Νέο SUV από τη Nissan για... περιπέτειες στην πόλη (vid)

Η Nissan παρουσίασε το ολοκαίνουργιο Nissan Magnite, ένα SUV που συνδυάζει εντυπωσιακή εξωτερική εμφάνιση και προηγμένες τεχνολογίες που υποστηρίζουν τον οδηγό που κινείται σε οποιοδήποτε αστικό περιβάλλον. Χτισμένο πάνω στη φιλοσοφία του «Make in India, make for the world» (Φτιαγμένο στην Ινδία, φτιαγμένο για τον κόσμο) το Nissan Magnite είναι το πρώτο SUV της Nissan στην κατηγορία των οχημάτων κάτω των 4 μέτρων τη ινδικής αγοράς και σηματοδοτεί ένα ακόμα ορόσημο στο Nissan NEXT, το παγκόσμιο πλάνο μετασχηματισμού της εταιρείας. Το μοντέλο έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στην Ινδία στις αρχές του επόμενου έτους και σε άλλες αγορές μετέπειτα.

Σχεδιασμένο στην Ιαπωνία, το Nissan Magnite έχει κατασκευαστεί για να ανταποκριθεί στις μοναδικές απαιτήσεις και τις προσδοκίες των υποψήφιων αγοραστών σε ολόκληρη την Ινδία. Με την τολμηρή εξωτερική εμφάνιση, το ευρύχωρο εσωτερικό του, τον ισχυρό turbo κινητήρα και την προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας, έχει κατασκευαστεί για να αποτελέσει τον τέλειο σύντροφο στις περιπέτειες της πόλης. Το όνομα "Magnite" είναι ένας συνδυασμός των λέξεων μαγνητικό και ανάφλεξη στα αγγλικά, προκαλώντας το πνεύμα μιας νέας εποχής στην Ινδία, καθώς και σε άλλες αναπτυσσόμενες αγορές σε όλο τον κόσμο.

Τολμηρό, φρέσκο ​​στυλ

Το εξωτερικό του Nissan Magnite ξεχωρίζει χάρη στον τολμηρό, φρέσκο σχεδιασμό που του δίνει μια ευέλικτη στάση, γεμάτη αυτοπεποίθηση, με μια ζωντανή, νεανική όψη. Το πλήρως LED εμπρός φωτιστικό σύνολο, περιλαμβάνει αξιοπρόσεκτα φώτα πορείας ημέρας σε σχήμα L, που βρίσκονται κάτω από τον κομψό λεπτό προβολέα LED. Μαζί με τη “νευρική” μάσκα, που φιλοξενεί το νέο λογότυπο της Nissan, δίνει στο Nissan Magnite μια εντυπωσιακή παρουσία SUV.

Στο εσωτερικό, η ευρύχωρη διάταξη της καμπίνας περιλαμβάνει υψηλή θέση καθίσματος και ευρύ χώρο για τους ώμους, μεταξύ του οδηγού και του συνοδηγού. Οι πίσω επιβάτες απολαμβάνουν ένα επίπεδο χώρου για τα γόνατα, που συνήθως συναντάται σε οχήματα μιας κατηγορίας παραπάνω. Μια infotainment οθόνη αφής 8 ιντσών με Apple CarPlay και Android Auto, πλαισιώνει την οθόνη 7 ιντσών λεπτής μεμβράνης από τρανζίστορ στον πίνακα οργάνων, προσφέροντας κορυφαία αίσθηση.

Λειτουργικότητα και ασφάλεια

Το Nissan Magnite τροφοδοτείται από έναν ολοκαίνουργιο υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 1,0 λίτρου, που είναι ένας από τους πιο ισχυρούς στην κατηγορία. Φτιαγμένο για αστικές περιπέτειες, το Nissan Magnite διαθέτει 205 χιλιοστά απόσταση από το έδαφος, τεχνολογία Hill Start Assist, ένθετα ασημί χρώματος στον εμπρός αλλά και στον πίσω προφυλακτήρα, καθώς και λειτουργικές ράγες οροφής.

Η τεχνολογία Around View Monitor 360 μοιρών της Nissan βελτιώνει την ασφάλεια, βοηθώντας τον οδηγό να εντοπίσει εμπόδια γύρω από το όχημα. Το Nissan Magnite έχει δοκιμαστεί στην πίστα δοκιμών και εξέλιξης της Nissan στο Tochigi της Ιαπωνίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το νέο μοντέλο μπορεί να χειριστεί τις δυσκολίες οποιουδήποτε δρόμου. Στην ίδια πίστα έχουν δώσει “διαπιστευτήρια” οχήματα όπως το Nissan GT-R, αλλά και το επερχόμενο crossover EV Nissan Ariya.