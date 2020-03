Αναβάλλεται η πρεμιέρα του Fast & Furious 9 λόγω κορονοϊού

Οι κινηματογραφικές αίθουσες είναι στην «κόκκινη ζώνη» αυτή τη στιγμή, αφού ο περιορισμένος εξαερισμός τους και η συγκέντρωση πολλών ανθρώπων τις κάνει επικίνδυνες για την εξάπλωση του κορονοϊού. Για αυτό λοιπόν, πολλές μεγάλες ταινίες που ήταν να παρουσιαστούν άμεσα, αναβάλλονται και παίρνουν νέες ημερομηνίες. Η νέα ταινία του James Bond, όπως και το Fast and Furious 9, αλλάζουν ημερομηνίες και η πρώτη, θα καθυστερήσει επτά μήνες, ενώ η δεύτερη, ένα χρόνο.

Οι παραγωγές λένε ότι ακόμη και στις χώρες που δεν κλείνουν οι κινηματογράφοι, ο φόβος του κόσμου να μπει σε μια τέτοια αίθουσα θα πλήξει την επιτυχία της ταινίας τους οπότε δεν θέλουν να το ρισκάρουν. Έτσι λοιπόν, το Fast and Furious από τις 21 Μαΐου του 2020 που θα έκανε πρεμιέρα, θα το δούμε στις 2 Απριλίου του 2021. Όπως κι αν έχει, οι φίλοι του αυτοκινήτου θα απολαύσουν πολλά μοναδικά μοντέλα, μεταξύ των οποίων θα βρίσκεται και η νέα Toyota Supra του 2020.

Επίσης, μας κρατούν πολλές εκπλήξεις ακόμη, όπως την εμφάνιση νέων «κακών» χαρακτήρων και μια απρόσμενη άφιξη... αυτή του John Cena! Αργότερα, θα υπάρξει και δέκατη ταινία που μάλλον, θα είναι και η τελευταία, ενώ αναμένεται και ένα spin off στο οποίο θα παίζουν οι γυναίκες του Fast and Furious, στο γνωστό τους ρόλο. Για πολλούς πάντως, το Fast and Furious δεν έχει το ενδιαφέρον που παρουσίαζε στις πρώτες του ταινίες και η λιγότερη εμπλοκή των αυτοκινήτων στις υποθέσεις, το κάνουν μια τυπική ταινία δράσης χωρίς το κάτι παραπάνω που είχε στις πρώτες.