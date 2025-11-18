Την σύνθεση της Εθνικής ομάδας ανδρών και γυναικών α στην καλλιτεχνική κολύμβηση για την αγωνιστική περίοδο 2025-26 ανακοίνωσε η ΚΟΕ. Εκτός ξανά η Ευαγγελία Πλατανιώτη...

Για δεύτερη διαδοχική χρονιά η σύνθεση της Εθνικής ομάδας ανδρών και γυναικών στην καλλιτεχνική κολύμβηση ανακοινώθηκε με μία σημαντική απουσία. Η Παγκόσμια πρωταθλήτρια της Ντόχα το 2024, Ευαγγελία Πλατανιώτη είναι εκτός από την σύνθεση της αγωνιστικής περιόδου 2025-26.

Η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας ανακοίνωσε τη σύνθεση της Εθνικής ομάδας ανδρών και γυναικών στην καλλιτεχνική κολύμβηση το απόγευμα της Τρίτης (18/11). Βέβαια, αυτό που έκανε εντύπωση είναι πως για δεύτερη σερί χρονιά η Ευαγγελία Πλατανιώτη ήταν εκτός αυτής.

Η έμπειρη αθλήτρια, πέρυσι, είχε κάνει γνωστό πως θα έπαιρνε απόσταση από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις μετά από μία απαιτητική χρονιά με Ολυμπιακούς Αγώνες. Κάτι τέτοιο φαίνεται πως ισχύει και φέτος, αν και η Ελληνίδα Ολυμπιονίκης δεν έχει προβεί σε κάποια δήλωση για το γεγονός ότι και δεν θα αγωνιστεί με τα «γαλανόλευκα» χρώματα και αυτή τη σεζόν.

Η σύνθεση της Εθνικής ομάδας ανδρών και γυναικών