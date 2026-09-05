Αθανασίου και Κούβελος έβαλαν στο τραπέζι το μέλλον του ελληνικού κάνοε-καγιάκ

Στα γραφεία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής βρέθηκε ο Γιώργος Αθανασίου, όπου συναντήθηκε με τον Ισίδωρο Κούβελο, λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση των Μεσογειακών Αγώνων

Τη στήριξη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στην προσπάθεια του ελληνικού κάνοε-καγιάκ επιβεβαίωσε η συνάντηση του Ισίδωρου Κούβελου με τον Γιώργο Αθανασίου στα γραφεία της ΕΟΕ, μετά την ολοκλήρωση των Μεσογειακών Αγώνων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Συνάντηση Γιώργου Αθανασίου – Ισίδωρου Κούβελου σε θερμό κλίμα

Μετά την ολοκλήρωση των Μεσογειακών Αγώνων, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κάνοε-Καγιάκ, SUP, Surfing, Γιώργος Αθανασίου, επισκέφθηκε τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρο Κούβελο, στα γραφεία της ΕΟΕ.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα ζεστό κλίμα, με τους δύο Προέδρους να συζητούν για την παρουσία των αθλημάτων της Ομοσπονδίας στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις, την πορεία των αθλητών και τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά.

Ο Γιώργος Αθανασίου είχε την ευκαιρία να εκφράσει προσωπικά στον Ισίδωρο Κούβελο τις θερμές του ευχαριστίες για τη στήριξη που έχει προσφέρει στην Ομοσπονδία όλο αυτό το διάστημα, αλλά και για την ουσιαστική βοήθεια που έχει δοθεί σε κάθε προσπάθεια που αφορά στους αθλητές και στις αθλήτριες του κάνοε-καγιάκ.

«Η στήριξη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς. Σε μια διαδρομή με πολλές απαιτήσεις, γνωρίζουμε ότι έχουμε δίπλα μας ανθρώπους που πιστεύουν στους αθλητές μας και στη δουλειά που γίνεται», ανέφερε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας.

Από την πλευρά του, ο Ισίδωρος Κούβελος συνεχάρη τον Γιώργο Αθανασίου για την προσπάθεια της Ομοσπονδίας και την παρουσία των Ελλήνων αθλητών μας στις διεθνείς διοργανώσεις όλο αυτό το διάστημα.

Η συνάντηση έκλεισε με την κοινή πεποίθηση ότι η καλή συνεργασία και η ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των αθλητικών φορέων αποτελούν την κινητήριο δύναμη για υψηλές διακρίσεις».