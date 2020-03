Volkswagen: Ετοιμάζει νέο ηλεκτρικό με τιμή κάτω από 20.000€!

Στην κατηγορία των μικρών ηλεκτροκίνητων μοντέλων, η Volkswagen θέλει να αλλάξει τα δεδομένα. Ετοιμάζουν ήδη το ID.1, ένα μοντέλο το οποίο θα αντικαταστήσει το e-up!, με πολύ διαφορετικό χαρακτήρα από το τελευταίο αλλά και πολύ πιο εξελιγμένο. Αρχικά, οι διαστάσεις τους θα είναι παρόμοιες. Το ID.1 θα διατίθεται αποκλειστικά ως πεντάθυρο και οι χώροι στην καμπίνα θα είναι αυξημένοι, αφού οι μηχανικοί θα μπορούν να εκμεταλλευτούν περισσότερο χώρο.

Το νέο αυτοκίνητο θα πατά πάνω στην πλατφόρμα MEB, οπότε και το κόστος παραγωγής του θα είναι αρκετά χαμηλά, με αποτέλεσμα να φτάνει στις εκθέσεις με τιμή που θα ξεκινά κάτω από τις 20.000€, για το φθηνότερο μοντέλο! Αυτό σημαίνει ότι θα αποτελεί μια ηλεκτρική πρόταση με πολύ χαμηλότερη τιμή, σε σχέση με τα μοντέλα που έχουμε συνηθίσει σε αυτή την κατηγορία.

Οι φήμες λένε ότι θα παρουσιαστεί μέχρι και σε έκδοση που θα φτάνει τα 300 χλμ αυτονομίας, ενώ το πιο πιθανό είναι να διατίθεται σε πολλές παραλλαγές μπαταριών, για να διαλέξει ο κάθε αγοραστής ανάλογα με τα χρήματα που διαθέτει και τη χρήση που θέλει να κάνει. Αργότερα σκοπεύουν να παρουσιάσουν και διάφορες άλλες εκδόσεις του ID.1, όπως το ID.1 crozz που θα έχει πιο περιπετειώδες look, ανάλογο με το σημερινό cross up! ή το μικρό επαγγελματικό e-roomzz, αντίστοιχο του σημερινού load up!.