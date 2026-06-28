Φινάλε με 4η θέση και διπλό ρεκόρ της Καλφίδου στα 800 επιφάνεια, 5η του Κορομπύλη στα 100 και 8η με ρεκόρ της Εθνικής στα 4Χ100 διπλά πέδιλα.

Με την 4η θέση και το ρεκόρ Γυναικών και Νεανίδων της Ελένης Καλφίδου στα 800 επιφάνεια, την 5η του Άγγελου Κορομπύλη στα 100 επιφάνεια και την 8η, με πανελλήνιο ρεκόρ, της Εθνικής μας ομάδας στα 4Χ100 διπλά πέδιλα mixed, στους τελικούς της πέμπτης και τελευταίας ημέρας, την Κυριακή 28/6, ολοκληρώθηκε η παρουσία της ελληνικής αποστολής στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης Ανδρών Γυναικών, στο Incheon της Κορέας.

Αναλυτικά τα όσα έκαναν οι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες στο φινάλε των αγώνων (τελικοί και γρήγορες σειρές):

800 επιφάνεια Γυναικών: 4η Ελένη Καλφίδου με 6:54.94, πανελλήνιο ρεκόρ Γυναικών & Νεανίδων.

100 επιφάνεια Ανδρών: 5ος Άγγελος Κορομπύλης με 35.73.

4Χ100 διπλά πέδιλα mixed Ανδρών- Γυναικών: 8η θέση η Εθνική μας ομάδα (την αποτελούσαν οι Άγγελος Ρόκκος, Σοφία Κτενά, Αλέξανδρος Νικολόπουλος, Γιολάνδα Καπέρδα) με 3:05.10, νέο πανελλήνιο ρεκόρ.

Όσον αφορά στους υπόλοιπους αθλητές μας που δεν μπήκαν στις οκτάδες των τελικών: 800 επιφάνεια Γυναικών: 9η Άννα Φίλογλου με 7:08.06. 50 διπλά πέδιλα Ανδρών: 10ος Άγγελος Ρόκκος με 19.50, 11ος Αλέξανδρος Νικολόπουλος με 19.55. 100 επιφάνεια Ανδρών: 11ος Γιώργος Παναγιωτίδης με 35.96. 100 επιφάνεια Γυναικών: 11η Ειρήνη Δεληγιάννη με 40.45, 18η Μαρία Ηλιάκη με 41.11. 50 διπλά πέδιλα Γυναικών: 21η Σοφία Κτενά με 23.38.