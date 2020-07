Έρχεται ηλεκτρικό Volkswagen Beetle;

Όταν η τελευταία γενιά του Volkswagen Beetle μας κούνησε το μαντήλι, η γερμανική μάρκα είχε ξεκαθαρίσει ότι πλέον το μοντέλο δεν έχει θέση στην γκάμα της και ότι θα μείνει στην ιστορία της, αποκλείοντας το ενδεχόμενο παρουσίασης ενός διαδόχου στο μέλλον. Είχαν πει χαρακτηριστικά ότι θα ήταν... γελοίο να παρουσιάζουμε συνεχώς ένα New Beetle και ότι θα πρέπει να λέγεται New New New Beetle στο τέλος.

Όπως και να έχει, πρόσφατα έχουν ξεσπάσει φήμες ότι ο σκαραβαίος μπορεί να επιστρέψει και μάλιστα, ηλεκτροκίνητος. Η Volkswagen δεν τις παραδέχεται όμως έκανε κάτι που δίνει... πολλές απαντήσεις, κατοχύρωσε το όνομα e-Beetle! Η κατοχύρωση του συγκεκριμένου ονόματος έγινε μεταξύ διάφορων άλλων από τη μάρκα, όπως το e-Samba που είναι πιθανό να το δούμε σαν ένα μικρό επαγγελματικό μοντέλο με ηλεκτροκινητήρα, στο μέλλον, αποτελώντας την έκδοση παραγωγής του πρωτότυπου ID Buzz.

Μέχρι στιγμής όλα αυτά είναι υποθέσεις, με αφορμή τη διαρροή ότι η μάρκα κατοχύρωσε αυτά τα ονόματα. Ωστόσο ένα ρετρό ηλεκτροκίνητο μοντέλο που θα παραπέμπει στο σκαραβαίο θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και δεν θα θυμίζει σε τίποτα το New Beetle που θυμόμαστε. Γενικά ο «γάμος» ενός ηλεκτροκίνητου, σύγχρονου αυτοκινήτου και ενός κλασικού σχεδίου συνήθως δημιουργεί ένα πολύ ενδιαφέρον αποτέλεσμα και η Volkswagen σίγουρα θα μπορούσε να το πετύχει! Αρκεί να το επιθυμεί και να είναι όντως στα σχέδιά της...