΟΛΙΓΚΟΡΣΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΡΝΟΜΟΡΕΤΣ 1vs
DIMITROVGRAD 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΙΣΤΑΛ ΚΧΕΡΣΟΝ 3vs
ΝΟΒΑ ΚΑΚΧΟΒΚΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΟΡΚΙ ΚΡΑΣΝΟΓΚΟΡΣΚ 3vs
SATURN RAMENSKOYE 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΑΒΡΙΓΙΑ ΣΙΜΦΕΡΟΠΟΛ 0vs
TAVRIYA NOVOTROITSKE 1
ΣΚΖΕΤΤΕΝ -vs
ΟΠΣAΛ -
ΣΚΕΙΝΤ -vs
ΚΟΝΓΚΣΒΙΝΓΚΕΡ -
LIVE
ΑΓΓΛΙΑ U19 (Γ) 0vs
ΣΟΥΗΔΙΑ U19 (Γ) 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΜΕΝΙΑ (Γ) 1vs
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (Γ) 1
ΔΑΝΙΑ U19 (Γ) -vs
ΠΟΛΩΝΙΑ U19 (Γ) -
ΟΛΛΑΝΔΙΑ U19 (Γ) -vs
ΗΠΑ U19 (Γ) -
LIVE
DINAMO MOSKVA U19 0vs
TAMBOV U19 1
ΤΕΛΙΚΟ
FK ORENBURG U19 1vs
ARSENAL TULA U19 5
LIVE
ΓΚΑΝΤΖΑΣAΡ 1vs
ΑΛΑΣΚΕΡΤ 2
LIVE
GECIT SPOR 28vs
KOCAELI 41
BEYLIKDUZU -vs
CORLU -
LIVE
ΜΠΑΡΙΤΟ ΠΟΥΤΕΡΑ 0vs
ΜΠΑΛΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΡΣΙΚ ΚΕΝΤΙΡΙ 1vs
ΜΠΑΓΙΑΝΚAΡΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΡΣΙΤΑ ΤΑΝΓΚΡAΝΓΚ 1vs
ΜΑΚΑΣAΡ 1
LIVE
TANJONG PAGAR UTD. 1vs
ΧΟΜ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 0
LIVE
ΜΠΡΟΥΝΕΙ 0vs
ΤΑΜΠΙΝΣ ΡΟΒΕΡΣ 0
LIVE
ΜΑΛΕΖΙΑ ΝΤΡAΓΚΟΝΣ 6vs
SINGAPORE SLINGERS 4
LIVE
ΟΛΕΚΣAΝΤΡΙΑ U21 1vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ U21 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΣΝΑ ΤΣΕΡΝΙΧΙΒ U21 1vs
ΖΟΡΙΑ ΛΟΥΑΝΣΚ 2
LIVE
ΖΟΟ ΚΕΡΙΚΟ 0vs
ΣΟΦΑΠAΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΟΥΡΟΥ 79vs
ΜΠΡΑΖΙΛΙΑ 83
ΤΕΛΙΚΟ
SAO JOSE 97vs
ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 102
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΡAΝΚΑ 91vs
ΜΙΝΑΣ 82
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΤΖΙ ΝΤΑΣ ΚΡΟΥΖΕΣ 89vs
ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 61
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ ΡΕΜΠΕΛΣ 61vs
ΜΠΟΙΖ ΣΤΕΙΤ ΜΠΡΟΝΚΟΣ 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕΝΤΦΟΡΝΤ ΧΑΙΛAΝΤΕΡΣ 62vs
ΤΣAΡΛΕΣΤΟΝ ΜΠΑΚAΝΙΕΡΣ 48
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΣΙΓΚΑΝ ΓΟΥΛΒΕΡΙΝΣ 82vs
ΝΕΜΠΡAΣΚΑ ΚΟΡΝΧAΣΚΕΡΣ 58
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΣΕΝΤΡAΛ 86vs
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΑΓΚΙΣ 80
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΜΥ ΜΠΛΑΚ ΝΑΙΤΣ 68vs
ΛΑΦΑΓΙΕΤ ΛΕΟΠΑΡΝΤΣ 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΝΕΚΤΙΚΑΤ 77vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΚΟΥΓΚΑΡΣ 71
