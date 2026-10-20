Φωνή αγωνίας για το μέλλον του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Θεσσαλονίκης

Ο πρόεδρος του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Θεσσαλονίκης, Κωστής Χαντζαρίδης εξέφρασε την αγωνία του για το μέλλον του ομίλου, που καλείται να πληρώσει πρόστιμο 161.000 ευρώ, για παράνομη χρήση του αιγιαλού και της παραλίας.

Εδώ και αρκετά χρόνια η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία έχει ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσης και έχει προχωρήσει σε θεσμικές παρεμβάσεις προς τα Υπουργεία Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού για να βρεθεί μια μόνιμη λύση στο διαχρονικό πρόβλημα με τη νομιμοποίηση των παραλιακών εγκαταστάσεων των ναυτικών ομίλων όλης της χώρας.

Μία από αυτές τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι του Ι.Ο. Θεσσαλονίκης που λειτουργεί από το 1933 και καλείται να πληρώσει πρόστιμο 161.000 ευρώ, για παράνομη χρήση του αιγιαλού και της παραλίας.

Ο πρόεδρος του Ι.Ο. Θεσσαλονίκης, Κωστής Χαντζαρίδης έστειλε προσωπική επιστολή στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για να τον ενημερώσει και να ζητήσει την μεσολάβησή του για την άρση, της «θανατικής ποινής» στον ιστορικό όμιλο και κατ’ επέκταση σε όλους τους ναυταθλητικούς ομίλους της χώρας που απειλούνται με αφανισμό.

Αναλυτικά η επιστολή τoυ προέδρου του ΙΟΘ

«Αγαπητέ κε. πρόεδρε της Κυβέρνησης, αγαπητέ Πρωθυπουργέ μας,

Βρίσκομαι στην δυσάρεστη θέση μετά από τα τόσα χρόνια γνωριμίας και σαν εκπρόσωπος, πρόεδρος του παλαιότερου ιστιοπλοϊκού Ομίλου της χώρας, του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Θεσσαλονίκης (αριθ. Μητρ. Ε.Ι.Ο 2) να σας απευθύνω προσωπική επιστολή απογοήτευσης και παράκλησης για την επιβίωση του Ομίλου.

Ο Όμιλος λειτουργεί ανελλιπώς από 1933, ακόμη και κατά την διάρκεια της Κατοχής παρέχοντας ανθρωπιστικό έργο, αθλητικό και κοινωνικό έργο.

Κορυφαίοι αθλητές, παγκόσμιοι πρωταθλητές, ολυμπιονίκες αλλά πρωτίστως σημαντικότατοι άνθρωποι που έχουν μάθει μέσα και από τα τρία αθλήματα της θάλασσας, την ιστιοπλοΐα, την κωπηλασία και το κανόε – καγιάκ, να “κυβερνούν” πρωτίστως τους εαυτούς και στο περιβάλλον τους.

Δυστυχώς, αυτό το Ναυταθλητικό Σωματείο και όχι μόνο το συγκεκριμένο έχει να αντιμετωπίσει την εχθρικότατη αντιμετώπιση των φορέων της Πολιτείας και ειδικά στην περίπτωσή μας την Κτηματική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης η οποία επέβαλε πρόστιμο για παράνομη χρήση του αιγιαλού και της παραλίας ποσού 161.000 ευρώ.

Γιατί χρησιμοποιούμε ράμπες και γλίστρες για την είσοδο των σκαφών στην θάλασσα, γιατί κάνουμε χρήση του μικροσκοπικού λιμενοβραχίονα, τον οποίο τον κατασκεύασε κάποτε η υπηρεσία φάρων του Πολεμικού Ναυτικού, γιατί έχουμε πλακόστρωτο αντί για λάσπες. Και σε ένα χώρο που μόνο αιγιαλός δεν είναι, αλλά η συνέχεια του παραλιακού μετώπου με μπλόκια της Θεσσαλονίκης.

Ο λόγος αλλά και το ποσό που προστίμου ξεπερνά της δυνατότητες του Ομίλου, του οποίου τα συνολικά θεωρητικά έσοδα δεν ξεπερνούν τις 210.000 ευρώ, εκ των οποίων πληρώνουμε 52.500 ευρώ φόρο ετησίως και 60.000 ευρώ ενοίκιο στην Ετ. Α.Δ. Τα δε υπόλοιπα καλύπτουν με το ζόρι τους μισθούς των οκτώ προπονητών μας.

Η επιβολή του είναι τελείως έξω από το πνεύμα του νομοθέτη και του Υπουργείου των Οικονομικών που ορίζουν, αναγνωρίζοντας το κοινωνικό έργο των Ναυταθλητικών σωματείων, ένα συμβολικό τίμημα για την χρήση του αιγιαλού.

Θα μπορούσα να γράφω παραγράφους ολόκληρες και σελίδες με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Όμιλος και κατ’ επέκταση τα ναυταθλητικά σωματεία, τα οποία θα μπορούσαν να λυθούν με μία γενναία απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά αυτή την στιγμή περιορίζομαι να ζητήσω την άρση της" θανατικής ποινής" για τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο της Θεσσαλονίκης».