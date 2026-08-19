Στην 4η θέση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ILCA 6 YOUTH ανέβηκε ο Κωνσταντίνος Πορτοσάλτε

Στην τελική ευθεία βρίσκεται το παγκόσμιο πρωτάθλημα ILCA 6 Youth που διεξάγεται στο Άαρχους της Δανίας με τη συμμετοχή 428 σκαφών από 45 χώρες και η ευχάριστη είδηση ήρθε από τον Κωνσταντίνο Πορτοσάλτε.

Στη μοναδική ιστιοδρομία που έγινε χθες και ήταν η 9η του προγράμματος ο Ελληνας ιστιοπλόος τερμάτισε 3ος και με 50 βαθμούς ποινής ανέβηκε στην 4η θέση της γενικής βαθμολογίας των 306 σκαφών. Μάλιστα, ο Πορτοσάλτε βρίσκεται μόλις τρεις βαθμούς πίσω από τον 3ο Ισπανό Ν. Παλού και όλα είναι ανοιχτά για το βάθρο.

Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποιεί και ο Εμμανουήλ Αναστάσιος Βομβύλας, ο οποίος είναι 13ος με 79 βαθμούς.

Στα κορίτσια δεν έγινε καμία κούρσα λόγω της αστάθειας του ανέμου και η βαθμολογία παρέμεινε αμετάβλητη με την Ερμιόνη Γκίκα να είναι στην 1η θέση.

Ξεπέρασαν τις 80 οι συμμετοχές στην AEGEAN REGATTA!

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι προετοιμασίες για την Aegean Regatta 2026, καθώς η μεγάλη ιστιοπλοϊκή διοργάνωση του Αιγαίου έχει ήδη ξεπεράσει τις 80 συμμετοχές, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τη δυναμική της.

Τέσσερις ημέρες πριν από την τελετή έναρξης, στις 22 Αυγούστου, ο αριθμός των συμμετοχών συνεχίζει να αυξάνεται, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει η παρουσία ιστιοπλοϊκών πληρωμάτων από το εξωτερικό, που προσδίδει στη διοργάνωση ακόμη πιο έντονο διεθνή χαρακτήρα.

Mεταξύ άλλων θα συμμετάσχουν πληρώματα από Ιταλία, Κύπρο, Ρωσία, Βουλγαρία, Τσεχία και Τουρκία, αποδεικνύοντας τη μεγάλη απήχηση που έχει στο εξωτερικό η «Ρεγκάτα του Αιγαίου».

Η φετινή Aegean Regatta αποκτά, παράλληλα, έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η εκκίνηση θα δοθεί από τα Λημνιά της Βολισσού στη Χίο, μια περιοχή που το περασμένο καλοκαίρι δοκιμάστηκε από την καταστροφική πυρκαγιά. Η επιλογή της Βολισσού αποτελεί μια έμπρακτη δήλωση στήριξης της τοπικής κοινωνίας και ταυτόχρονα ένα μήνυμα ότι το Αιγαίο συνεχίζει να ταξιδεύει, να δημιουργεί και να κοιτάζει μπροστά.

Η Aegean Regatta 2026 θα ακολουθήσει τη διαδρομή Λημνιά (Βολισσός) Χίου – Φούρνοι – Αγαθονήσι – Μαραθόκαμπος Σάμου.

Τον αγώνα διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανοικτής Θάλασσας της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και με τους Ναυτικούς Ομίλους Α.Σ.Ι.Α.Θ. Ρόδου, Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Μυτιλήνης, Λ.Ο.Ι.Α.Θ. Μυτιλήνης, Ναυτικό Όμιλο Σάμου, Ναυτικό Όμιλο Χίου, ενώ συντονιστής Όμιλος για το 2026 είναι η ΠΕΚΕΒ Χίου.