Με την παρουσία 622 ιστιοπλόων από 20 χώρες θα πραγματοποιηθεί η «35η Athens International Sailing Week 2026», υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.

Δύο ακόμη χώρες, οι ΗΠΑ και η Λετονία, δήλωσαν συμμετοχή στην «35η Athens International Sailing Week 2026» που διοργανώνει η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία σε συνεργασία με τον Ν.ΑΟ. Βούλας και τον Ν.Ο. Π Φαλήρου. Έτσι, ο αριθμός των χωρών που θα λάβουν μέρος σε αυτή την ιστορική διεθνή διοργάνωση ανέβηκε στις 20 κι αυτό σημαίνει τεράστια προβολή για την ελληνική ιστιοπλοΐα και κατ’ επέκταση για τον ελληνικό αθλητισμό και τη χώρα μας γενικότερα.

Πρόκειται για τις Ουγγαρία, Λιθουανία, Τουρκία, Μονακό, Κροατία, Κύπρο, Ισπανία, Φινλανδία, Καναδά, Πολωνία, Ελβετία, Γαλλία, Μάλτα, Νορβηγία, Ισραήλ, Γερμανία, Ιταλία, ΗΠΑ, Λετονία και φυσικά την Ελλάδα. Συνολικά θα τρέξουν 622 ιστιοπλόοι και το θέαμα αναμένεται να είναι εντυπωσιακό, δεδομένου ότι θα αγωνιστούν οι κορυφαίοι Ελληνες αθλητές και αθλήτριες και πολύ γνωστά ονόματα από το εξωτερικό.

Πρώτα θα διεξαχθούν οι διεθνείς κατηγορίες από την Παρασκευή έως και την Κυριακή 22 Νοεμβρίου. Αναλυτικά θα αγωνιστούν 253 σκάφη στα Οπτιμιστ, 50 στα 420 (διθέσιο), 72 στα ILCA 4, 40 στα ILCA 6, 47 στα Techno 293 και 8 στα Techno 293 Plus.

Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του «Athens International Sailing Center» θα διεξαχθούν τα Οπτιμιστ και τα Techno, τα ILCA 4 και ILCA 6 θα φιλοξενηθούν στον Ν.Α.Ο. Βούλας και τα 420 στον Ν.Ο.Π. Φαλήρου.

Από 23 έως 27 Νοεμβρίου θα γίνουν οι ολυμπιακές κατηγορίες iQFOiL (39 σκάφη), ΙLCA 6 γυναικών (25), ILCA 7 ανδρών (30) και 49er (διθέσιο, 4 σκάφη) που ταυτόχρονα είναι και πανελλήνια πρωταθλήματα. Όλες οι κατηγορίες θα διεξαχθούν στο «Athens International Sailing Center», εκτός από τα iQFOiL που θα φιλοξενηθούν στον Ν.Α.Ο. Μάτι Αττικής.