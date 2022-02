Με ένα ή δύο ηλεκτρικά μοτέρ, το ηλεκτρικό crossover έχει ισχύ από 231 έως 408 ίππους. Έως 420 χλμ. η αυτονομία του με πλήρως φορτισμένη την μπαταρία.

Με την προσθήκη της έκδοσης P6, με ένα ηλεκτρικό μοτέρ στον εμπρός άξονα, εμπλουτίζεται η γκάμα του C40 Recharge. To compact crossover βασίζεται στην πλατφόρμα CMA και είναι το πρώτο μοντέλο της Volvo που σχεδιάστηκε εξαρχής ως ηλεκτρικό. Η γραμμή παραγωγής του βρίσκεται στο εργοστάσιο της Γάνδης, δίπλα στο επίσης ηλεκτρικό XC40 Recharge.

Το C40 Recharge P6 εφοδιάζεται με ηλεκτροκινητήρα 231 ίππων, τοποθετημένο μπροστά. Λαμβάνει ενέργεια από μπαταρία 69 kWh, ελαφρά μικρότερης χωρητικότητας έναντι αυτής του τετρακίνητου P8. Η μέγιστη αυτονομία ανέρχεται σε 400-423 χλμ. Οι τιμές του αρχίζουν από τα 51.026 ευρώ, σε συνδυασμό με το επίπεδο εξοπλισμού Plus.

Το τετρακίνητο C40 Recharge P8 φέρει δύο ηλεκτρικά μοτέρ, τα οποία αποδίδουν συνδυαστικά αποδίδουν ισχύ 408 ίππων και μπαταρία χωρητικότητας 78 kWh (η μέγιστη αυτονομία ανέρχεται σε 420 χλμ, όμως στο μέλλον θα μπορεί να αυξηθεί μέσω over the air αναβαθμίσεων του λογισμικού). Με το αντίστοιχο πακέτο εξοπλισμού Plus, η τιμή ανέρχεται στα 58.081 ευρώ.

Αναλυτικά οι τιμές του Volvo C40 Recharge: