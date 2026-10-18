Εύηνος: Να ανοίξει ξανά η μοναδική πίστα σλάλομ κανόε καγιάκ στην Ελλάδα – Κάλεσμα της Ομοσπονδίας στην τοπική κοινωνία

Ένα ολυμπιακών προδιαγραφών προπονητικό κέντρο παραμένει ανενεργό, ενώ η περιοχή αναζητά νέες προοπτικές αθλητικής και τουριστικής ανάπτυξης.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Κανόε Καγιάκ, SUP και Surf απευθύνει κάλεσμα στην τοπική κοινωνία της Ναυπακτίας, Θέρμου και της ευρύτερης περιοχής του Ευήνου, ζητώντας τη στήριξή της στη διεκδίκηση της επαναλειτουργίας της πίστας σλάλομ στη θέση Μπάνια, στον ποταμό Εύηνο.

Πρόκειται για μια ειδικά διαμορφωμένη διαδρομή στον ποταμό, η οποία, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, αποτελεί μοναδική αθλητική υποδομή αυτού του είδους στη χώρα μας και μπορεί να αξιοποιηθεί για την προπόνηση αθλητών και την ανάπτυξη του αθλήματος του κανόε καγιάκ.

Παρά τη σημασία της για τον ελληνικό αθλητισμό, η πίστα παραμένει κλειστή. Η Ομοσπονδία ζητά να προχωρήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες, ώστε να διαπιστωθεί επίσημα η καταλληλότητά της και να ληφθεί τεκμηριωμένη απόφαση για τη δυνατότητα ασφαλούς λειτουργίας της.

Το αίτημα προς τους αρμόδιους φορείς

Σύμφωνα με τη θέση της Ομοσπονδίας, ζητούμενο είναι η διοίκηση του Παπαχαραλάμπειου Αθλητικού Κέντρου, ως φορέας διαχείρισης της εγκατάστασης, να απευθυνθεί στην Περιφέρεια και να ζητήσει τη σύσταση της αρμόδιας επιτροπής καταλληλότητας.

Η επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει την πίστα και να γνωμοδοτήσει επίσημα, ώστε η Περιφέρεια να προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες και να υπάρξει σαφής απόφαση για τη λειτουργία της.

Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι η κατάσταση δεν μπορεί να παραμένει σε εκκρεμότητα χωρίς να ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης. Ζητά, επομένως, να εξεταστούν θεσμικά και με διαφάνεια όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και την καταλληλότητα της εγκατάστασης.

Μια ευκαιρία για την τοπική οικονομία

Η υπόθεση δεν αφορά μόνο τον αθλητισμό. Συνδέεται άμεσα και με την οικονομική και τουριστική προοπτική της περιοχής.

Η επαναλειτουργία της πίστας σλάλομ θα μπορούσε να δημιουργήσει νέες δυνατότητες για την προσέλκυση αθλητών, προπονητικών ομάδων και επισκεπτών, ενισχύοντας την κίνηση στα καταλύματα, στην εστίαση και στις τοπικές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, η αξιοποίηση της εγκατάστασης θα μπορούσε να συμβάλει στην καθιέρωση του Ευήνου ως προορισμού αθλητικού τουρισμού, με δραστηριότητες που συνδέουν τον αθλητισμό, τη φύση και την τοπική οικονομία.

Το κόστος για τους Έλληνες αθλητές

Η Ομοσπονδία επισημαίνει επίσης ότι η απουσία μιας λειτουργικής πίστας σλάλομ στην Ελλάδα δημιουργεί σημαντική οικονομική επιβάρυνση, καθώς οι αθλητές και οι προπονητικές ομάδες αναγκάζονται να μετακινούνται σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις του εξωτερικού για την προετοιμασία τους.

Η λειτουργία της πίστας στον Εύηνο θα μπορούσε να περιορίσει αυτό το κόστος και να προσφέρει στους Έλληνες αθλητές μια εγχώρια εγκατάσταση για συστηματική προπόνηση και ανάπτυξη των αγωνιστικών τους δυνατοτήτων.

Κάλεσμα για κοινή διεκδίκηση

Η Ελληνική Ομοσπονδία Κανόε Καγιάκ, SUP και Surf καλεί κατοίκους, επαγγελματίες, συλλόγους και τοπικούς φορείς να στηρίξουν το αίτημα για την επαναλειτουργία της πίστας.

Το ζητούμενο, όπως τονίζει, είναι να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, να αξιολογηθεί επίσημα η εγκατάσταση και να υπάρξει σαφής απόφαση από τους αρμόδιους φορείς.

Η πίστα σλάλομ στον Εύηνο μπορεί να αποτελέσει κάτι περισσότερο από μια αθλητική εγκατάσταση: μια ευκαιρία για την ενίσχυση του ελληνικού κανόε καγιάκ, την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού και τη δημιουργία νέων προοπτικών για το Χάνι Μπανιά και τα γύρω χωριά.

Η Ομοσπονδία ζητά τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας, ώστε μια σημαντική αθλητική υποδομή να αξιολογηθεί θεσμικά και να αποκτήσει ξανά προοπτική λειτουργίας.