Formula 1: Ο συγκλονιστικός τελευταίος γύρος από τις θέσεις των οδηγών (vid)

H Formula 1 μας δείχνει σε αντιπαραβολή τη θέα από τα κόκπιτ των Φερστάπεν και Χάμιλτον.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 είχε ένα επικό φινάλε, με τους δύο διεκδικητές του τίτλου, τους δύο οδηγούς που μονομαχούσαν ρόδα με ρόδα όλη τη χρονιά, να τα παίζουν όλα στον τελευταίο γύρο.

Σε μία μάχη άνιση καθώς ο Μαξ Φερστάπεν είχε φρέσκα ελαστικά μαλακής γόμας ενώ ο Λούις Χάμιλτον ελαστικά σκληρής γόμας με 43 γύρους «στην πλάτη». Κι όμως, ο 36χρονος πάλεψε υπέρ το δέον, προσπαθώντας να διατηρήσει τα σκήπτρα του σπορ, τα οποία είχε ανελλιπώς από το 2017.

Ένα γκραν φινάλε στον γύρο 58 του αγώνα των Εμιράτων, το οποίο στο team radio λίγο πριν τον τερματισμό ο Βρετανός παραπονέθηκε ότι «χειραγωγήθηκε» από την απόφαση του διευθυντή του αγώνα, Μάικλ Μάσι, να φύγουν από τη μέση τα πέντε μονοθέσια που ήταν ανάμεσα τους και γύρο πίσω, ώστε να υπάρξει πράσινη σημαία.

Όποια κι αν είναι η θέση στου για αυτό το αμφιλεγόμενο φινάλε της σεζόν, δεν μπορείς παρά να απολαύσεις την εξαιρετική οδήγηση δύο πρωταθλητών: του κατόχου του τίτλου του 2021 Φερστάπεν και του κατόχου άλλων επτά στη σπουδαία καριέρα του, Χάμιλτον.

Περισσότερα στο παρακάτω video…

The two onboard views of that extraordinary final lap #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/1FiDGddxjC