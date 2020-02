Έρχεται ένα Fast & Furious μόνο με γυναίκες!

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του για το νέο Fast and Furious 9, o Βιν Ντίζελ αποκάλυψε ότι έχει αρκετά σχέδια ακόμη. Πιο συγκεκριμένα, είπε ότι θα τον ενδιέφερε πάρα πολύ να δει ένα Fast and Furious μόνο με γυναίκες και ήδη έχει σχεδόν έτοιμο το σενάριο για το spin-off της ταινίας! Θα συμμετέχουν όλες οι γυναίκες που έχουν βασικό ρόλο στο Fast and Furious και δεν θα βρίσκεται κάνενας από τους άνδρες πρωταγωνιστές, δίνοντας ένα διαφορετικό άρωμα στις... ανδροκρατούμενες αυτές ταινίες.

Εννοείται ότι η Μισέλ Ροντρίγκεζ θα συμμετέχει αλλά και θα πρωταγωνιστεί στην ταινία, όπως και η Σαρλίζ Θερόν που στο Fast and Furious 9 θα έχει σημαντικό ρόλο. Η Νάταλι Εμάνουελ που ενσαρκώνει το ρόλο της Μέγκαν Ράμσεϊ, ειδική των υπολογιστών και χάκερ, είπε ότι «θα είναι μια πραγματική, bad-ass ταινία κοριτσιών»! Για πολλούς πάντως, το Fast and Furious δεν έχει το ενδιαφέρον που παρουσίαζε στις πρώτες του ταινίες και η λιγότερη εμπλοκή των αυτοκινήτων στις υποθέσεις, το κάνουν μια τυπική ταινία δράσης χωρίς το κάτι παραπάνω που είχε στις πρώτες.

Πλέον, η... φαντασία έχει ξεφύγει, οι ρεαλιστικές σκηνές έχουν γίνει ελάχιστες, όπως και οι κόντρες με τα αυτοκίνητα που πλέον υπάρχουν απλά για να δικαιολογήσουν τον τίτλο Fast and Furious. Η ένατη ταινία της σειράς έρχεται στις 22 Μαΐου και θα περιλαμβάνει αρκετά νέα πρόσωπα, εξελίξεις στην πλοκή και νέους «κακούς» που θα φέρουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην όλη υπόθεση. Παράλληλα, λέγεται ότι θα υπάρχουν και πολλά νέα και ενδιαφέροντα αυτοκίνητα. Εκτός από τα κλασικά που βλέπουμε στην ταινία, θα υπάρχει και η νέα Toyota Supra του 2020, αλλά και διάφορες εκπλήξεις, όπως η εμφάνιση του... John Cena! Αργότερα θα ακολουθήσει και Fast and Furious 10.