O Μάικλ Φελπς τρολάρει τον Κέβιν Χαρτ για το στυλ του στην κολύμβηση (vid)

Καλεσμένος των Κέβιν Χαρτ και Snoop Dogg σε talk show ήταν ο Μάικλς Φελπς.

Ο κορυφαίος ολυμπιονίκης όλων των εποχών στην κολύμβηση, είχε μια χαλαρή κουβέντα περί αθλητισμού με τους δύο οικοδεσπότες, με τον πρώτο να ζητάει από τον Φελπς να σχολιάσει το στυλ του στην κολύμβηση.

Ο ηθοποιός πρόβαλε ένα βίντεο στο οποίο κολυμπούσε σε στυλ πεταλούδας, μόνο που ο Φελπς πήρε χαμπάρι ότι φορούσε πτερύγια στα πόδια, με τον Χαρτ να προσπαθεί να δικαιολογηθεί και τον Snoop Dogg να μην μπορεί να κρατηθεί από τα γέλια και να σηκώνεται από την θέση του.

