Ο Στέφανος Ντούσκος πήρε εύκολα την πρόκριση στα ημιτελικά του ευρωπαϊκού στο Βαρέζε, ενώ στον τελικό θα αγωνιστεί η δίκωπος των Παπακωνσταντίνου και Μπούρκα.

Με ιδανικό τροπό ξεκίνησε την πορεία του στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κωπήλασιας του Βαρέζε ο Στέφανος Ντούσκος, που προκρίθηκε με σχετική άνεση στα ημιτελικά του σκιφ ανδρών.

Ο Έλληνας με το Χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο του 2021 και Παγκόσμιος Πρωταθλητής το 2025, τελείωσε στην τρίτη προκριματική σειρά με την 2η θέση με 6:45.14, πίσω από τον Ελβετό Κάι Σέλτζε, με τους δυο τους να παίρνουν το απευθείας εισιτήριο για τα ημιτελικά.

Στον τελικό της δικώπου ανδρών θα βρεθεί το ελληνικό δίδυμο των Αντώνη Παπακωνσταντίνου και Ανδρέα Μπούρκα, κάνοντας χρόνο 6:20.41, καταλαμβάνοντας τη 2η θέση πίσω από τους Ρουμάνους Μπεράριου και Λεχάτσι (6:19.19). Σημειώνεται ότι ο τελικός για μια θέση στο βάθρο είναι το Σάββατο (1/8) στις 12:04.