Νέο Michelin e Primacy: Oικονομία, αντοχή στον χρόνο και ασφάλεια

Η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής καινοτομίας της Michelin, εδώ και σχεδόν 30 χρόνια. Το 1992, ο Όμιλος κυκλοφόρησε στην αγορά το πρώτο «πράσινο» ελαστικό, με τη χαμηλότερη αντίσταση κύλισης, που βοήθησε στη μείωση των εκπομπών CO 2 και στη βελτίωση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας (δεδομένου ότι τα ελαστικά ευθύνονται για το 20% με 30% της κατανάλωσης καυσίμου ενός οχήματος.

Το 2021, ο Όμιλος ταράζει τα νερά με την κυκλοφορία του ελαστικού MICHELIN e.PRIMACY, προσφέροντας όχι μόνο τη χαμηλότερη αντίσταση κύλισης στην κατηγορία του αλλά κι ακόμα περισσότερα.

Πρωταθλητής στην αντίσταση κύλισης

Χάρη στην κορυφαία αντίσταση κύλισης, το MICHELIN ePRIMACY έχει βαθμολογηθεί με "A" στην ενεργειακή αποτελεσματικότητα και με "Β" στο φρενάρισμα στο βρεγμένο οδόστρωμα, καθιστώντας το ένα από τα καλύτερα ελαστικά στην αγορά. Αρκεί να αναφέρουμε ότι λιγότερο από το 1% των ελαστικών προσφέρει έναν επιτυχημένο συνδυασμό με αξιολόγηση A στην αντίσταση κύλισης και Α ή Β στην πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα.

Πίνακας κατανομής των καλοκαιρινών ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων που πωλούνται στην Ευρώπη

Όσον αφορά την ενεργειακή αποτελεσματικότητα και την πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα

Λόγω της χαμηλής αντίστασης κύλισης του ελαστικού e.PRIMACY, οι οδηγοί εξοικονομούν περίπου 0,21 λίτρα καυσίμων ανά 100 χιλιόμετρα και περίπου 80€ κατά τη διάρκεια ζωής του ελαστικού.

Η μείωση της κατανάλωσης καυσίμων συμβάλει επίσης στη μείωση των εκπομπών CO 2 . Το περιβαλλοντικό όφελος ισοδυναμεί με μείωση των εκπομπών CO 2 κατά 174 κιλά στη διάρκεια ζωής των ελαστικών, με βάση δοκιμή που έγινε σε όχημα για περισσότερα από 1.600 χλμ.

Το MICHELIN e·PRIMACY ενθαρρύνει, επίσης, τη μετάβαση στην κινητικότητα χαμηλών εκπομπών με τη χρήση ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων. Οι επιδόσεις, όσον αφορά στην αντίσταση κύλισης βελτιώνουν την ενεργειακή αποτελεσματικότητα ενός ηλεκτρικού οχήματος, αυξάνοντας έτσι την αυτονομία του κατά περίπου 7% ή 30 χιλιόμετρα, έναντι των άλλων ελαστικών της κατηγορίας του, για ένα όχημα με αυτονομία 400 χιλιομέτρων.

Επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν

Σύμφωνα με την υπόσχεση των ελαστικών MICHELIN, το MICHELIN e.PRIMACY διατηρεί τις κορυφαίες του επιδόσεις, από το πρώτο έως το τελευταίο χιλιόμετρο. Ακόμα και μετά από 30.000 χλμ., βρίσκεται πάνω από το όριο του ευρωπαϊκού κανονισμού R117 για τις επιδόσεις στο φρενάρισμα σε βρεγμένο οδόστρωμα σε καινούρια ελαστικά.

Το ελαστικό MICHELIN e.PRIMACY θα είναι διαθέσιμο την άνοιξη του 2021 σε 56 διαστάσεις, από 15 έως 20 ίντσες και θα μπορεί να τοποθετηθεί στα πιο δημοφιλή ηλεκτρικά οχήματα αλλά και σε οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Σχεδιασμένο για αυτοκίνητα πόλης, sedan και συμπαγή SUV, το MICHELIN e.PRIMACY κατασκευάζεται στην Ευρώπη, όπου και θα κυκλοφορήσει.

Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Για την επίτευξη των στόχων της ενεργειακής αποτελεσματικότητας και χωρίς συμβιβασμούς στις υπόλοιπες επιδόσεις, το ελαστικό MICHELIN e.PRIMACY ενσωματώνει τις τελευταίες τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν από ερευνητές και μηχανικούς στο κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της Michelin, στο Ladoux, κοντά στο Clermont-Ferrand.

Πλευρά CoolRunning

Χάρη στο καινοτόμο μείγμα γόμας, τα πλευρά απορροφούν λιγότερη ενέργεια κατά την κάμψη, μειώνοντας έτσι την κατανάλωση ενέργειας και αυξάνοντας την αυτονομία των ηλεκτρικών οχημάτων.

Τεχνολογία Slim belt

Αυτές οι λεπτές ζώνες λινών πέλματος έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν την ίδια αντίσταση, ενώ απαιτούν λιγότερες πρώτες ύλες. Ως αποτέλεσμα, έχουν χαμηλότερη αντίσταση κύλισης σε σύγκριση με τον παραδοσιακό σχεδιασμό, συμβάλλοντας, έτσι, στη βελτίωση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας και στη μείωση των εκπομπών CO 2 .

Μείγματα Energy Passive

Αυτή η τεχνολογία, η οποία είναι ο βασικός παράγοντας για τη χαμηλή αντίσταση κύλισης του MICHELIN e.PRIMACY, βασίζεται σε ένα πολύ ανθεκτικό ελαστομερές. Στο συγκεκριμένο μείγμα, η βελτιωμένη συνοχή μέσω ειδικού ελαστομερούς μειώνει την απώλεια ενέργειας, η οποία, με τη σειρά της, μειώνει την αντίσταση κύλισης και εντέλει μειώνει την κατανάλωση καυσίμου ή ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για τη μετακίνηση του οχήματος.

Energy AirShield

Το Energy AirShield είναι ένα ιδιαίτερα αεροστεγές στρώμα εσωτερικής γόμας που μειώνει την απώλεια ενέργειας και βοηθά στη μείωση της αντίστασης κύλισης.

Αυλακώσεις U-Shape

Η τεχνολογία Evergrip έχει αποδείξει τις δυνατότητές της στο MICHELIN Primacy 4, το οποίο είναι γνωστό για τις επιδόσεις του στο βρεγμένο οδόστρωμα, τόσο όταν είναι καινούριο αλλά κι όταν φθαρεί. Η μοναδική σχεδίαση των αυλακώσεων διασφαλίζει την αποτελεσματική απομάκρυνση του νερού ανεξάρτητα από το βάθος σκαλίσματος.

MaxΤouch Construction

Η τεχνολογία MaxΤouch Construction βελτιστοποιεί το ίχνος των ελαστικών στο οδόστρωμα, κατανέμοντας ομοιόμορφα τις δυνάμεις επιτάχυνσης, επιβράδυνσης, καθώς και τις πλευρικές δυνάμεις – προσφέροντας μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την αντοχή του MICHELIN e.PRIMACY.

MICHELIN e.PRIMACY, ένα ελαστικό φιλικό προς το περιβάλλον με βάση την ανάλυση του κύκλου ζωής

Αυτή είναι η πρώτη γκάμα ελαστικών MICHELIN που σχεδιάστηκε, χρησιμοποιώντας πρόγραμμα προσομοίωσης για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Εφαρμόστηκαν τυποποιημένες μέθοδοι αξιολόγησης του κύκλου ζωής για τον υπολογισμό και τη βελτιστοποίηση όλων των επιπτώσεων της γκάμας MICHELIN e.PRIMACY, από την εξαγωγή πρώτων υλών έως την κατασκευή, διανομή, χρήση και την ανακύκλωση.

