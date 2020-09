Το νέο Volkswagen Golf GTI έρχεται στην Ελλάδα τον Οκτώβρη (pics)

Ψηφιακό, ολοκληρωμένο, με εμπνευσμένη σχεδίαση και με πιο δυναμική οδική συμπεριφορά από ποτέ: με το νέο Golf GTI, η Volkswagen ανεβάζει και πάλι σημαντικά τη μπάρα στην κατηγορία των σπορ compact πεντάθυρων χάτσμπακ. Το αποτέλεσμα είναι ένα Golf GTI που συνδυάζει ιδανικά σπορ χαρακτήρα με τη μέγιστη άνεση, έτοιμο να χαρίσει ρίγη συγκινήσεων για πολλά χιλιόμετρα με τη δυναμική οδήγηση που υπόσχεται.

Δικτύωση και ενεργή δυναμική οδήγηση

Το Golf GTI έχει δημιουργήσει παράδοση στο να είναι εξοπλισμένο με πρωτοποριακά τεχνικά χαρακτηριστικά και η όγδοη γενιά του μοντέλου δεν αποτελεί εξαίρεση. Ο υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας αποδίδει τώρα 245 PS (180 kW), με ροπή 370 Nm. Η ευελιξία και ο σπορ χαρακτήρας τελειοποιήθηκαν, με τη δικτύωση του Vehicle Dynamics Manager με όλες τις λειτουργίες του αυτοκινήτου. Αυτό το υψηλότερου επιπέδου σύστημα ελέγχου, πλέον συντονίζει κεντρικά όλες τις ηλεκτρομηχανικές λειτουργίες του κινητήριου συστήματος. Διαθέσιμο και το Dynamic Chassis Control (DCC) με μεταβλητά αμορτισέρ, έτσι ώστε ο οδηγός του GTI να μπορεί να επιλέξει τη δική του ατομική ρύθμιση χρησιμοποιώντας την τυπική επιλογή από το προφίλ οδήγησης. Το αποτέλεσμα είναι μια ακόμη πιο ακριβής οδηγική εμπειρία.

Ψηφιακό και καινοτόμο

Οι ψηφιακές οθόνες των στάνταρ Digital Cockpit και συστήματος ψυχαγωγίας, ξεκινούν να λειτουργούν με το που θα ανοίξουν οι πόρτες. Το Discover Media – διαθέτει λειτουργία streaming και σύνδεση στο διαδίκτυο – ανήκει επίσης στο βασικό εξοπλισμό, ενώ η γκάμα περιλαμβάνει και το κορυφαίο Discover Pro 10 ιντσών. Ένα νέο χαρακτηριστικό είναι η δυνατότητα ενεργοποίησης ενός εξατομικευμένου σχεδιασμού GTI, με το στροφόμετρο να εμφανίζεται στη μέση του Digital Cockpit. Ο νέος, επίσης στάνταρ ατμοσφαιρικός φωτισμός, λούζει τις οθόνες και πολλούς άλλους φωτιζόμενους εσωτερικούς χώρους με ένα φάσμα 30 διαφορετικών χρωμάτων, ρυθμιζόμενων κατά βούληση.

Αδιαμφισβήτητα GTI

Τυπικές λεπτομέρειες GTI διατηρούνται φυσικά και στη νέα γενιά. Το κλασικό καρό μοτίβο του εσωτερικού έχει μια νέα, φρέσκια εμφάνιση και τώρα καλύπτει επίσης τα καινούργια σπορ καθίσματα. Το νέο Golf GTI δεν έχει πλέον μίζα που ενεργοποιείται με κλειδί - αυτό έχει αντικατασταθεί από ένα κουμπί Έναρξης/Διακοπής κινητήρα (βασικός εξοπλισμός), το οποίο είναι αξιοσημείωτο ότι μετά το άνοιγμα των θυρών, εμφανίζει κόκκινο παλλόμενο φωτισμό μέχρι την εκκίνηση του κινητήρα. Το σπορ τιμόνι τριών ακτίνων του προηγούμενης γενιάς Golf έχει αντικατασταθεί με ένα νέο, σπορ δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι με χειριστήρια αφής ενώ προαιρετικά φιλοξενεί και το κουμπί του Travel Assist, που επιτρέπει την υποβοηθούμενη οδήγηση του Golf με ταχύτητες έως 210 χλμ./ώρα.

