Αναστασιάδου: «Δεν ξέρω πώς το κάνει! Ούτε ο Ντούσκος ξέρει πώς το έκανε! Είναι 11 χρόνια σε κοινόβια»

Η Ευαγγελία Αναστασιάδου υποκλίθηκε στην προσπάθεια του Στέφανου Ντούσκου, ο οποίος αναδείχθηκε πρωταθλητής κόσμου στη Σανγκάη...

Ο Στέφανος Ντούσκος ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας στη Σανγκάη. Η εμφάνισή του στον τελικό ήταν συγκλονιστική με τον Έλληνα να τερματίζει με χρόνο 6:36.75.

Το επίτευγμα αυτό θαύμασε με δηλώσεις της η Ευαγγελία Αναστασιάδου, η οποία τόνισε πως ο Γιαννιώτης έκανε κάτι απίστευτο που ούτε ο ίδιος δεν συνειδητοποίησε. Μίλησε για τον ανταγωνισμό και το επίπεδο των αθλητών στην κωπηλασία, εξηγώντας στον κόσμο πως η παραμονή στην κορυφή δεν είναι εύκολη.

Τέλος, στάθηκε στο γεγονός πως ο Στέφανος Ντούσκος εδώ και 11 χρόνια μένει σε κοινόβια, ελέω των υποχρεώσεών του, λέγοντας χαρακτηριστικά πως δεν του αξίζει μόνο ένα Παγκόσμιο, αλλά 50.

Οι δηλώσεις της Ευαγγελίας Αναστασιάδου

«Δεν ξέρω τι ζούμε; Απίστευτο.

Αυτό που βλέπει ο κόσμος, επειδή ο Στέφανος πήρε Ολυμπιακό μετάλλιο και θεωρεί πως συνέχεια θα βρίσκεται στην κορυφή δεν ισχύει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος, οι αθλητές είναι πάρα πολύ καλοί.

Δεν ξέρω πώς το κάνει... Δεν ξέρω στα τελευταία μέτρα τι έκανε. Ούτε αυτός ξέρει τι έκανε.

Ο Στέφανος ζει 11 χρόνια σε κοινόβια, γι' αυτό δεν του αξίζει μόνο ένα παγκόσμιο, αλλά 50».