MotoGP Βαλένθια FP3: Μπροστά ο Εσπαργκαρό, στο Q2 o Ρόσι

O ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών του GP Βαλένθια, ενώ ο Πολ Εσπαργκαρό είχε άσχημη πτώση και έχει μεταφερθεί στο ιατρικό κέντρο.

Το FP3 του GP Βαλένθια αποδείχθηκε μια μάχη για γερά νεύρα, με τον Αλέις Εσπαργκαρό να κάνει την έκπληξη και να γράφει τον ταχύτερο γύρο. Όμως την παράσταση έκλεψε ο Βαλεντίνο Ρόσι που προκρίθηκε απευθείας στο Q2, στην τελευταία του εμφάνιση στο MotoGP. Εκπληκτικό ήταν το γεγονός πως η διαφορά ανάμεσα στους 10 πρώτους ήταν μικρότερη από 0,3 δευτ. ενώ όλο το grid είχε απόσταση 0,8 δευτ.

Το δυσάρεστο του πρωινού σκέλους ήταν ο τραυματισμός του Πολ Εσπαργκαρό της Honda. Ο Ισπανός αναβάτης είχε ένα τρομακτικό ατύχημα στη στροφή 13 και έχει μεταφερθεί στο ιατρικό κέντρο για εξετάσεις.

High speed crash for @polespargaro at Turn 13 Thankfully the Spaniard is conscious #ValenciaGP pic.twitter.com/GBSHayvrdT

Όμως ο αδερφός του, Αλέις, με την Aprilia πίεσε στο τέλος και με έναν εντυπωσιακό χρόνο στο 1:30.529 πήρε την 1η θέση και δείχνει δυνατός για το υπόλοιπο της ημέρας. Πίσω του ακολούθησε σε απόσταση βολής ο Τζακ Μίλερ της Ducati για μόλις 0,018 δευτ. και έδειξε γιατί η GP21 είναι το μεγάλο φαβορί. Στην 3η θέση βρέθηκε ο Φράνκο Μορμπιντέλι με τη Yamaha, ο οποίος ήταν 0,085 δευτ. μακριά από την κορυφή.

Ακολούθησαν δύο ακόμα Ducati στα χέρια των Πέκο Μπανάια και Χόρχε Μαρτίν, ενώ ο Ζοάν Μιρ της Suzuki δείχνει επίσης πολύ δυνατός. Ο Τακάκι Νακαγκάμι εκπροσώπησε τη Honda στην πρώτη 10άδα με έναν πολύ δυνατό χρόνο, μπροστά από την τέταρτη Ducati του Ζοάν Ζαρκό και τον Πρωταθλητή Φάμπιο Κουαρταραρό. Όμως ο άνθρωπος που χαμογελά περισσότερο από όλους είναι ο Βαλεντίνο Ρόσι, ο οποίος με έναν φοβερό χρόνο πήρε την απευθείας πρόκριση για το Q2 στο τελευταίο του Grand Prix στο MotoGP.

Trust @ValeYellow46 to pull one more magic trick out of the bag!



He books his place in the pole position shootout! #GrazieVale #ValenciaGP pic.twitter.com/v8U7BM6bmJ