Το MICHELIN e.PRIMACY είναι το πρώτο ελαστικό στην αγορά, το οποίο συνοδεύεται από Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD).

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης του κύκλου ζωής θα τα βρείτε στην Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD), η οποία θα είναι άμεσα διαθέσιμη στο Διαδίκτυο(10). Η Michelin είναι ο πρώτος κατασκευαστής ελαστικών που δημοσίευσε έγγραφο, το οποίο υπολογίζει τις επιπτώσεις των ελαστικών της στον πλανήτη και στους ανθρώπους. Αυτή η πρωτοβουλία αποδεικνύει τη δέσμευση της Michelin να προωθήσει τη βιώσιμη κινητικότητα. Ο Όμιλος πιστεύει ακράδαντα ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, θα επηρεάζουν σημαντικά την αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών.

Το Πρώτο ελαστικό MICHELIN με ουδέτερο ισοζύγιο CO 2 τη στιγμή που το αγοράζετε

Η κατασκευή ενός ελαστικού περιλαμβάνει την εξαγωγή των πρώτων υλών, την παραγωγή του ελαστικού και τη μεταφορά του στους πελάτες. Σε όλες τις διαδικασίες, απαιτείται ενέργεια και εκπέμπεται CO 2 . Στην προσπάθεια της να μειώσει τις εκπομπές CO 2 καθ' όλη τη διάρκεια ζωής ενός ελαστικού, η Michelin έχει σημειώσει καινοτομήσει σε δύο τομείς: (i) Στη σχεδίαση του MICHELIN e.PRIMACY, ενός ελαστικού που είναι ο πρωταθλητής της ενεργειακής αποτελεσματικότητας κατά τη χρήση και (ii) Στις επενδύσεις σε projects που έχουν στόχο τη μείωση των εκπομπών που αποτρέπουν ή απορροφούν τις υπολειπόμενες εκπομπές CO 2 που σχετίζονται με την παραγωγή του, από την εξόρυξη των πρώτων υλών μέχρι και τη μεταφορά του προϊόντος στον τελικό καταναλωτή. Σε αυτά περιλαμβάνονται ενέργειες, όπως η αναφύτευση δέντρων και η εγκατάσταση μαγειρικών εστιών με λιγότερη κατανάλωση ενέργειας σε αρκετές χώρες σε όλο τον κόσμο (μέσω του Ταμείου άνθρακα Livelihoods Carbon Funds). Οι ενέργειες θα συνεχιστούν, έως ότου εξαλειφθούν πλήρως όλες οι υπολειπόμενες εκπομπές CO 2 . Η γκάμα ελαστικών MICHELIN e.PRIMACY θα είναι η πρώτη γκάμα MICHELIN με ουδέτερο ισοζύγιο CO 2 κατά τη στιγμή που το αγοράζετε.

Ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα κατά την αγορά

H Michelin έχει μειώσει τις εκπομπές C02 από τις βιομηχανικές της εγκαταστάσεις κατά 25% από το 2010 και στοχεύει στην ουδετερότητά τους ως το 2050. Η Michelin συμμετέχει στη χρηματοδότηση ενεργειών που έχουν στόχο τη μείωση των εκπομπών και την αύξηση της ικανότητας απορρόφησης των εκπομπών C02 και βασίζονται στις μονάδες άνθρακα που προκύπτουν από αυτές τις ενέργειες, σε συνδυασμό με την παραγωγή των ελαστικών MICHELIN e.PRIMACY (από την εξαγωγή των πρώτων υλών έως τη μεταφορά στον πελάτη). Πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ταμείο άνθρακα Livelihoods το οποίο χρηματοδοτεί ενέργειες, όπως η αναφύτευση δέντρων και την εγκατάσταση μαγειρικών εστιών με λιγότερη κατανάλωση ενέργειας σε αρκετές χώρες σε όλο τον κόσμο.