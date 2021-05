Ford Ranger Raptor: To πιο σκληροτράχηλο pick-up (pics & vid)

Το νέο Ranger Raptor Special Edition, που θα κατασκευαστεί σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων για τη διασφάλιση της αποκλειστικότητάς του, αναδεικνύει το επιβλητικό εξωτερικό και το πολυτελές εσωτερικό του μοντέλου με πρόσθετες στιλιστικές πινελιές όπως οι τολμηρές αγωνιστικές λωρίδες στις εξωτερικές επιφάνειες και οι ξεχωριστές κόκκινες λεπτομέρειες στο εσωτερικό.

Η έκδοση περιορισμένης παραγωγής είναι από τους πρωταγωνιστές του “The Good, the Bad and the Bad-RSE” – ενός νέου βίντεο δράσης εμπνευσμένου από ταινία Spaghetti Western που κυκλοφόρησε η Ford. Το βίντεο παρουσιάζει το νέο, αναβαθμισμένο στυλ και τις ικανότητες του Ranger Raptor Special Edition στις υψηλές ταχύτητες σε κατάλληλες off-road συνθήκες, μαζί με άλλα ξεχωριστά μοντέλα της οικογένειας Ranger όπως οι νέες εκδόσεις Wolftrak και Stormtrak, και το εμπνευσμένο από τους αγώνες ράλι Ranger MS-RT.

Προϊόν εξέλιξης της Ford Performance ως το απόλυτο μοντέλο της σειράς Ranger, το Ranger Raptor διαθέτει ένα εξαιρετικά ισχυρό πλαίσιο, ειδικές αναρτήσεις και ελαστικά, καθώς και έναν κινητήρα ντίζελ υψηλής απόδοσης της σειράς EcoBlue απευθυνόμενο στους λάτρεις της off-road οδήγησης και τους φίλους των εξορμήσεων στην ύπαιθρο.

«Το νέο Ranger Raptor Special Edition προσθέτει ένα ακόμα πιο δραματικό στυλ στο σκληροτράχηλο pick-up μας, με μοναδικές εξωτερικές πινελιές και αναβαθμίσεις στην καμπίνα που το καθιστούν ακόμα πιο ξεχωριστό και επιθυμητό» δήλωσε ο Στεφάν Μέζινγκερ, υπεύθυνος Ford Performance, Ford Ευρώπης. «Ο καλύτερος τρόπος για να αναδειχτούν το στυλ και οι off-road ικανότητες του Ranger Raptor Special Edition ήταν να πρωταγωνιστήσει στο δικό του Spaghetti Western».

Ακαταμάχητη παρουσία στο δρόμο

Η τολμηρή παλέτα των εξωτερικών χρωματισμών Performance Blue, Conquer Grey και Frozen White συνδυάζεται με διπλές αγωνιστικές λωρίδες σε matte black - με κόκκινο περίγραμμα - στο καπό, την οροφή, τα κάτω πλαϊνά του αμαξώματος, τα πίσω φτερά και την πίσω πόρτα, τονίζοντας των αγωνιστικό χαρακτήρα του pick-up μοντέλου.

Συμπληρώνοντας τις εντυπωσιακές αγωνιστικές λωρίδες, οι εμπρόσθιοι γάντζοι ρυμούλκησης έχουν κόκκινο φινίρισμα, ενώ τα προτεταμένα τόξα των θόλων των τροχών, οι εμπρός και πίσω προφυλακτήρες, οι χειρολαβές των θυρών και η χαρακτηριστική μάσκα όπου αναγράφεται η λέξη Ford υιοθετούν matte black φινίρισμα για μία ακόμα πιο εντυπωσιακή εμφάνιση συγκριτικά με τις γκρι εξωτερικές λεπτομέρειες της βασικής έκδοσης του Ranger Raptor.

Το εσωτερικό του διπλοκάμπινου Ranger Raptor Special Edition, αποπνέει μία πιο σπορ αίσθηση αποκλειστικότητας έχοντας κόκκινες ραφές στο τιμόνι, τον πίνακα οργάνων και τα πάνελ των θυρών. Τα στάνταρ δερμάτινα καθίσματα με κοκκώδη υφή είναι σχεδιασμένα ώστε να προσφέρουν άνεση και στήριξη, τόσο σε κακοτράχαλα εδάφη όσο και στον αυτοκινητόδρομο, ενώ ο πίνακας οργάνων με φινίρισμα Raceway Grey αποτελεί αποκλειστικότητα της έκδοσης Special Edition επιβεβαιώνοντας τον μοναδικό της χαρακτήρα.

Η έκδοση Special Edition διατηρεί το μοναδικό πλαίσιο της Ford Performance του Ranger Raptor. Βελτιστοποιημένο για off-road οδήγηση υψηλών ταχυτήτων σε τοποθεσίες όπου η νομοθεσία και οι συνθήκες το επιτρέπουν, το Ranger Raptor έχει φαρδύτερο μετατρόχιο κατά 150 mm και μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος κατά 51 mm από το Ranger XLT για περισσότερες ικανότητες κατά την κίνηση εκτός δρόμου.

Η ειδικά σχεδιασμένη ανάρτηση χρησιμοποιεί αλουμινένια διπλά ψαλίδια μπροστά και σύστημα πολλαπλών συνδέσμων πίσω, συμπεριλαμβανομένων αμορτισέρ της FOX με σύστημα Position Sensitive Damping που διαχειρίζεται τις δυνάμεις απόσβεσης ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες οδήγησης. Τα ελαστικά παντός εδάφους ελαστικά General Grabber AT3 προσφέρουν μέγιστη πρόσφυση σε χαλαρά εδάφη.

Το Ranger Raptor Special Edition κινείται από τον 2.0L EcoBlue Bi-turbo ντίζελ κινητήρα της Ford που αποδίδει 213 ίππους και ροπή 500 Nm, σε συνδυασμό με ένα άμεσης απόκρισης 10-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο που προέρχεται από την Ford Mustang. Το μοναδικό Terrain Management System του Ranger Raptor επιτρέπει στους οδηγούς να ανταποκρίνονται με επιτυχία σε μία μεγάλη ποικιλία εδαφών και συνθηκών οδήγησης, ενώ το Baja Mode – που έχει πάρει το όνομά του από το διάσημο ράλι Baja 1000 – εξασφαλίζει βέλτιστες off-road επιδόσεις.

Το Ranger Raptor Special Edition αναμένεται στα καταστήματα των εμπόρων της Ford στην Ευρώπη & Ελλάδα από τον προσεχή Νοέμβριο.