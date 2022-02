Το μονοθέσιο της Scuderia για το 2022 πάτησε για πρώτη φορά πίστα ενόψει της νέας αγωνιστικής χρονιάς.

Την Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου η Scuderia Ferrari αποκάλυψε τη νέα F1-75 που θα έχουν στα χέρια τους οι Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ το 2022. Το μονοθέσιο έκλεψε την παράσταση με τον επιθετικό και πρωτοποριακό σχεδιασμό του, καθώς έχει ελάχιστες ομοιότητες σε σύγκριση με τα υπόλοιπα μονοθέσια που έχουμε δει ως τώρα.

Οι αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς δίνουν μία ξεχωριστή ευκαιρία στην ιταλική ομάδα να επιστρέψει στην κορυφή της Formula 1, έπειτα από 15 χρόνια. Μάλιστα ο ίδιος ο επικεφαλής της ομάδας, Ματία Μπινότο, επιθυμεί η F1-75 να μάχεται για νίκες σε κάθε αγώνα.

Δίχως να χάσει χρόνο, η ομάδα πήγε μία ημέρα μετά την επίσημη παρουσίαση στην ιδιωτική της πίστα στο Φιοράνο, ώστε να πραγματοποιήσει το επίσημο shakedown του μονοθεσίου. Η F1-75 έκανε μερικούς γύρους στη διαδρομή, με τους Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ να παίρνουν μία πρώτη γεύση από το μονοθέσιο.

Λόγω των τεράστιων αλλαγών στους κανονισμούς, τα shakedown πριν τις επίσημες δοκιμές είναι πολύ σημαντικά για τις ομάδες. Εκτός από εμπορικούς λόγους, ύψιστης σημασίας είναι η ορθή λειτουργία των μηχανικών συστημάτων και του κινητήρα. Τα –έστω και λίγα- δεδομένα που συλλέγουν, περνούν από ενδελεχή έλεγχο στο εργοστάσιο. Κατά τη διάρκεια της σεζόν, οι ομάδες έχουν στη διάθεσή τους συνολικά 100 χιλιόμετρα διαθέσιμα ώστε να κάνουν τα δικά τους shakedown.

Η Ferrari δημοσίευσε στα social media της, βίντεο με τη νέα F1-75 να πατά για πρώτη φορά πίστα. Μπορείτε να δείτε το νέο μονοθέσιο της Scuderia στο Φιοράνο στο παρακάτω βίντεο.

A new era begins here 🙌



F1-75 making its first steps 😍#essereFerrari🔴 @charles_leclerc pic.twitter.com/ZL9HMwtYF6