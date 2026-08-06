Πολύχρωμα μπαλόνια και τερματισμός στους Παξούς στη δεύτερη ιστιοδρομία του Ράλι Ιονίου

Στους Παξούς τερμάτισαν τα σκάφη της δεύτερης ιστιοδρομίας της 36ης Διεθνούς Ιστιοπλοϊκής Εβδομάδας Ιονίου (Ράλι Ιονίου 2026), ολοκληρώνοντας τη διαδρομή Ερείκουσα - Παξοί και φτάνοντας σε έναν από τους πιο δημοφιλείς και γραφικούς προορισμούς του Ιονίου.

Η διαδρομή από την Ερείκουσα προς τους Παξούς επιφύλασσε όμορφες αγωνιστικές στιγμές. Οι ασθενείς άνεμοι που επικράτησαν στα πρώτα στάδια της ιστιοδρομίας δοκίμασαν τις τακτικές επιλογές και την υπομονή των συμμετεχόντων, ωστόσο η συνέχεια τούς αποζημίωσε. Με τα πολύχρωμα μπαλόνια υψωμένα, ο στόλος πρόσφερε ένα εντυπωσιακό θέαμα στα νερά του Ιονίου, συνδυάζοντας την αγωνιστική ένταση με την ομορφιά της ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης.

Η ημέρα ολοκληρώθηκε με την απονομή των επάθλων της ιστιοδρομίας στη φιλόξενη αυλή του Λαογραφικού Μουσείου Παξών. Σε ζεστό και φιλικό κλίμα, αγωνιζόμενοι και διοργανωτές μοιράστηκαν τις εμπειρίες της ημέρας, ανανεώνοντας το ραντεβού τους για την επόμενη ιστιοδρομία με προορισμό την Πρέβεζα.

Τα αποτελέσματα ανά κατηγορία:

KΛΑΣΗ ORC CLUB

Κατηγορία A

1o MALTESE FALCON, με κυβερνήτη τον Gintaras Chomentauskas, του Vilnius Υ.C.

2o ROSKALISCA, με κυβερνήτη τον Ferdinado Galpiati, του LNI Gallipoti

3o TAZAMANIAN DEVIL, με κυβερνήτη τον Σπύρο Ασπιώτη, του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Κέρκυρας

Κατηγορία Β

1o GLAFKI II, με κυβερνήτη τον Κώστα Πρίφτη, του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Κέρκυρας

2o TOLMI, με κυβερνήτη τον Κωνσταντίνο Λημνιό, του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Μαρίνας Καλαμάτας

3o FOIVI, με κυβερνήτη τον Χάρη Κανδρή, του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών

Κατηγορία C

1o HARA, με κυβερνήτη τον Σπύρο Τζίτζη, του Ναυτικού Ομίλου Παλαιού Φαλήρου

2o ISIDOROS, με κυβερνήτη τον Ευάγγελο Λιανό, του ΠΟΙΑΘ

3o LIGO-LIGO, με κυβερνήτη τον Κώστα Μπουρλογιάννη, του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Κέρκυρας

OVERALL ORC CLUB

1ο HARA, με κυβερνήτη τον Σπύρο Τζίτζη, του Ναυτικού Ομίλου Παλαιού Φαλήρου

2ο GLAFKI II, με κυβερνήτη τον Κώστα Πρίφτη, του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Κέρκυρας

3ο ISIDOROS, με κυβερνήτη τον Ευάγγελο Λιανό, του ΠΟΙΑΘ

ΚΛΑΣΗ ORC INTERNATIONAL

1ο ALLEGORIA, με κυβερνήτη τον Ιωάννη Αργυράκη, του Ναυτικού Ομίλου Δελφιναρίου

2ο RUSH, με κυβερνήτη τον Mιχάλη Τσατσόπουλο, του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Κέρκυρας

3ο COCOBILL II, με κυβερνήτη τον Νίκο Σαραϊλίδη, του Ναυτικού Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών

