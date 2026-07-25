Oι Μηλένα Κοντού και Ελένη Διαβάτη αναδείχθηκαν πρωταθλήτριες κόσμου στο διπλό σκιφ γυναικών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ23 στο Ντούισμπουργκ.

Μετά τους Αλέξανδρο Χατζηαυγουστίδη και Ανδρέα Μπούρκα ένα ακόμη δίδυμο κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ23, το οποίο διεξάγεται αυτή τη στιγμή στο Ντούισμπουργκ της Γερμανίας.

Συγκεκριμένα, οι Μηλένα Κοντού και Ελένη Διαβάτη αναδείχθηκαν πρωταθλήτριες κόσμου στο διπλό σκιφ γυναικών, με τις νεαρές αθλήτριες να κατακτούν τη πρώτη θέση έναντι των Πολωνών κυριολεκτικά στο... νήμα.

Αναλυτιοκότερα, το ελληνικό πλήρωμα τερμάτισε σε χρόνο 6:59.14 ενώ η βάρκα της Πολωνίας τερμάτισε σε 6:59.83. Την τρίτη θέση κατέκτησε το ανεξάρτητο πλήρωμα από τη Ρωσία με χρόνο 7:00.76.