Στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανατέθηκε επίσημα η διαχείριση του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου Σχινιά.

Επισημοποιήθηκε και τυπικά, με σχετική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη (ΦΕΚ Β΄ 7021, 20/11/2026), η ανάθεση διαχείρισης του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου Σχινιά στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, έπειτα από την επαναμεταβίβαση του δικαιώματος παραχώρησης στο Ελληνικό Δημόσιο από την «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.», η οποία είχε ανακοινωθεί στις 21 Ιουλίου 2026.

«Με την οριστική θεσμική κατοχύρωση της διαχείρισης του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου Σχινιά από το Υπουργείο μας, διασφαλίζουμε ότι ένας εμβληματικός χώρος της Ολυμπιακής μας κληρονομιάς περνά σε μια νέα εποχή, έπειτα από 13 χρόνια» τόνισε ο αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης και υπογράμμισε: «Στόχος μας είναι η ουσιαστική αξιοποίησή του προς όφελος των αθλητών, των Ομοσπονδιών και της νέας γενιάς, με απόλυτο σεβασμό στο μοναδικό φυσικό περιβάλλον του Σχινιά. Παραλάβαμε έναν χώρο που συνδέεται με την Ολυμπιακή μνήμη της χώρας μας και είναι το «σπίτι» των Εθνικών ομάδων της Κωπηλασίας και του Κανόε Καγιάκ, που τόσες διεθνείς επιτυχίες μας έχουν χαρίσει, ενώ πλέον θα φιλοξενηθεί και η Τριαθλητική Ομοσπονδία. Και αλλάζουμε σελίδα ώστε να υπάρχει συνεχής αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, οργανωμένη διοικητική υποστήριξη, τεχνική παρακολούθηση, σταθερό σχέδιο λειτουργίας και φιλοξενία αγώνων όχι μόνο εθνικού, αλλά και διεθνούς επιπέδου».

Για ακόμη μια φορά να ευχαριστήσω για την αγαστή συνεργασία τον Υπουργό, Κυριάκο Πιερρακάκη. Είναι πολιτική επιλογή της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη η προτεραιότητα που προσδίδουμε στην ανάπτυξη του Αθλητισμού μας. Και το κάνουμε πράξη, καθημερινά», συμπλήρωσε ο Υφυπουργός Αθλητισμού.

Εδώ η σχετική απόφαση.