Ο σχεδιασμός του νέου Golf GTI ταιριάζει με τα ενισχυμένα δυναμικά χαρακτηριστικά του. Στο μπροστινό μέρος, οι ευρείες είσοδοι αέρα, οι χαμηλά τοποθετημένοι στάνταρ προβολείς LED και η χαρακτηριστική λωρίδα φωτός εν είδει σχεδιαστικής υπογραφής στη μάσκα του ψυγείου, κάθε άλλο παρά περνούν απαρατήρητα. Η φωτεινή λωρίδα είναι τεχνολογίας LED και διασχίζοντας ολόκληρη την εμπρός όψη χάνεται μέσα στον αριστερό και το δεξιό προβολέα. Στο πίσω μέρος, το σπόιλερ οροφής, ο διαχύτης και οι δύο στρογγυλές απολήξεις της εξάτμισης, τοποθετημένες στα άκρα του αμαξώματος, είναι εντυπωσιακά χαρακτηριστικά της GTI έκδοσης.

Ένδοξη παράδοση

Το Golf GTI πρωτοπαρουσιάστηκε στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου (IAA) στη Φρανκφούρτη τον Σεπτέμβριο του 1975. Το πρώτο Golf GTI ήταν αναπάντεχο και ατίθασο. Από το καλοκαίρι του 1976 μπήκε ως ταύρος σε υαλοπωλείο σε μία κατηγορία αυτοκινήτων που δεν υπήρχε καν μέχρι εκείνη τη στιγμή – σπορ compact πεντάθυρα χάτσμπακ με κίνηση στους εμπρός τροχούς. Η Volkswagen είχε κάνει αρχικό προγραμματισμό για 5.000 μονάδες Golf GTI. Το νέο μοντέλο έγινε αμέσως κάτι σαν σύμβολο, φέρνοντας τα πάνω-κάτω στις πιο ακριβές σπορ κατηγορίες, καθιστώντας προσιτή τη δυναμική οδήγηση σε μαζική κλίμακα. Κατά συνέπεια, συνολικά 461.690 Golf GTI Mk1 βγήκαν από τις γραμμές παραγωγής. Πολύ σύντομα το πρώτο Golf GTI έγινε ένα διαχρονικό σπορ μοντέλο. Με έξι γενιές να έχουν ακολουθήσει μέχρι σήμερα, έχει γίνει το πιο επιτυχημένο σπορ αυτοκίνητο στον κόσμο. Περισσότερα από 2,3 εκατομμύρια αυτοκίνητα Golf GTI είχαν παραχθεί μέχρι το τέλος του 2019, ένα πραγματικό φαινόμενο.

Έξυπνα δικτυωμένο ηλεκτρονικά

Το GTI Golf όγδοης γενιάς είναι το πιο ψηφιακό GTI όλων των εποχών. Ολόκληρη η ηλεκτρονική αρχιτεκτονική του έχει δημιουργηθεί από το μηδέν. Η νέα γενιά λογισμικού και υλικών είναι απτή τόσο στο εσωτερικό όσο και κατά την οδήγηση του αυτοκινήτου. Στο εσωτερικό, ο οδηγός έχει πρόσβαση σε έναν ψηφιακά δικτυωμένο κόσμο με οθόνες και χειριστήρια. Αυτό του επιτρέπει να προσαρμόζει την οπτική εμφάνιση και την τεχνολογία του Golf GTI πιο διαισθητικά και με μεγαλύτερη λεπτομέρεια από ποτέ. Ο οδηγός μπορεί να αποφασίσει για λειτουργίες όπως η διαμόρφωση του Digital Cockpit, η χρωματική γκάμα του ατμοσφαιρικό φωτισμού, η διαμόρφωση του συστήματος Infotainment, ο ήχος του κινητήρα – ενώ έχει επίσης μεγαλύτερο έλεγχο στη ρύθμιση των δυναμικών χαρακτηριστικών του Golf GTI, από ό, τι στο παρελθόν.

Μοναδικά δυναμική οδική συμπεριφορά

Το νέο σύστημα ελέγχου Vehicle Dynamics Manager κάνει το ντεμπούτο του στο Golf GTI. Ελέγχει το ηλεκτρονικό κλείδωμα διαφορικού XDS καθώς και την εγκάρσια δυναμική του προαιρετικά ελεγχόμενου Dynamic Chassis Control (DCC) του GTI. Ο οδηγός μπορεί να κάνει τις δικές του ρυθμίσεις ενώ οι ηλεκτρομηχανικά ρυθμιζόμενες λειτουργίες του συστήματος μετάδοσης κίνησης εξασφαλίζουν ιδανική ισορροπία ανάμεσα στη δυναμική συμπεριφορά και την άνεση. Το όγδοης γενιάς Golf GTI προφέρει μία γνήσια σπορ εμπειρία, με μεγάλη ευκολία στο χειρισμό, μεγάλη ακρίβεια και ευελιξία παρά την ασυναγώνιστη άνεση στις μεγάλες αποστάσεις. Για παράδειγμα, οι μηχανικοί έχουν ουσιαστικά εξαλείψει το φαινόμενο της υποστροφής, ένα τυπικό χαρακτηριστικό των προσθιοκίνητων αυτοκινήτων. Το νέο Golf GTI συμπεριφέρεται στις στροφές εξαιρετικά ουδέτερα, ακόμη και σε υψηλές ταχύτητες σε πίστα αγώνων και επιταχύνει στην έξοδο από την στροφή χωρίς την παραμικρή απώλεια πρόσφυσης.

