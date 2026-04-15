Οι Έλληνες ιστιοπλόοι διεκδικούν μετάλλια
Πλώρη για μετάλλια στο open ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ILCA 4 Youth που διεξάγεται στην Ισπανία έχουν βάλει οι Έλληνες ιστιοπλόοι. Μετά και την 4 η ιστιοδρομία οι αθλητές και οι αθλήτριές μας φιγουράρουν στις πρώτες θέσεις της γενικής βαθμολογίας και έχουν ήδη θέσει σοβαρή υποψηφιότητα για να ανέβουν στο βάθρο.
Στα κορίτσια προηγείται η Ελένη Τριάντου (φωτ.) με 4 βαθμούς και στη γενική βαθμολογία των 169 σκαφών και στα U16. Οι θέσεις της είναι 1, 9 (την έχει αφαιρέσει ως τη χειρότερη), 2 και 1 αντίστοιχα. Η Ελένη Αλχανάτη ακολουθεί στην 2η θέση της γενικής βαθμολογίας με 5 βαθμούς. Έχει τερματίσει 1, 2, 2 και 28 που την έχει αφαιρέσει. Πολύ καλά πάει και η Ελένη Κοτινοπούλου, η οποία είναι 9 η με 14 βαθμούς. Οι θέσεις της είναι 13 (την αφαίρεσε), 7, 5, 2 αντίστοιχα.
Στα αγόρια ο Στέφανος Σαμαράς με 6 βαθμούς είναι 3 ος στη γενική βαθμολογία των 258 σκαφών και 2 ος στα U18. Έχει τερματίσει 2,2,2 και 3 αντίστοιχα που την
έχει αφαιρέσει. Ο Μιχαήλ Ακάλεστος με 18 βαθμούς είναι 14 ος στη γενική και 11 ος στα U18. Οι θέσεις του είναι 4, 10, 4 και 11 που την αφαίρεσε.
