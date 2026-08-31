Ο 59ος Eurobank Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου «Ι. Β. Γουλανδρής» ξεκίνησε από τη Βουλιαγμένη και ολοκληρώνεται με την ιστιοδρομία Χώρα – Δύσβατο.

Ο Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου θεσπίστηκε το 1967 με εμπνευστή τον Ιωάννη Β. Γουλανδρή, με στόχο να μεταλαμπαδεύσει την αγάπη του για την ιστιοπλοΐα στους Έλληνες και ιδιαίτερα στους Ανδριώτες.

Έκτοτε, παραμένει σταθερά στο πρόγραμμα των κορυφαίων ελληνικών πληρωμάτων, γεμάτος αγωνιστικές προκλήσεις όπως το πέρασμα από το στενό του Καφηρέα, ενώ ο φετινός 59ος Eurobank Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου «Ι. Β. Γουλανδρής» συνεχίζει να τιμά τη μνήμη και το όραμά του.

Το livestreaming του αγώνα καλύφθηκε και φέτος από την ομάδα Live Streaming της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, η οποία έδωσε το «παρών» για ακόμη μία χρονιά, προσφέροντας σε φίλους της ιστιοπλοΐας από όλη την Ελλάδα τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά τις ιστιοδρομίες του 59ου Eurobank Διεθνούς Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Άνδρου «Ι. Β. Γουλανδρής».

Ο φετινός αγώνας, που διοργανώνεται από τον Ναυτικό Όμιλο Άνδρου και τον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος, χάρισε δυνατές συγκινήσεις τόσο στα πληρώματα όσο και στο κοινό που παρακολούθησε τις ιστιοδρομίες τόσο από τις ακτές του νησιού όσο και μέσω της ζωντανής μετάδοσης.

Δυνατός βοριάς και εντυπωσιακό θέαμα

Ο αγώνας ξεκίνησε με το χαρακτηριστικό βοριαδάκι της Βουλιαγμένης, με ένταση 15–20 μίλια, το οποίο οδήγησε τον στόλο μέχρι και μετά τη Μακρόνησο.

Στη συνέχεια ο άνεμος μειώθηκε, με το κύμα ωστόσο να παραμένει και να δυσκολεύει τα πληρώματα, τα οποία αναζήτησαν αέρα πλησιάζοντας τις παρακείμενες ακτές. Τα πρώτα σκάφη έδεσαν στο λιμάνι της Χώρας το βράδυ, λίγο μετά τις 21:00, ενώ οι αφίξεις ολοκληρώθηκαν το μεσημέρι της επόμενης ημέρας.

Στην πρώτη ιστιοδρομία, νικητής αναδείχθηκε το «Carbonita», με το «Ellinix Farr Away – Coral Odyssey – Perga» του Στέργου Λεονταρίδη να καταλαμβάνει τη 2η θέση και το «Velos – Eurobank Private Banking» των Ολυμπιονικών Τάκη Μάντη και Παύλου Καγιαλή να ολοκληρώνει την τριάδα.

Στη δεύτερη, παράκτια ιστιοδρομία, ο πελαγίσιος βοριάς έφτασε τα 26 μίλια, χαρίζοντας γρήγορη κούρσα και εντυπωσιακές εικόνες με τη χρήση των μπαλονιών, μπροστά σε κατοίκους και επισκέπτες που κατέκλυσαν τις ακτές και τα βράχια της Χώρας.

Την πρωτιά κατέκτησαν οι Ολυμπιονίκες Τάκης Μάντης και Παύλος Καγιαλής με το «Velos – Eurobank Private Banking», περνώντας έτσι στην κορυφή της γενικής κατάταξης.

Αποτελέσματα

2η Ιστιοδρομία – Eurobank Private Bank

Performance:

1. Velos – Eurobank Private Banking (Τ. Μάντης – Π. Καγιαλής)

2. Pete (Δ. Παλαιολόγος)

3. Seahawk Black Jack (Μ. Χατζηκυριακάκης – Μ. Κουρτέσης)

Sport:

1. Giorgio – Furuno – Euroseas (Κ. Μάνθος)

2. Bluescape (Ν. Σύμπουρας)

3. Frankly My Dear (Φ. Ταμβακάκης)

Γενική Κατάταξη

Performance:

1. Velos – Eurobank Private Banking (Τ. Μάντης – Π. Καγιαλής)

2. Pete (Δ. Παλαιολόγος)

3. Carbonita (Ε. Κονδύλης)

Sport:

1. Bluescape (Ν. Σύμπουρας)

2. Giorgio – Furuno – Euroseas (Κ. Μάνθος)

3. Frankly My Dear (Φ. Ταμβακάκης)

Η διοργάνωση, από αγωνιστικής πλευράς, ολοκληρώνεται με την ιστιοδρομία Χώρα – Δύσβατο, δίνοντας στα πληρώματα μία τελευταία ευκαιρία να διεκδικήσουν θέσεις στη γενική κατάταξη.

Παράλληλα με το αγωνιστικό κομμάτι, ο 59ος Eurobank Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου «Ι. Β. Γουλανδρής» συνοδεύτηκε, όπως κάθε χρόνο, από πλούσιες πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις με έντονο τοπικό χαρακτήρα, οι οποίες συγκέντρωσαν, όπως πάντα, τα εύσημα των αγωνιζομένων.