Ξεπέρασαν τα 500 σκάφη από 12 χώρες οι συμμετοχές στην 34η «Athens International Sailing Week 2025»!

Οι ΗΠΑ είναι η 12η χώρα που δήλωσε συμμετοχή στην 34η «Athens International Sailing Week 2025» που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στον Σαρωνικό Κόλπο.

Τον ιστορικό αυτόν αγώνα διοργανώνει η ΕΙΟ σε συνεργασία με τους ναυτικούς ομίλους Βάρκιζας, Βούλας, Βουλιαγμένης και Καλαμακίου και οι συμμετοχές σε όλες τις κλάσεις ξεπέρασαν τα 500 σκάφη με περισσότερους από 560 ιστιοπλόους! Οι 12 χώρες που εκπροσωπούνται είναι οι Λιθουανία, Πολωνία, Ινδία, Ισραήλ, Καναδάς, Ελβετία, Κύπρος, Γερμανία, Ουκρανία, Τουρκία, ΗΠΑ και φυσικά η Ελλάδα.

Το πρόγραμμα συνεχίστηκε σήμερα με πέντε ιστιοδρομίες στην ολυμπιακή κλάση iQFOiL στον Ν.Α.Ο. Βάρης Βάρκιζας. Οι 27 ιστιοπλόοι έδωσαν μεγάλη μάχη και

αποζημίωσαν όσους επέλεξαν να παρακολουθήσουν τις κούρσες ζωντανά από το κανάλι της Ομοσπονδίας στο YouTube.

Τα αποτελέσματα μετά από εννέα ιστιοδρομίες έχουν ως εξής:

iQFOiL ανδρών- U19

1.Πέτρος Κονταρίνης 13β

2. Νοβ Κφιρ Ισραήλ 16

3. Λεωνίδας Ευσταθίου 27

iQFOiL γυναικών

1. Δανάη Γιαννούλη 11

2. Δανάη Ποντίφηξ 12

3. Νεφέλη Αναγνώστου 31

iQFOiL U17-U15

1. Ευάγγελος Γιαννακόπουλος 8

2. Παναγιώτης Ιωάννου 17

3. Νικόλαος Ροδίτης 32

Η «Athens International Sailing Week 2025» περιλαμβάνει τρεις φάσεις και για τις ολυμπιακές κατηγορίες θα γίνουν ταυτόχρονα τα πανελλήνια πρωταθλήματα. Μετά τα iQFOiL από 15 έως 20 Νοεμβρίου έχουν προγραμματιστεί οι ολυμπιακές κλάσεις 470 mixed, 49er, ILCA 6 γυναικών και ILCA 7 ανδρών στις εγκαταστάσεις του «Athens International Sailing Center» στη Ναυταθλητική Μαρίνα του Δήμου\ Καλλιθέας.

Η τρίτη φάση του αγώνα θα διεξαχθεί το διάστημα 20-23 Νοεμβρίου και συγκεκριμένα οι διεθνείς κατηγορίες 420 στον Ν.Ο. Καλαμακίου, ILCA 4 και ILCA

6 ανδρών στον Ν.Α.Ο Βούλας, Techno στον Ν.Ο. Βουλιαγμένης και Οπτιμιστ στο «Athens International Sailing Center».