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΡΕΙΚ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 75vs
ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΣΤ. ΡΕΝΤΜΠΕΡΝΤΣ 65
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΜΠΕΡΤΙ ΦΛΕΙΜΣ 66vs
ΣΤΕΤΣΟΝ ΧAΤΕΡΣ 62
ΤΕΛΙΚΟ
AMERICAN UNIVERSITY 59vs
ΜΠΑΚΝΕΛ ΜΠΑΙΣΟΝ 64
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΧAΙΟ ΣΤΕΙΤ ΜΠΟΥΚΙΣ 71vs
ΙΛΙΝΟΙΣ ΦAΙΤΙΝΓΚ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ 69vs
ΝΕΙΒΙ ΜΙΝΤΣΙΠΜΕΝ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΘ ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΟΣΠΡΕΙΣ 71vs
ΛΙΠΣΚΟΜΠ 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΓΚΕΙΤ ΡΑΙΝΤΕΡΣ 83vs
ΛΕΧAΙ ΧΟΚΣ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΘΟΥΝ ΚΟΥΚΜΑΝ ΓΟΥΑΙΛΝΤΚΑΤΣ 72vs
ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΑΜ ΡΑΤΛΕΡΣ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΡΓΚΑΝ ΜΠΕΡΣ 62vs
ΝΟΡΦΟΛΚ ΣΤΕΙΤ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΟΥΑΡΝΤ ΜΠΙΣΟΝ 88vs
ΝΤΕΛΑΓΟΥΕΡ ΣΤΕΙΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 100
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΡΙΛΑΝΤ ΙΣΤΕΡΝ ΣΟΡ ΧΟΚΣ 60vs
ΚΟΠΙΝ ΣΤΕΙΤ ΙΓΚΛΣ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΣΤΕΡΝ ΚΕΝΤΑΚΙ ΚΟΛΟΝΕΛΣ 58vs
ΤΕΝΕΣΙ ΣΤΕΙΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 48
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΣΙΚΑΓΟ ΦΛΕΙΜΣ 67vs
ΓΙΑΝΓΚΣΤΑΟΥΝ ΣΤΕΙΤ 61
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΝΓΚΓΟΥΝΤ ΛAΝΣΕΡΣ 53vs
ΧAΜΠΤΟΝ ΠAΙΡΕΤΣ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΙΣΚΟΝΣΙΝ ΓΚΡΙΝ ΜΠΕΙ 78vs
ΟΚΛΑΝΤ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΚΟΡΝ ΣΤΕΙΤ ΜΠΡΕΙΒΣ 80vs
ΠΡΕΙΡΙΙ ΒΙΟΥ ΑΜ ΠAΝΘΕΡΣ 71
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΑΜΠAΜΑ ΑΜ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 58vs
ΓΚΡAΜΠΛΙΝΓΚ ΣΤΕΙΤ ΤAΙΓΚΕΡΣ 57
ΤΕΛΙΚΟ
SOUTHERN JAGUARS 89vs
ΤΕΞΑΣ ΣΑΟΥΘΕΡΝ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΑΜΠAΜΑ ΧΟΡΝΕΤΣ 59vs
ΤΖΑΚΣΟΝ ΣΤΕΙΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 71
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΝΤAΝΑ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 64vs
ΝΟΡΔΕΡΝ ΚΟΛΟΡAΝΤΟ ΜΠΕΑΡΣ 71
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΜΕΞΙΚΟ ΣΤΕΙΤ 83vs
ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ ΜΠAΠΤΙΣΤ ΛAΝΣΕΡΣ 50
