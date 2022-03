H πρωταθλήτρια ομάδα του 2021 θα εξετάσει με μεγάλη προσοχή τις λεπτομέρειες του μονοθεσίου της Re Bull Racing.

Το 2022 για τη Formula 1 ξεκίνησε έστω και με ανεπίσημο τρόπο στην Ισπανία την περασμένη εβδομάδα με το πρώτο χειμερινό τεστ. Εκεί, η Mercedes έκανε το 1-2 στα συνολικά αποτελέσματα, με τον Λιούις Χάμιλτον να σημειώνει τον ταχύτερο γύρο.

Η W13 ήταν το μονοθέσιο που βρέθηκε στη δεύτερη θέση όσον αφορά τους γύρους που ολοκλήρωσαν οι οδηγοί της κατά τη διάρκεια των τριών ημερών. Ο Τζορτζ Ράσελ κάλυψε 209 γύρους συνολικά, ενώ από την άλλη, ο Λιούις Χάμιλτον έκανε 184. Από πλευράς σχεδιασμού η W13 διαφέρει σημαντικά από όλα τα υπόλοιπα μονοθέσια, με αρκετά από τα χαρακτηριστικά της να έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον άλλων ομάδων. Όμως κάτι ανάλογο κάνει και η γερμανική ομάδα με τα μονοθέσια των άλλων.

Meet the 2022 cars 🤩👋



Which one is your favourite? 👀 (It's a tough choice!) 😅#F1 pic.twitter.com/4vbt6KCy6O