H Andretti Autosport έχει καταθέσει στη FIA αίτηση συμμετοχής στο πρωτάθλημα Formula 1 με νέα ομάδα.

Η Andretti Autosport φαίνεται πως κάνει πράξει τις επιθυμίες της και θέλει να επεκταθεί στα μεγάλα σαλόνια του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Όπως επιβεβαίωσε ο πρώην πρωταθλητής τη Formula 1, Μάριο Αντρέτι, ο γιος του και πρώην οδηγός Μάικλ Αντρέτι έκανε αίτηση συμμετοχής στο σπορ από το 2024.

Ο Αντρέτι γνωστοποίησε στο γεγονός με ανάρτησή του στο Twitter και έγραψε συγκεκριμένα: «Ο Μάικλ έκανε αίτηση στην FIA να παρατάξει μία νέα ομάδα στη Formula 1 από το 2024. H συμμετοχή του ως Andretti Global έχει τους απαραίτητους πόρους και πληροί όλες τις προϋποθέσεις. Τώρα περιμένει την απόφαση της FIA».

Michael has applied to the FIA to field a new F1 team starting in 2024. His entry, Andretti Global, has the resources and checks every box. He is awaiting the FIA's determination.