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΣΤΕΙΤ ΑΓΚΙΣ 75vs
ΝΙΟΥ ΜΕΞΙΚΟ ΛΟΜΠΟΣ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΤAΙΓΚΕΡΣ 68vs
ΟΥΙΤΣΙΤΑ ΣΤΕΙΤ ΣΟΚΕΡΣ 60
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΒAΛΕΙ ΓΟΥΛΒΕΡΙΝΣ 51vs
UMKC ΚΑΝΓΚΑΡΟΥΣ 61
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΓΙΟΛΑ ΜΕΡΙΜΑΟΥΝΤ ΛΑΙΟΝΣ 75vs
ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ ΤΟΡΕΡΟΣ 61
ΤΕΛΙΚΟ
MONTANA ST. BOBCATS 73vs
ΣAΟΥΘΕΡΝ ΓΙΟΥΤΑ ΘAΝΤΕΡΜΠΕΡΝΤΣ 65
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΙΖΟΝΑ ΣΑΝ ΝΤΕΒΙΛΣ 83vs
WASHINGTON HUSKIES 90
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΕΓΚΟΝ ΣΤΕΙΤ ΜΠΙΒΕΡΣ 68vs
ΣΤAΝΦΟΡΝΤ 65
ΤΕΛΙΚΟ
EASTERN WASHINGTON 100vs
ΑΙΝΤΑΧΟ ΣΤΕΙΤ ΜΠΕΝΓΚΑΛΣ 75
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΛΠΑΡΑΙΣΟ ΚΡΟΥΣΕΙΝΤΕΡΣ 58vs
ΕΒΑΝΣΒΙΛ ΠΕΡΠΛ ΕΙΣΙΣ 55
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΝΤΑΧΟ ΒAΝΝΤΑΛΣ 64vs
ΓΟΥΕΜΠΕΡ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΑΙΛΝΤΚΑΤΣ 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΩΣΤΙΝ ΠΕΙ ΣΤΕΙΤ 76vs
ΙΣΤΕΡΝ ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΠΑΝΘΕΡΣ 65
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΝΓΚ ΜΠΙΤΣ ΣΤΕΙΤ 80vs
ΚΑΛ ΠΟΛΙ ΜΑΣΤΑΝΓΚΣ 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΝΤΑ ΜΠAΡΜΠΑΡΑ 55vs
ΚΑΛ ΣΤ. ΦΟΥΛΕΡΤΟΝ ΤΙΤΑΝΣ 53
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ ΝΤΕΙΒΙΣ ΑΓΚΙΣ 65vs
ΧΑΒΑΗ ΡΕΙΝΜΠΟΟΥ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΒΙΚΙΝΓΚΣ 80vs
ΝΟΘΕΡΝ ΑΡΙΖΟΝΑ 66
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΙΖΟΝΑ ΓΟΥAΙΛΝΤΚΑΤΣ 83vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΚΟΥΓΚΑΡΣ 62
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΕΓΚΟΝ ΝΤΑΚΣ 90vs
ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΜΠΕΑΡΣ 56
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ ΜΠΡΟΝΚΟΣ 76vs
PORTLAND PILOTS 62
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΕΒAΝΤΑ ΓΟΥΟΛΒ ΠΑΚ 71vs
ΟΥΑΙΟΜΙΝΓΚ ΚΑΟΥΜΠΟΙΣ 74
ΣΙΑΤΛ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΣΙΚΑΓΟ ΣΤΕΙΤ ΚΟΥΓΚΑΡΣ -
ΜΠΡΑΝΤΛΕΙ ΜΠΡΕΙΒΣ -vs
ΣΑΟΥΘ.ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΣΑΛΟΥΚΙΣ -
ΣAΜΦΟΡΝΤ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ -vs
ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΚΙΝΤΕΤΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ ΝΤΕ ΜΕΡΙΔΑ 1vs
ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΠΙΝΑΣΙΟΝAΛ 2vs
