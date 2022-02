To Fiat 500 πετυχαίνει ακόμη μία διάκριση

Το διάσημο μοντέλο της ιταλικής φίρμας διακρίθηκε για ακόμη μία φορά και κατέκτησε το βραβείο «City Car of the Year» για το 2022.

Ο σχεδιασμός και η απόδοση του αμιγώς ηλεκτρικού Fiat 500 ήταν οι λόγοι όπου το περιοδικό GQ το ανέδειξε ως το καλύτερο αυτοκίνητο πόλης για το 2022. Αυτή ήταν η 14η φορά που το περιοδικό διοργάνωσε τα βραβεία και το μοντέλο της ιταλικής φίρμας ήταν ένας εκ των πρωταγωνιστών.

Πρόσφατα, η επιτροπή άλλαξε τα κριτίρια επιλογής και πλέον δίνει μεγάλη έμφαση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Έτσι το Fiat e500 αναδείχθηκε ως το «City Car of the Year» για το 2022.

Αυτό ήταν το 25ο διεθνές βραβείο για το μοντέλο, με 14 εξ'αυτών να τα έχει κατακτήσει στη Μεγάλη Βρετανία. Μάλιστα το 2020 είχε κατακτήσει το βραβείο «Electric Car of the Year» και το «Best Small Electric Car». Πρόσφατα, κατάφερε να διακριθεί ως το «Best Small Electric Car for the City and Best Convertible for Value 2022» αυτοκίνητο από το What Car?, ενώ το γερμανικό AMuS το είχε αναδείξει ως το μοντέλο με τον καλύτερο σχεδιασμό για το 2020. Ανάλογο τίτλο είχε δεχθεί από το Red Dot Design Awards.

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Fiat είναι μάλιστα πρωταγωνιστής της καμπάνιας Spark Something Beautiful που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον πέντε φορές νικητή των βραβείων Grammy, Τζέικομπ Κολιέ. Στόχος της καμπάνιας είναι να προωθήσει και να γιορτάσει την ομορφιά που προσφέρει η φύση στον άνθρωπο.