GTI με κινητήρα κορυφαίων επιδόσεων

Το νέο Golf GTI εξοπλίζεται με κινητήρα από το τελευταίο εξελικτικό στάδιο της σειράς EA888 υπετροφοδοτούμενων κινητήρων της Volkswagen, evo4. Ο κινητήρας άμεσου ψεκασμού 2.0 TSI αποδίδει 245 PS και μέγιστη ροπή 370 Nm, διαθέσιμη στην περιοχή 1.600 - 4.300 σ.α.λ. Κατά το λανσάρισμα, ο TSI συνδυάζεται με ένα αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη, 7 σχέσεων (DSG). Η τελική ταχύτητα του οχήματος περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 250 χλμ./ώρα.

Εξωτερικά χαρακτηριστικά GTI

Σε σύγκριση με τον προκάτοχό του, το νέο Golf GTI έχει επιμηκυνθεί ενώ είναι χαμηλότερο, δείχνοντας πιο δυναμικό. Οι σχεδιαστές δημιούργησαν κάθε μέρος του αμαξώματος από το μηδέν και συνεργάστηκαν με αεροδυναμιστές για να τελειοποιήσουν το όχημα στην αεροδυναμική σήραγγα. Ο συντελεστής οπισθέλκουσας (Cd) του βασικού μοντέλου έχει μειωθεί από 0,3 σε μόλις 0,275. Έχουν βελτιστοποιηθεί οι εξωτερικοί καθρέπτες, γωνίες του αμαξώματος, το σπόιλερ της οροφής, η εκτεταμένη επένδυση στο κάτω τμήμα του αυτοκινήτου ενώ χρησιμοποιούνται αεροδυναμικά βελτιστοποιημένα στοιχεία στους θόλους των τροχών.

Το αυτοκίνητο διαθέτει ένα συνδυασμό παραδοσιακών και εντελώς νέων εξωτερικών χαρακτηριστικών GTI. Η κόκκινη λωρίδα στη μάσκα του ψυγείου είναι επιτακτική για ένα GTI. Αυτή η λωρίδα προέρχεται από την πρώτη γενιά GTI στην οποία πλαισίωνε πλήρως την πλαστική μάσκα ψυγείου. Σήμερα, αυτή η κόκκινη λωρίδα εκτείνεται σε ολόκληρο το μπροστινό μέρος του οχήματος πάνω από τη μάσκα του ψυγείου και συγχωνεύεται με τα φτερά. Για πρώτη φορά συμπληρώνεται από μια παράλληλη φωτεινή λωρίδα LED στο κάτω μέρος. Αυτή η λωρίδα LED εκτείνεται από το εξωτερικό των στάνταρ προβολέων LED έως το σήμα VW τοποθετημένο στο κέντρο της μάσκας του ψυγείου. Αυτό δίνει στο Golf GTI μια νέα, ιδιαίτερα χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή.

Το κάτω μέρος της μάσκας διαθέτει επίσης σχεδιασμό ειδικά για GTI με την τυπική, μαύρη, κηρήθρα εισαγωγής αέρα. Τα φώτα ομίχλης LED που έχουν σχεδιαστεί σε έναν ολοκαίνουργιο σχηματισμό X, διατίθενται προαιρετικά. Άλλα εξωτερικά χαρακτηριστικά GTI περιλαμβάνουν το μπροστινό σπόιλερ, τα πλαϊνά μαρσπιέ και το πίσω πλαίσιο διαχύτη, σχηματίζοντας μια σχεδιαστικά ενιαία μονάδα. Οι ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών Richmond που διατίθενται στάνταρ έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για το νέο Golf GTI. Οι εξαγωγές του συστήματος εξάτμισης, τοποθετημένες αριστερά και δεξιά του πίσω διαχύτη καθώς και τα σήματα GTI σε συνδυασμό χρώμιο/κόκκινο χρώμα στα μπροστινά φτερά, την πίσω πόρτα και τη γρίλια του ψυγείου, είναι επίσης ειδικά για το Golf GTI.