ΣΑΟ ΠAΟΛΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΙAΝΣΑ ΛΙΜΑ 0vs
ΝΑΣΙΟΝAΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠΑΙΑ 3vs
LAGARTO 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΠΕΡAΡΙΟ 0vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒAΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚAΜΑ 1vs
ABC-RN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΚΟΥΙΝΤΙΟ 2vs
ΒΑΛΕΝΤΟΥΠAΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΜΠΡΑΣ ΣΑΝΙΤAΡΙΑΣ 92vs
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΡΔΟΒΑ 69
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΝΤΕ ΑΛΜAΓΚΡΟ 74vs
ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΚΟΡΙΕΝΤΕΣ 72
ΤΕΛΙΚΟ
GIMNASIA 94vs
ΧΙΣΠAΝΟ ΑΜΕΡΙΚAΝΟ 68
ΤΕΛΙΚΟ
HALIFAX HURRICANES 137vs
SUDBURY FIVE 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΝΙΟΝ ΣAΝΤΑ ΦΕ 1vs
ΝΤΟΚ ΣΑΝΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΙΓΚΟΥΑ 79vs
ΟΥΡΟΥΝΤAΙ ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤAΡΙΟ 84
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΑΜΠ ΓΚΟΕΣ 72vs
ΚAΠΙΤΟΛ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΓΙAΓΚΟ 91vs
ΑΓΚΟΥAΝΤΑ 98
ΤΕΛΙΚΟ
METS DE GUAYNABO 104vs
SAN GERMAN 103
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΔAΔ ΝΤΕ ΚΟΝΣΕΠΣΙΟΝ 2vs
ΚΟΜΠΡΕΣAΛ 2
ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΔAΔ ΚΑΤΟΛΙΚΑ -vs
ΟΥΝΙΟΝ ΕΣΠΑΝΙΟΛΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
RIVER PLATE (W) 1vs
BOCA JUNIORS (W) 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΗΠΑ (Γ) 2vs
ΑΓΓΛΙΑ (Γ) 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 0vs
ΣΑΝ ΧΟΥAΝ ΒΟΛΛΕΥ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΝΤΕΡΟΣ 1vs
ΝΤΡΙΝ ΜΠΟΛΙΒAΡ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΜΠΡΑΣ ΣΑΝ ΧΟΥAΝ 0vs
ΤΖΙΓΚAΝΤΕΣ ΝΤΕΛ ΣΟΥΡ 3
ΤΕΛΙΚΟ
COMERCIAL-MS 1vs
COSTA RICA MS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΑΔΕΛΟΥΠΗ 2vs
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΠΡΙΣΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΜΑΡΟΝΕΣ ΝΤΕ ΣΟΝΟΡΑ 0vs
ΚΟΡΕΚΑΜΙΝΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (Γ) 5vs
ΒΙΕΤΝAΜ (Γ) 0
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ (Γ) -vs
ΚΙΝΑ (Γ) -
ΤΕΛΙΚΟ
INDONESIA PATRIOTS 110vs
SATYA WACANA 75
ΤΕΛΙΚΟ
PRAWIRA BANDUNG 79vs
LOUVRE SURABAYA 72
CAESAR SURABAYA -vs
NSH JAKARTA -
ΤΕΛΙΚΟ
MELBOURNE KNIGHTS 2vs
