Ο Τρίτων Ηρακλείου απαντά στον Κυριάκο Γιαννόπουλο μετά όσα δήλωσε στο Gazzetta για το θέμα Βασιλάκη

Ο ΑΟ Τρίτων Ηρακλείου απαντά στις δηλώσεις του προέδρου της ΚΟΕ, Κυριάκου Γιαννόπουλου στο Gazzetta, με αφορμή τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην καθημερινή της προπόνηση η Άρτεμις Βασιλάκη στο ΕΑΚΗ.

Ο ΑΟ Τρίτων Ηρακλείου με ανακοίνωση που υπογράφει ο πρόεδρος Γιώργος Χριστάκης, απαντά στις δηλώσεις του προέδρου της ΚΟΕ, Κυριάκου Γιαννόπουλου στο Gazzetta για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στην προετοιμασίας της η Άρτεμις Βασιλάκη στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου.

Παράλληλα, ο σύλλογος τοποθετείται στα όσα είπε και ο πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Κρήτης, Γιώργος Ανδρουλάκης για το ζήτημα που έχει προκύψει τις τελευταίες βδομάδες στο ΕΑΚΗ.

Η ανακοίνωση του Τρίτωνα Ηρακλείου

«Με αφορμή τις δηλώσεις του προέδρου της ΚΟΕ κ. Κυριάκου Γιαννόπουλου και του προέδρου της ΠΕΚΥΚΡ κ. Ανδρουλάκη η ομάδα του Τρίτωνα Ηρακλείου θα ήθελε να τοποθετηθεί ως εξής:

Αρχικά ευχαριστούμε θερμά τον πρόεδρο της ΚΟΕ που αναγνωρίζει τη δουλειά που γίνεται στην ομάδα μας και ο οποίος ξεκαθαρίζει δημόσια ότι το θέμα της Βασιλάκη και γενικά των πρωταθλητών θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ξεχωριστά από την ομάδα τους.

Με βάση λοιπόν αυτό, στο χωροχρόνο του ΤΡΙΤΩΝΑ δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η Ολυμπιακή προετοιμασία των πρωταθλητών Βασιλάκη και

Χουρδάκη.

Είμαστε απόλυτα σύμφωνοι και αναμένουμε τις συγκεκριμένες προτάσεις/λύσεις της ΚΟΕ για την προπόνηση των Ελλήνων πρωταθλητών.

Σχετικά με τις δηλώσεις του κ. Ανδρουλάκη επίσης θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε που πρώτον, δημόσια για πρώτη φορά παραδέχεται ότι η ΠΕΚΥΚΡ έχει περικόψει τις ώρες του Τρίτωνα για τους δικούς της λόγους που κρίνει σωστούς και δεύτερον γιατί την ίδια στιγμή με τις δηλώσεις του προέδρου της ΚΟΕ παραδέχεται ότι η πρότασή του είναι άκρως αντίθετη από τη στάση της ΚΟΕ.

Συγκεκριμένα ζητάει ο "πετσοκομμένος" βαθμολογικά ΤΡΙΤΩN να μεριμνήσει για το χωροχρόνο ο οποίος απαιτείται για την προετοιμασία των πρωταθλητών, τη στιγμή που ο πρόεδρος της ΚΟΕ ξεκαθαρίζει ότι οι πρωταθλητές πρέπει να

αντιμετωπίζονται ξεχωριστά από τα σωματεία που προπονούνται.

Αναμένουμε και τις προτάσεις της ΠΕΚΥΚΡ επί του θέματος οι οποίες να εναρμονίζονται με αυτές της ΚΟΕ.

Ευγενική υπενθύμιση/διόρθωση στον κ. Ανδρουλάκη, για να μη δημιουργούνται λάθος εντυπώσεις σε όσους παρακολουθούν το θέμα, είναι ότι οι 49,5 ώρες που λέει ο κ. Ανδρουλάκης ότι είναι για τα 3 αθλήματα της ηρακλειώτικης πισίνας (Κολύμβηση, Καλλιτεχνική και Υδατοσφαίριση) είναι τελικά μόνο για την κολύμβηση.

Τα νούμερα υπάρχουν, ο τρόπος κατανομής της ΠΕΚΥΚΡ υπάρχει και πλέον και η πρόταση της ΠΕΚΥΚΡ υπάρχει. Όλα γραπτώς».