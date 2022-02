Ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη ημέρα χειμερινών δοκιμών στη Βαρκελώνη, με τη Ferrari να δείχνει εξαιρετική ταχύτητα.

H δράση συνεχίστηκε στην πίστα του Μονμελό, με τη δεύτερη ημέρα δοκιμών της Formula 1 να ολοκληρώνεται με τη Ferrari στην κορυφή. Στις 8 ώρες δοκιμών οι ομάδες προσπάθησαν να πάρουν όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα. Η αξιοπιστία είναι πολύ σημαντικός παράγοντας και όσες περισσότερες ώρες χάνει μία ομάδα «κολλημένη» στο γκαράζ τόσο μεγαλύτερο μειονέκτημα έχει.

Στη δεύτερη ημέρα είδαμε για πρώτη φορά την εμφάνιση της κόκκινης σημαίας, δίχως όμως να υπάρχει κάποιο σοβαρό ατύχημα ή έξοδος. Επιπλέον οι ομάδες προσπάθησαν να ολοκληρώσουν τα προγράμματά τους, καθώς αύριο θα δοκιμάσουν και σε βρεγμένο οδόστρωμα - το πλάνο είναι το απόγευμα να καταβρεχθεί η πίστα ώστε να έχουν χρόνο με τα ελαστικά για ενδιάμεσες και βρόχινες συνθήκες.

Ταχύτερος οδηγός της δεύτερης ημέρας ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari. O Μονεγάσκος έγραψε χρόνο 1:19,804, ενώ συνολικά κάλυψε 79 γύρους. Μαζί με τον teammate του, Κάρλος Σάινθ, η Scuderia έγραψε συνολικά 151 γύρους τη δεύτερη ημέρα χειμερινών δοκιμών. Μία ομάδα που εντυπωσίασε με την απόσταση που διένυσε ήταν η AlphaTauri. Σε ρόλο οδηγού ήταν ο Πιερ Γκασλί, ο οποίος συμπλήρωσε 146 γύρους και τον 2ο ταχύτερο χρόνο στη διαδικασία. Η McLaren ήταν η αμέσως επόμενη ομάδα που έκανε τους περισσότερους γύρους τη δεύτερη ημέρα. Ο Ντάνιελ Ρικάρντο ήταν σε ρόλο οδηγού και κάλυψε 126 γύρους με την MCL36.

Τον ίδιο αριθμό γύρων ολοκλήρωσε και η Aston Martin με τον Σεμπάστιαν Φέτελ στην 6η θέση. Η Mercedes κάθε άλλο παρά εντυπωσίασε με την εμφάνισή της τη δεύτερη ημέρα στη Βαρκελώνη. Ο Λιούις Χάμιλτον έγραψε μόλις 40 γύρους, ενώ ο Τζορτζ Ράσελ 65.