Αδιαμφισβήτητο GTI και στο εσωτερικό

Τα εσωτερικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν εργονομικά νέα σπορ καθίσματα με ενσωματωμένα προσκέφαλα που θυμίζουν το πρώτο GTI, με την χαρακτηριστική κόκκινη ραφή και το ύφασμα με σχέδιο ψιλού καρό στα καθίσματα και στις πλάτες. Είναι αυτονόητο ότι το νέο σπορ πολυλειτουργικό τιμόνι είναι ολοκαίνουργιο σχεδιαστικά, με μια κόκκινη λεπτομέρεια και το σήμα GTI. Ένα άλλο χαρακτηριστικό Golf GTI είναι το κυψελοειδές μοτίβο στο ταμπλό και την επένδυση της πόρτας. Το νέο κουμπί Start / Stop κινητήρα έρχεται ως στάνταρ. Μόλις ανοίξουν οι πόρτες, αναβοσβήνει κόκκινο μέχρι να τεθεί σε λειτουργία ο κινητήρας. Οι σχεδιαστές έχουν επίσης αναπτύξει μια νέα, παραμετροποιήσιμη διάταξη γραφικών GTI για το στάνταρ Digital Cockpit, προσβάσιμη από σχετικό κουμπί στο τιμόνι. Αποτελείται από ένα συνδυασμό τριών στρογγυλών οργάνων: το στροφόμετρο με το λογότυπο GTI στο κέντρο, που περιβάλλεται από ένα στρογγυλό όργανο αριστερά και δεξιά. Η απεικόνιση της αντίστοιχης λειτουργίας για το καθένα ρυθμίζεται μεμονωμένα, για παράδειγμα για να ενημερώνει για το turbo boost του κινητήρα ή την τρέχουσα ισχύ.

Στάνταρ εξοπλισμός

Κάθε νέο Golf είναι εξοπλισμένο με προηγμένα συστήματα υποβοήθησης όπως το σύστημα διατήρησης λωρίδας Lane Assist, το Autonomous Emergency Braking Front Assist με έλεγχο για πεζούς και ποδηλάτες, το XDS διαφορικό που κλειδώνει ηλεκτρονικά καθώς επίσης σύστημα Car-2-X (τοπική επικοινωνία με άλλα οχήματα και τις υποδομές κυκλοφορίας). Το GTI δεν αποτελεί εξαίρεση.

Στο εσωτερικό, το Digital Cockpit και το στάνταρ σύστημα ψυχαγωγίας 8,25 ιντσών έχουν ψηφιοποιηθεί και ενσωματωθεί σε ένα δίκτυο, παρέχοντας υπηρεσίες και λειτουργίες We Connect και We Connect Plus. Άλλα στάνταρ χαρακτηριστικά – στην πληρέστατη βασική έκδοση εξοπλισμού – περιλαμβάνουν το πολυλειτουργικό τιμόνι, αυτόματο έλεγχο κλιματισμού μίας ζώνης, το σύστημα εκκίνησης Press&Drive, Bluetooth για κινητό τηλέφωνο, προβολείς LED, πίσω φώτα LED, φώτα ημέρας LED, στο εσωτερικό φώτα ανάγνωσης LED και δύο USB -C θύρες.

Εξωτερικά, ο εξοπλισμός συμπληρώνεται από ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, ένα ειδικά σχεδιασμένο μπροστινό τμήμα, έναν πίσω διαχύτη με σαγρέ φινίρισμα, ένα μοναδικό σπόιλερ οροφής, τα αντίστοιχα λογότυπα μοντέλου, απολήξεις εξάτμισης ειδικά για το GTI, κόκκινες δαγκάνες φρένων και επεκτάσεις μαρσπιέ. To σπορ σασί είναι χαμηλωμένο κατά 15 χιλιοστά, διαθέσιμα μπλοκέ μπροστινό διαφορικό, ενισχυτής ήχου κινητήριου συστήματος και σύστημα κλειδώματος και εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί. Όλα τα πεντάλ είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι.

GTI με πανοραμική ηλιοροφή με κλίση

Για το Golf όγδοης γενιάς, η Volkswagen έχει αναπτύξει μια νέα πανοραμική ανακλινόμενη ηλιοροφή και είναι αυτονόητο ότι αυτή είναι διαθέσιμη και για το Golf GTI. Η οροφή ανοίγει και κλείνει χρησιμοποιώντας ένα διαισθητικά χειριζόμενο ρυθμιστικό αφής στο μπροστινό μέρος της οροφής. Η νέα πανοραμική ηλιοροφή έχει εμφάνιση ενός ενιαίου κομματιού από γυαλί, με πολύ λιγότερους αρμούς και 5% μεγαλύτερη επιφάνεια. Προκειμένου να αποφευχθεί η περιδίνηση του αέρα και ο θόρυβος σε υψηλές ταχύτητες, η ανοιχτή οροφή μπορεί να ρυθμιστεί να κλείνει ελαφρά καθώς το αυτοκίνητο επιταχύνει.

Το νέο Golf GTI όγδοης γενιάς θα είναι διαθέσιμο για παραγγελία στην Ελλάδα προς το τέλος Οκτωβρίου, με τις προτεινόμενες τιμές λιανικής να ανακοινώνονται λίγο πριν το λανσάρισμα.