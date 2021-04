To Honda e πήρε τον τίτλο του παγκόσμιου αυτοκινήτου πόλης για το 2021

Η Honda συνεχίζει ένα εξαιρετικό σερί επιτυχιών με νέες διακρίσεις στα 2021 World Car Awards. Το Honda e πρόσθεσε τον τίτλο World Urban Car of the Year στη φαρέτρα του, ενώ παράλληλα βρέθηκε στην τελική τριάδα για τον τίτλο του γενικού νικητή των World Car of the Year awards. Το Honda Jazz e:HEV ήταν επίσης μεταξύ των τριών φιναλίστ για τον τίτλο World Urban Car, με εμφανή την κυριαρχία της Ιαπωνικής μάρκας στην κατηγορία.

Και τα δύο συμπαγή αυτοκίνητα πόλης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη δέσμευση της Honda να εξηλεκτρίσει το 100% των mainstream ευρωπαϊκών μοντέλων της μέχρι το 2022.

Το Honda e, το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό όχημα (EV) της μάρκας για την Ευρώπη, αναδείχτηκε 2021 World Urban Car of the Year κατά την κρίση μιας διεθνούς επιτροπής που απαρτίζεται από 93 δημοσιογράφους από 28 χώρες. Ο θεσμός World Car Awards τιμά την αριστεία στις κατηγορίες Urban (Αστικό Όχημα), Luxury (Πολυτέλεια), Performance (Επιδόσεις) και Design (Σχεδίαση). Συντελεστές της επιτυχίας του Honda e ήταν η άμεση απόκριση και η απολαυστική οδηγική εμπειρία, η εξαιρετική τεχνολογία και συνδεσιμότητα, αλλά και η ξεχωριστή, σύγχρονη σχεδίαση.

Κερδίζοντας διακρίσεις σε όλο τον κόσμο, το Honda e συνεχίζει να δημιουργεί παγκόσμια σημεία αναφοράς στους τομείς της σύγχρονης αυτοκινητιστικής σχεδίασης και της προηγμένης ηλεκτροκίνησης. Άλλες επιτυχίες του δημοφιλούς, συμπαγούς EV είναι δύο βραβεία 'Red Dot' ως επιβράβευση της εξαιρετικής του σχεδίασης, μεταξύ των οποίων το 'Best of the Best 2020', και μία θέση στο παγκοσμίου φήμης Μουσείο Σχεδίασης Red Dot στη Γερμανία.

Το αυτοκίνητο, το οποίο έκανε το ντεμπούτο με τη μορφή του Honda e Prototype στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης το 2019, κέρδισε επίσης πρόσφατα τον τίτλο 'ECOBEST' με ψηφοφορία της επιτροπής του AUTOBEST και ανακηρύχθηκε γενικός νικητής στο θεσμό του Γερμανικού Αυτοκινήτου της Χρονιάς (German Car of the Year 2021) με επιπλέον διακρίσεις στην κατηγορία 'New Energy'. Πριν από μερικές εβδομάδες, ψηφίστηκε επίσης 'Best EV' από τη γυναικεία κριτική επιτροπή των βραβείων “Women's World Car of the Year 2021”.

Ο Tomofumi Ichinose, Large Project Leader του Honda e, δήλωσε: «Νιώθουμε πραγματικά μεγάλη τιμή με την κατάκτηση ενός τέτοιου, υψηλού κύρους βραβείου και θα ήθελα να ευχαριστήσω την κριτική επιτροπή εκ μέρους όλων των ομάδων της Honda που αγωνίστηκαν να δημιουργήσουν αυτό το μοναδικό, προηγμένο αστικό EV μοντέλο. Το Honda e είναι ένα εξαιρετικό πακέτο για πελάτες οι οποίοι θέλουν το αυτοκίνητό τους να εντάσσεται ομαλά και έξυπνα στην πολυδιάστατη καθημερινότητά τους, και συγχρόνως απαντά στην πρόκληση της αστικής μετακίνησης μηδενικών ρύπων. Την ίδια στιγμή, η ομάδα μας θέλησε να δημιουργήσει μία σχεδίαση που να απευθύνεται στους πελάτες με φιλικό, ανθρώπινο τρόπο, όχι ένα ψυχρό κομμάτι μηχανής χωρίς ψυχή.»

Εκτός από την επιτυχία του Honda e, το νέο, αποκλειστικά υβριδικό Jazz e:HEV βρέθηκε στη λίστα των τριών φιναλίστ για το World Urban Car award. Η κριτική επιτροπή εκθείασε το Jazz για το αποδοτικό και άμεσης απόκρισης υβριδικό σύστημα κίνησης, την έξυπνη διάταξη χώρων, την εντυπωσιακή ευρυχωρία εσωτερικού και τα εξαιρετικά επίπεδα άνεσης.

Τα Jazz e:HEV και Jazz e:HEV Crosstar πρόσφατα τιμήθηκαν με το πολυπόθητο βραβείο 'Product Design' του έγκυρου θεσμού Red Dot Awards 2021 για την επίτευξη ενός εξαίρετου συνδυασμού λειτουργικότητας, σχεδίασης και ασφάλειας. Αυτή η διεθνούς φήμης διάκριση απονέμεται μόνο σε προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας που υπερέχουν στις κατηγορίες προϊόντος, μάρκας και σχεδίασης επικοινωνίας.

Ο Tom Gardner, Ανώτερος Αντιπρόεδρος της ‎Honda Motor Europe δήλωσε: «Μας δίνει ιδιαίτερη χαρά αυτό το αποτέλεσμα και η συνεχής στήριξη του οργανισμού World Car Awards. Όταν σχεδιάζουμε τα νέα προϊόντα μας, προσπαθούμε πάντα να δημιουργούμε κάτι που θα χαίρει εκτίμησης όχι μόνο για τον εξοπλισμό του. Αυτοκίνητα που συνδυάζουν τις βασικές αξίες της μάρκας, και συγχρόνως προσφέρουν νέα πλεονεκτήματα στους σημερινούς αγοραστές. Αυτοκίνητα που είναι διαφορετικά και υιοθετούν μία πελατοκεντρική φιλοσοφία. Νιώθουμε απίστευτη ικανοποίηση που βλέπουμε αυτές τις προσπάθειες να αναγνωρίζονται από τα μέλη της επιτροπής των World Car Awards και τους ευχαριστούμε γι’ αυτό το βραβείο.»

Για να είναι υποψήφιο ένα αυτοκίνητο στην κατηγορία World Urban Car θα πρέπει να πωλείται σε τουλάχιστον δύο από τις κύριες αγορές του πλανήτη σε δύο διαφορετικές ηπείρους από την 1η Μαΐου του 2020 μέχρι την 1η Μαΐου του 2021. Επιπλέον το όχημα πρέπει να παράγεται σε όγκους τουλάχιστον 5.000 μονάδων το χρόνο, να έχει μέγιστο συνολικό μήκος 4,20 m και να είναι εγκεκριμένο για χρήση σε δημόσιους δρόμους. Έχοντας φτάσει πλέον στην 17η χρονιά του, ο θεσμός βραβείων στοχεύει να εκπροσωπεί ρεαλιστικά τις ανάγκες των οδηγών σε όλο τον κόσμο, αλλά και να αναγνωρίζει, να ανταμείβει και να εμπνέει την αριστεία, την πρωτοπορία και την καινοτομία στην ραγδαία εξελισσόμενη βιομηχανία του αυτοκινήτου.