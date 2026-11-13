Ο Ευάγγελος Κυριαζάκος ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στην κατηγορία Techno 293, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων στο Ντακάρ.

Με εντυπωσιακή εμφάνιση και απόλυτη κυριαρχία στην κατηγορία Techno 293, ο Ευάγγελος Κυριαζάκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους 4ους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων στο Ντακάρ της Σενεγάλης, χαρίζοντας στην Ελλάδα το πέμπτο μετάλλιο στη διοργάνωση.

Ο Έλληνας ιστιοπλόος επιβεβαίωσε την αγωνιστική του ανωτερότητα, πραγματοποιώντας εξαιρετική πορεία σε όλη τη διάρκεια των αγώνων. Στις δύο τελευταίες ιστιοδρομίες κατέκτησε την 1η και την 4η, εξασφαλίζοντας διαφορά 16 βαθμών από τον δεύτερο της κατάταξης, Χόι Τικ από το Χονγκ Κονγκ που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 28 βαθμούς.

Η κυριαρχία του Κυριαζάκου αποτυπώνεται και στη συνολική του επίδοση, καθώς στις 14 ιστιοδρομίες που πραγματοποιήθηκαν, με τη συμμετοχή 24 αθλητών, κατέκτησε δέκα πρώτες θέσεις, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι ήταν ο κορυφαίος της κατηγορίας.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης Νέων γνώρισε την αποθέωση με την ολοκλήρωση του αγώνα, με τα μέλη της Team Hellas μεταξύ των οποίων ο Γενικός Γραμματέας Στέφανος Χανδακάς και ο Αρχηγός Αποστολής Νίκος Ξυλούρης να τον σηκώνουν ψηλά με τη σανίδα του.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για την πρώτη θέση και το μετάλλια και είμαι πάρα πολύ ευγνώμων που βρίσκομαι εδώ. Ηταν μία εξαιρετική διοργάνωση και όλες οι κούρσες μου ήταν πάρα πολύ καλές, κέρδισα τις 10 κούρσες από τις 14 που αγωνιστήκαμε και είμαι πολύ υπερήφανος», είπε ο Κυριαζάκος.

Το χρυσό μετάλλιο του Ευάγγελου Κυριαζάκου αποτελεί το πέμπτο συνολικά για την ελληνική αποστολή στο Ντακάρ 2026, μετά τα τρία του Νικόλα Παπαθεοδώρου στην κολύμβηση, από ένα χρυσό, ασημένιο και χάλκινο και το ασημένιο της Ειρήνης Ζερβού, επίσης στην κολύμβηση.

Εξαιρετική εμφάνιση και από την Κυριακή Ζέρβα στα κορίτσια, που ολοκλήρωσε την προσπάθεια της στην 4η θέση.



