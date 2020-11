Στο νέο Hyundai i20 τo «Χρυσό Τιμόνι 2020 Γερμανίας»

Το ολοκαίνουριο Hyundai i20 κέρδισε το βραβείο Χρυσό Τιμόνι 2020 κατακτώντας την κορυφή της κατηγορίας «best car» για οχήματα αξίας έως και 25.000 ευρώ από τη γερμανική εφημερίδα Bild am Sonntag και το περιοδικό Auto Bild. Οι συντάκτες του περιοδικού Auto Bild διαπίστωσαν ότι το μοντέλο έχει βελτιωθεί σημαντικά σε όλους τους τομείς και ξεχωρίζει στην κατηγορία του.

«Με το νέο i20, η Hyundai θέτει νέα πρότυπα στα οχήματα αξίας έως και 25.000 ευρώ. Οι Κορεάτες ανέπτυξαν το νέο i20 με μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια. Μπορείτε να νιώσετε τον ευέλικτο χειρισμό, το εξαιρετικό τιμόνι και το υποδειγματικό 48V Hybrid Turbo σύστημα του οχήματος. Αντίθετα με άλλους υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες που έχουν αδύναμη απόδοση κατά την εκκίνηση, το νέο i20 έχει εξαιρετική απόδοση ειδικά σε συνδυασμό με το 7τάχυτο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη», δήλωσε ο κ. Andreas May, Head of Test and Technology του περιοδικού Auto Bild.

Ο κ. Tom Drechsler, Editor-in-Chief του αυτοκινητιστικού τομέα του ομίλου BILD, δήλωσε: «Είμαι ενθουσιασμένος με το βραβείο του Hyundai i20. Μπορείτε να δείτε από αυτό το αυτοκίνητο την επιτυχημένη εξέλιξη της Hyundai όσον αφορά τη σχεδίαση, την οδηγική απόλαυση και την άνεση, καθώς και την ασυνήθιστη πληθώρα τεχνολογικών χαρακτηριστικών για την κατηγορία του. Συγχαρητήρια για το Χρυσό Τιμόνι 2020 που δικαίως κατέκτησε".

«Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που κατακτήσαμε το Χρυσό Τιμόνι 2020 με το ολοκαίνουριο Hyundai i20. Αυτό το βραβείο δείχνει ότι η στρατηγική μας απέδωσε : οδηγική απόλαυση, αποδοτικότητα, ασφάλεια, πρακτικότητα στην καθημερινότητα και αξιοπιστία – συνδυασμένα με μια σπορ εντυπωσιακή σχεδίαση. Όλα αυτά καθιστούν το νέο i20 ένα πολύ ελκυστικό προϊόν για τους πελάτες μας», δήλωσε ο κ. Andreas-Christoph Hofmann, Vice President Marketing & Product της Hyundai Motor Europe. «Και είναι ιδιαίτερη τιμή για τους συναδέλφους μας σε ολόκληρο τον κόσμο, επειδή αναγνωρίζει την προσπάθεια και τη σκληρή δουλειά που προσφέρουν καθημερινά.»

Η 3η γενιά του δημοφιλούς μοντέλου της Hyundai διατίθεται ήδη στις ευρωπαϊκές αγορές.

Το ολοκαίνουριο i20 αποτελεί το πρώτο ευρωπαϊκό μοντέλο Hyundai με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία «Sensuous Sportiness». Διαθέτει τον πληρέστερο, στην κατηγορία του, στάνταρ εξοπλισμό ενεργητικής ασφάλειας, με εξελιγμένη εκδοχή του πακέτου ενεργητικής ασφάλειας S-10 καθώς και σύστημα E-Call. Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά του νέου i20 αποτελούν η κορυφαία συνδεσιμότητα, πρωτοπορώντας στην κατηγορία του με ασύρματη σύνδεση Android AutoTM και Apple CarPlayΤΜ καθώς και η premium αισθητική με εσωτερικό ατμοσφαιρικό LED φωτισμό και πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων 10.25”.

Το νέο i20, όπως είναι ήδη γνωστό, διατίθεται με το νέο καινοτομικό μηχανικό κιβώτιο iMT (Intelligent Manual Transmission) για ακόμη περισσότερη οικονομία και άνεση στο δρόμο καθώς και με υβριδική τεχνολογία 48V Hybrid Turbo, με επιλογές κιβωτίων 6-iMT και 7-DCT.

Ταυτόχρονα, όλοι οι Turbo κινητήρες του νέου Hyundai i20 διαθέτουν την επαναστατική τεχνολογία CVVD SmartStream, που μεταβάλλει τη διάρκεια βύθισης των βαλβίδων ανάλογα με τις προθέσεις του οδηγού, επιτυγχάνοντας σημαντικά μειωμένη κατανάλωση καυσίμου.

Από την άνοιξη του 2021 θα είναι επίσης διαθέσιμη η σπορ σχεδιαστική και εξοπλιστική έκδοση N Line που είναι εμπνευσμένη από την υπογραφή “N” των μοντέλων υψηλών επιδόσεων της Hyundai.

Οι συντάκτες του περιοδικού Auto Bild απένειμαν στο νέο i20 το Χρυσό Τιμόνι βραβεύοντας το ως το καλύτερο αυτοκίνητο αξίας έως και 25.000 ευρώ. Οι δοκιμαστές των οχημάτων έλαβαν υπόψη τους την οδηγική συμπεριφορά, την τιμή εκκίνησης, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την εγγύηση.

Όπως και στο ντεμπούτο της προηγούμενης γενιάς του, το 2015, το Hyundai i20 κατακτά το Χρυσό Τιμόνι και στη νέα αυτή γενιά, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως ένα από τα δημοφιλέστερα μοντέλα της κατηγορίας του.