Το 2023 έρχεται το ιπτάμενο αυτοκίνητο από την Ιαπωνία (pics & vid)

Δεν αργεί η στιγμή που τα πρώτα ηλεκτρικά και αυτόνομα κινούμενα ιπτάμενα αυτοκίνητα θα είναι λειτουργικά άρτια και εμπορικά διαθέσιμα. Σύμφωνα με την ιαπωνική SkyDrive, η δική της πρόταση, που πραγματοποίησε την πρώτη επιτυχημένη επανδρωμένη πτήση της, θα μπορεί να διατεθεί το 2023.

Πρι τα αυτοκίνητα χάσουν για πάντα τους τροχούς τους και βγάλουν φτερά, θα χρειαστούν δεκαετίες παράλληλης εξέλιξης χιλιάδων άλλων παραμέτρων -οικιστικών, τεχνολογικών, δημόσιας υποδομής, ειδικών κανόνων πτήσης κ.λ.π. Ωστόσο η τεχνολογία υπάρχει και μπορεί να αποδώσει άμεσα αποτελέσματα, έστω και στην περιορισμένη γεωγραφική έκταση που σήμερα μπορούν να αποδειχτούν λειτουργικές οι ιδιωτικής χρήσης πτητικές μηχανές.

Τα πάντα θα ξεκινήσουν με λύσεις taxi ή κοινής χρήσης, σε πόλεις με τεράστια κυκλοφοριακά προβλήματα. Εκεί τα eVTOL (electric Vertical Take Off and Landing), τα ηλεκτρικά δηλαδή οχήματα καθέτου απογειώσεως και προσγειώσεως, θα έχουν τόσα πλεονεκτήματα που η μικρή τους πιθανώς εμβέλεια ή το υψηλό τους κόστος δεν θα αποτελούν σοβαρά μειονεκτήματα.

Η αρχή της... απογείωσης

Το πρόγραμμα SkyDrive ξεκίνησε χωρίς τυμπανοκρουσίες το 2012, ως ένα εθελοντικό ερευνητικό έργο με την ονομασία Cartivator. Η χρηματοδότησή του εξασφαλίστηκε από κορυφαίες ιαπωνικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Toyota, της Panasonic και της Bandai Namco που δημιουργεί λογισμικό για ψηφιακά παιχνίδια.

Μια πτήση επίδειξης πριν από τρία χρόνια δεν είχε θετική έκβαση, έκτοτε όμως, με έναν ακόμη γύρο χρηματοδότησης 37 εκατομμυρίων δολαρίων, στον οποίο συμμετείχε και η Τράπεζα Ανάπτυξης της Ιαπωνίας, το SkyDrive κυριολεκτικά απογειώθηκε.

Εντωμεταξύ, τα “ιπτάμενα αυτοκίνητα” από ανέκδοτο ή σενάριο επιστημονικής φαντασίας, άρχισαν να γίνονται μια βιώσιμη -τεχνολογικά και εμπορικά- εναλλακτική πιθανότητα των μελλοντικών αστικών μετακινήσεων. Δεκάδες νεοφυείς επιχειρήσεις άρχισαν να παρουσιάζουν προτάσεις, ενώ η ενεργή ενασχόληση κολοσσών της αυτοκινητοβιομηχανίας και της αεροναυπηγικής, όπως των Audi, Boeing και Airbus, ενισχύουν όχι μόνο το σοβαρότητα των επιδιώξεων αλλά και την τεχνολογία των eVTOL.

Το SkyDrive και η λίγων μέτρων επανδρωμένη πτήση του δείχνουν ότι το μέλλον της αυτόνομης πτήσης αστικών μετακινήσεων έρχεται πολύ γρήγορα. Ειδικότερα, οι ιαπωνικές αρχές εκτιμούν ότι έως το 2030, θα έχουν δημιουργήσει τις απαραίτητες υποδομές για την ευρεία χρήση των “ιπτάμενων αυτοκινήτων”.

Ταυτόχρονα, οι Ιάπωνες έχουν έναν ακόμα πολύ σημαντικό λόγο να εξελίσσουν τη συγκεκριμένη τεχνολογία. Λόγω των έντονων φυσικών φαινομένων που τους πλήττουν συχνά – πυκνά και του κατακερματισμού της χώρας σε εκατοντάδες νησιά, τα eVTOL αναμένεται να παίξουν μεγάλο ρόλο στον άμεσο εντοπισμό και στην ταχεία παροχή βοήθειας, σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.