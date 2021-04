Η Volvo Cars παρουσιάζει μια σειρά από αναβαθμίσεις για το XC60

Η Volvo Cars παρουσιάζει μια σειρά από αναβαθμίσεις για το εμβληματικό μεσαίο της SUV, το XC60. Ανάμεσα σε αυτές, ξεχωρίζει η προσθήκη του νέου συστήματος infotainment, με Android και ενσωματωμένες υπηρεσίες και εφαρμογές Google, που καθιστά το best seller της Volvo πιο έξυπνο από ποτέ. Το διαισθητικό σύστημα infotainment επόμενης γενιάς προσφέρει στους πελάτες πρωτόγνωρες δυνατότητες εξατομίκευσης και απαράμιλλη συνδεσιμότητα, η οποία ενισχύεται περαιτέρω με το λανσάρισμα του εντελώς νέου Πακέτου Digital Υπηρεσιών. Επίκεντρο του Πακέτου Digital Υπηρεσιών είναι η πρόσβαση σε υπηρεσίες και εφαρμογές Google*, που περιλαμβάνουν φωνητική βοήθεια μέσω του Google Assistant, την καλύτερη πλοήγηση στην κατηγορία μέσω του Google Maps και μια ευρεία γκάμα αποκλειστικά in-car εφαρμογών μέσω του Google Play.

Με την εγγραφή σε ένα Πακέτο Digital Υπηρεσιών, οι πελάτες αποκτούν πρόσβαση στο σύνολο των υπηρεσιών και των χαρακτηριστικών που προσφέρονται στο πακέτο. Όλο το hardware που απαιτείται για να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες υπάρχει ήδη στο αυτοκίνητο και όλα τα δεδομένα που απαιτούνται συμπεριλαμβάνονται στο πακέτο**. Το Volvo Car Group είναι ο πρώτος οργανισμός που συνεργάζεται με την Google για να εξοπλίσει τα αυτοκίνητά της με σύστημα infotainment με Android και ενσωματωμένες εφαρμογές και υπηρεσίες Google.

Έπειτα από χρόνια στενής συνεργασίας των δύο εταιρειών για την εξέλιξη του συστήματος, το αμιγώς ηλεκτρικό XC40 Recharge έγινε το πρώτο μοντέλο Volvo που το ενσωματώνει. Αυτό καθιστά το XC60 το επόμενο βήμα στο εν εξελίξει λανσάρισμα των συστημάτων infotainment με Android στα αυτοκίνητα Volvo. Για περισσότερο από μία δεκαετία, το XC60 σφραγίζει με την παρουσία του την αφρόκρεμα μιας από τις πιο ανταγωνιστικές κατηγορίες στην αγορά.

Από το 2009, είναι συνεχώς το best seller της Volvo Cars, ενώ έως και το 2020 οι πωλήσεις του είχαν αγγίξει τις 1,68 εκατομμύρια*** μονάδες παγκοσμίως. Μόνο το 2020, οι πωλήσεις του XC60 έφθασαν τις 200.000 μονάδες, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 29% των συνολικών πωλήσεων της Volvo Cars. Με όρους μεριδίου αγοράς, πρόκειται για το πιο δημοφιλές αυτοκίνητο στην κατηγορία των ευρωπαϊκών premium μεσαίων SUV, το οποίο εισήλθε και στο top 5 της ίδιας κατηγορίας παγκοσμίως. Ανάμεσα στα ξεχωριστά του επιτεύγματα είναι η κατάκτηση του τίτλου World Car of the Year το 2018, ενώ του έχει απονεμηθεί πλήθος βραβείων κατά την τελευταία δεκαετία σε κατηγορίες που εκτείνονται από την σχεδίαση έως την ασφάλεια. Όσον αφορά την ασφάλεια, οι αναβαθμίσεις που δέχτηκε το XC60 περιλαμβάνουν την πρόσφατη πλατφόρμα ασφαλείας της Volvo Cars Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), ένα σύγχρονο, σπονδυλωτό σύστημα ενεργητικής ασφάλειας αποτελούμενο από μία σειρά από ραντάρ, κάμερες και αισθητήρες υπερήχων.

Η πλατφόρμα διευκολύνει την εξέλιξη και την εφαρμογή συστημάτων ενεργητικής ασφάλειας στο XC60, όπως η δυνατότητα να ανιχνεύονται άλλοι χρήστες του δρόμου, το αυτόματο φρενάρισμα και η αποφυγή σύγκρουσης. Επιτρέπει, επίσης, τη διακριτική υποστήριξη του οδηγού από την εκκίνηση έως τις ταχύτητες αυτοκινητόδρομου, μέσω της λειτουργίας Pilot Assist. Παρόλο που οι κύριες αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στην καρδιά του XC60, οι σχεδιαστές της Volvo Cars προχώρησαν επίσης σε μία σειρά από διακριτικές αναβαθμίσεις στο εξωτερικό design, οι οποίες περιλαμβάνουν μία νέα μάσκα, νέο εμπρός προφυλακτήρα και νέα εξωτερικά χρώματα, καθώς και νέες επιλογές στους τροχούς.

Τα νέα υλικά στο εσωτερικό περιλαμβάνουν πολυτελείς επιλογές χωρίς τη χρήση δέρματος, καθώς και την υφασμάτινη επένδυση City Weave, προσφέροντας επιπλέον δυνατότητες εξατομίκευσης. Το XC60 MY2022 θα μπει στην παραγωγή στο τέλος Μαΐου.