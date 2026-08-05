Καλή αρχή για τα ελληνικά πανιά στο παγκόμσιο πρωτάθλημα ILCA 4

Σε μία ακόμη πολύ μεγάλη διεθνή διοργάνωση συμμετέχουν οι Ελληνες ιστιοπλόοι με στόχο την καλύτερη δυνατή διάκριση. Ο λόγος για το παγκόσμιο πρωτάθλημα ILCA 4 Youth που ξεκίνησε στο Άαρχους της Δανίας.

Συνολικά λαμβάνουν μέρος 448 σκάφη από 52 χώρες, ανάμεσα τους οι κορυφαίοι στον κόσμο, και ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί ότι αναμένεται να γίνει ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα.

Οι αθλητές και οι αθλήτριές μας προετοιμάστηκαν κατάλληλα και είναι αισιόδοξοι για μια πολύ καλή εμφάνιση. Στις δύο πρώτες ιστιοδρομίες του προγράμματος που έγιναν με καλές καιρικές συνθήκες αέρα ξεκίνησαν δυναμικά.

Στα αγόρια τρέχουν 298 σκάφη σε τέσσερα γκρουπ. Ο Μιχαήλ Ακάλεστος (ΦΩΤ.) είναι 4ος στη γενική βαθμολογία με 4 βαθμούς (3,1) και ο Αναστάσης Παπαγεωργίου βρίσκεται στη 10η θέση με 11 βαθμούς (3,8). Από τους υπόλοιπους ιστιοπλόους μας δύο ακόμη είναι στα πρώτα 19 σκάφη. Ο Στέφανος Σαμαράς 11ος με 12 βαθμούς (7,5) και ο Γιώργος Μπουγιούρης 19ος με 17 βαθμούς (7, 10).

Στα 150 κορίτσια που τρέχουν σε δύο γκρουπ συμμετέχουν τρεις Ελληνίδες, οι οποίες είναι μέσα στα πρώτα 14 σκάφη. Η Δέσποινα Θεοδωρακοπούλου τερμάτισε 7, 10 και με 17 βαθμούς είναι 10η. Η Ελένη Αλχανάτη βρίσκεται στην 13η θέση με 21 βαθμούς (1, 20) και η Ελένη Τριάντου στην 14η θέση επίσης με 21 βαθμούς (4, 17).

Ο αγώνας ολοκληρώνεται την Κυριακή.