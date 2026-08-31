Ολυμπιακή... εμφάνιση από τον Γιώργο Παπαδάκο στο Παγκόσμιο ILCA 7 της Ιρλανδίας

Εμφάνιση πρόκρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες πραγματοποίησε ο Γεώργιος Παπαδάκος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ILCA 7 που ολοκληρώθηκε στην Ιρλανδία.

Ο Ελληνας ιστιοπλόος κατέλαβε την 20η θέση με 149 βαθμούς ποινής σε σύνολο 141 σκαφών από 45 χώρες, όμως η Ελλάδα ως χώρα ήταν 14η.

Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Βραζιλίας τον ερχόμενο Ιανουάριο, που ταυτόχρονα θα είναι και αγώνας πρόκρισης, οι πρώτες 16 χώρες θα εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στο κορυφαίο αθλητικό ραντεβού του πλανήτη, οπότε η θέση που πήρε ο Παπαδάκος στην Ιρλανδία ισοδυναμεί με πρόκριση στο Λος Άντζελες.

Θυμίζουμε ότι την πρόκριση την παίρνει πρώτα η χώρα και μετά ο αθλητής από εσωτερικές αγωνιστικές διαδικασίες.

Εντυπωσιακή ήταν και η εμφάνιση του Αθανάσιου Κυφίδη, αν αναλογιστεί κανείς ότι ήταν ο πρώτος του αγώνας σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών. Τερμάτισε 36ος με 212 βαθμούς και στις δυο τελευταίες προκριματικές ιστιοδρομίες πήρε ισάριθμες πρώτες θέσεις, με το σύνολο των ξένων αθλητών και των προπονητών τους να του δίνουν συγχαρητήρια.

Μέσα στα μετάλλια οι Έλληνες Ιστιοπλόοι στους Μεσογειακούς

Σε εξέλιξη βρίσκονται στο Τάραντο οι Μεσογειακοί Αγώνες και οι Ελληνες ιστιοπλόοι εξακολουθούν να διεκδικούν μετάλλια.

Στα ILCA 6 η παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2025 και 2026 στην κατηγορία Youth Ερμιόνη Γκίκα είναι 3η με 19 βαθμούς σε σύνολο 19 σκαφών από 12 χώρες. Στις έξι ιστιοδρομίες που έχουν γίνει έχει τερματίσει 1, 10 (την αφαίρεσε), 6, 5, 4 και 3 αντίστοιχα.

Προηγείται η Γαλλίδα Μ. Μπαρού με 16β. και ακολουθεί η Κύπρια Α. Γεωργίου με 17β.

Η Βαρβάρα Πόρτολου είναι 11η με 46 βαθμούς.

Στα ILCA 7 ο Μάριος Σταθάς βρίσκεται στην 2η θέση με 19 βαθμούς, όσους έχει και ο 1ος Τούρκος Μπ. Αμπάι. Ο Έλληνας ιστιοπλόος έχει τερματίσει 6, 1, 11 (την αφαίρεσε), 3, 4 και 5 αντίστοιχα.

Πολύ καλά πάει και ο Αδαμάντιος Πετριανός, ο οποίος είναι 4ος με 23 βαθμούς σε σύνολο 19 σκαφών από 12 χώρες. Οι θέσεις του είναι 7, 10 (την αφαίρεσε), 6, 1, 6 και 3 αντίστοιχα.

Στα iQFOiL γυναικών η Δανάη Ποντίφηξ είναι 3η με 16 βαθμούς μεταξύ 10 σκαφών από 6 χώρες. Οι θέσεις της στις έξι κούρσες που έχουν διεξαχθεί είναι 1, 7,3 (την αφαίρεσε), 4, 3, 7 και 1 αντίστοιχα. Η Δανάη Γιαννούλη βρίσκεται στην 10η θέση.

Στην κατηγορία των ανδρών ο Αλέξανδρος Κοκκινάκης είναι 8ος με 49β. και ο Πέτρος Κονταρίνης 12ος με 66 β. σε σύνολο 12 σκαφών από 8 χώρες.