ΧAΜΕ ΣΙΤΙ 4
ΤΕΛΙΚΟ
PORT MELBOURNE SC 1vs
SOUTH MELBOURNE 1
ΤΕΛΙΚΟ
GREEN GULLY 2vs
ΧΕΙΝΤΕΛΜΠΕΡΓΚ ΓΙΟΥΝ. 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΝΤΛΕΙΧ ΓΚΡΙΝΣ 0vs
ΣΕΝΤ ΑΛΜΠΑΝΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
DANDENONG CITY 0vs
ΑΒΟΝΤΕΙΛ ΧAΙΤΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
OAKLEIGH CANNONS 5vs
ALTONA MAGIC 0
ΤΕΛΙΚΟ
PARA HILLS KNIGHTS 0vs
ADELAIDE OLYMPIC 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΜΠΕΛΤAΟΥΝ 1vs
CROYDON KINGS 1
ΤΕΛΙΚΟ
NE METROSTARS 1vs
ADELAIDE CITY 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΔΕΛΑΙΔΑ ΚΟΜΕΤΣ 1vs
ΣΟΥΜΠΕΡΛΑΝΤ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΙΣΜΠΕΙΝ ΡΟΑΡ 3vs
ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ ΣΙΔΝΕΙ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
MAGWE 1vs
ΣΑΝ ΓΙΟΥΝAΙΤΙΝΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ U19 2vs
DNIPRO-1 U19 0
ΤΕΛΙΚΟ
LVIV U19 0vs
KOLOS KOVALIVKA U19 1
OLEKSANDRIA U19 -vs
MET. ZAPORIZHYA U19 -
VOLYN LUTSK U19 -vs
DESNA U19 -
VORSKLA U19 -vs
ZORYA LUHANSK U19 -
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥAΝΓΚ ΝΑΜ 1vs
ΣΧΙ ΜΙΝΧ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟAΝΓΚ ΑΝΙ ΓΚΙΑ ΛAΙ 1vs
ΤAΝ ΚΟΥΑΝΓΚ ΝΙΧ 0
ΤΕΛΙΚΟ
BUSAN BNK SUM (W) 69vs
ΙΝΧΕΟΝ ΣΧΙΝΧΑΝ (Γ) 68
ΤΕΛΙΚΟ
SUMQAYIT B 1vs
ΚΕΣΛΑ B` 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΓΚΣΟΥ 0vs
ΚΑΠAΖ 3
ΤΟΥΡAΝ ΤΟΒΟΥΖ -vs
ΜΟΙΚ ΜΠΑΚΟΥ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ U19 1vs
ΠΡΙΜΠΡAΜ U19 0
ΤΕΛΙΚΟ
TARINGA ROVERS 0vs
ACACIA RIDGE SC 6
UKM 0vs
ΚΕΛΑΝΤΑΝ ΣΤΕΙΤ 0
ΚΕΛΑΝΤAΝ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΚAΤΣΙΝΓΚ -
ΤΕΡΕΝΓΚΑΝΟΥ 2 -vs
ΠΕΡΜΠΑΝΤΑΝAΜ ΚΕΜΑΤΖΟΥAΝ ΝΕΓΚΕΡΙ ΠΕΡAΚ -
ΑΝΣAΝ ΟΚ -vs
SAMSUNG BLUE FANGS -
ΑΝΙAΓΚ -vs
ΣΕΟΥΛ ΝAΙΤΣ -
ΣΟΝΙΚΜΠΟΥΜ -vs
ΤΣΑΝΓΚΟΥΟΝ ΣΕΙΚΕΡΣ -
ΤΙΑΝΤΖΙΝ ΤΕΝΤΑ -vs
ΤΣΟΝΓΚΙΝΓΚ ΛΙΦAΝ -
ΚΙΤΣΕ -vs
ΤAΙ ΠΟ -
ΕΣΤΕΓΚΧΛAΛ ΤΕΧΕΡAΝΗΣ -vs
SAIPA -
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ΙΡΟΝΙ ΡΙΣΧΟΝ ΛΕΖΙΟΝ -
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ΜΠΕΙΤAΡ ΤΕΛ ΑΒΙΒ ΡΑΜΛA -
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ΧAΠΟΕΛ ΑΚΚΟ -
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ΑΛ ΒΕΝΤΑ -vs
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ΑΛ ΑΧΛΙ (ΣΑ) -vs
ΑΛ ΦΑΙΧΑ -
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ΚΟΚAΝΤ 1912 -
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