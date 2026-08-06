Πολύχρωμα μπαλόνια και τερματισμός στους Παξούς στη δεύτερη ιστιοδρομία του Ράλι Ιονίου
Η διαδρομή από την Ερείκουσα προς τους Παξούς επιφύλασσε όμορφες αγωνιστικές στιγμές. Οι ασθενείς άνεμοι που επικράτησαν στα πρώτα στάδια της ιστιοδρομίας δοκίμασαν τις τακτικές επιλογές και την υπομονή των συμμετεχόντων, ωστόσο η συνέχεια τούς αποζημίωσε. Με τα πολύχρωμα μπαλόνια υψωμένα, ο στόλος πρόσφερε ένα εντυπωσιακό θέαμα στα νερά του Ιονίου, συνδυάζοντας την αγωνιστική ένταση με την ομορφιά της ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης.
Η ημέρα ολοκληρώθηκε με την απονομή των επάθλων της ιστιοδρομίας στη φιλόξενη αυλή του Λαογραφικού Μουσείου Παξών. Σε ζεστό και φιλικό κλίμα, αγωνιζόμενοι και διοργανωτές μοιράστηκαν τις εμπειρίες της ημέρας, ανανεώνοντας το ραντεβού τους για την επόμενη ιστιοδρομία με προορισμό την Πρέβεζα.
Τα αποτελέσματα ανά κατηγορία:
KΛΑΣΗ ORC CLUB
Κατηγορία A
1o MALTESE FALCON, με κυβερνήτη τον Gintaras Chomentauskas, του Vilnius Υ.C.
2o ROSKALISCA, με κυβερνήτη τον Ferdinado Galpiati, του LNI Gallipoti
3o TAZAMANIAN DEVIL, με κυβερνήτη τον Σπύρο Ασπιώτη, του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Κέρκυρας
Κατηγορία Β
1o GLAFKI II, με κυβερνήτη τον Κώστα Πρίφτη, του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Κέρκυρας
2o TOLMI, με κυβερνήτη τον Κωνσταντίνο Λημνιό, του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Μαρίνας Καλαμάτας
3o FOIVI, με κυβερνήτη τον Χάρη Κανδρή, του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών
Κατηγορία C
1o HARA, με κυβερνήτη τον Σπύρο Τζίτζη, του Ναυτικού Ομίλου Παλαιού Φαλήρου
2o ISIDOROS, με κυβερνήτη τον Ευάγγελο Λιανό, του ΠΟΙΑΘ
3o LIGO-LIGO, με κυβερνήτη τον Κώστα Μπουρλογιάννη, του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Κέρκυρας
OVERALL ORC CLUB
1ο HARA, με κυβερνήτη τον Σπύρο Τζίτζη, του Ναυτικού Ομίλου Παλαιού Φαλήρου
2ο GLAFKI II, με κυβερνήτη τον Κώστα Πρίφτη, του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Κέρκυρας
3ο ISIDOROS, με κυβερνήτη τον Ευάγγελο Λιανό, του ΠΟΙΑΘ
ΚΛΑΣΗ ORC INTERNATIONAL
1ο ALLEGORIA, με κυβερνήτη τον Ιωάννη Αργυράκη, του Ναυτικού Ομίλου Δελφιναρίου
2ο RUSH, με κυβερνήτη τον Mιχάλη Τσατσόπουλο, του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Κέρκυρας
3ο COCOBILL II, με κυβερνήτη τον Νίκο Σαραϊλίδη, του Ναυτικού Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.